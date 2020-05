Program TV na poniedziałek, 11.05.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 11 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 11.05.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. "M jak miłość", "Jeszcze raz", "Transformers: Wiek zagłady", "Annabelle", "Rambo II" i "Down the road. Zespół w trasie". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 11 maja 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 11 maja 2020 r.:

Po ostatnim starciu Autobotów i Deceptikonów, które ocaliło świat, miasto pozostało zrujnowane. Pewna grupa chce przejąć kontrolę nad biegiem historii. Optimus Prime i Autoboty powstają. Z pomocą ludzi, zwłaszcza Cade'a Yeagera, stają przed przerażającym wyzwaniem. Starcie dobra ze złem prowadzi do kulminacyjnej bitwy.

"Transformers: Wiek zagłady" - Polsat, godz. 20:00

Anna jest atrakcyjną 40-letnią rozwódką. Mimo że ma za sobą kilka nieudanych związków, nadal wierzy w wielką miłość. Wychowuje samotnie dorastającą córkę Kasię, która pod względem charakteru nie przypomina przebojowej i pewnej siebie matki. Kobiety planują wspólne wakacje nad morzem, ale nad Bałtyk trafia tylko Kasia. Na obozie surfingowym spotyka Pawła, którego zachowanie bardzo ją irytuje. Tymczasem Anna spędza urlop w Tatrach, w których prawnik Michał przysposabia się do pracy ratownika górskiego.

"Jeszcze raz" - TVN7, godz. 20:00

Losy Dominicka i Thomasa Birdsey'ów pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku.

"To wiem na pewno" - HBO, godz. 20:10

Olek przygotowuje się do pierwszej rozprawy w sądzie. W tajemnicy przed bliskimi gromadzi leki, by popełnić samobójstwo. Aneta jest zdeterminowana, by poślubić ukochanego mężczyznę. Budzyński odkrywa w sądzie, że jego najtrudniejszym przeciwnikiem podczas procesu będzie Kamil. Grycowi bardzo zależy na tym, by Olek trafił do więzienia, a także na pokonaniu mężczyzny, który związał się z Magdą. Paweł nadal pomaga France. Jedzie z nią na spotkanie z byłym narzeczonym, Brzeskim.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Ripley przed dwustu laty popełniła samobójstwo dla ratowania ludzkości. Obecnie zostaje przywrócona do życia przez grupę naukowców. Chcą, by wydała na świat potwora, którego postanowili wykorzystać dla własnych celów. Eksperyment natrafia na przeszkody, gdy na orbicie pojawia się statek kosmicznych przemytników. Handlarze sprzedają wojskowym ludzi, którzy stają się potem inkubatorami dla obcych. Dochodzi jednak do starcia między eksperymentatorami a dostawcami, w wyniku którego krwiożercze istoty uciekają z klatek.

"Obcy: Przebudzenie" - TV4, godz. 21:00

Zespół Downa dotyka jedną na 700 osób. To jeden chromosom więcej, który zmienia wszystko. "Down the road. Zespół w trasie" opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemkiem Kossakowskim ruszają w podróż po sześciu krajach. Zmierzą się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki. Jacy są w rzeczywistości? Bohaterowie programu będą mieli szansę przeżyć po swojemu to, co wielu uznaje za oczywiste i naturalne.

"Down the road. Zespół w trasie" - TVN, godz. 21:30

Ciężarna Mia otrzymuje od męża, Johna, starą lalkę. Wkrótce małżonkowie stają się ofiarami brutalnego ataku satanistów. Po ich wizycie w domu zaczynają panować złe moce, które koncentrują się w lalce otrzymanej przez Mię. Zabawka terroryzuje małżonków, jest też śmiertelnym zagrożeniem dla ich dziecka. Mia i John szukają ratunku.

"Annabelle" - TVN7, godz. 22:00

John Rambo, weteran wojny wietnamskiej, odsiaduje wyrok. Jego dawny dowódca, pułkownik Trautman, pomaga mu odzyskać wolność. Jego protegowany ma wykonać tajną misję rządową, której celem jest uwolnienie amerykańskich jeńców nadal znajdujących się w Wietnamie. Wspiera go piękna wietnamska przewodniczka, w której John się zakochuje. Kiedy dziewczyna ginie, zadanie nabiera dla niego osobistego wymiaru. Komandos musi się zmierzyć również ze skorumpowanymi amerykańskimi politykami, aby dokończyć akcję.

"Rambo II" - TVN, godz. 22:30

