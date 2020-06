Program TV na poniedziałek, 15.06.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 15 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 15.06.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. "Poranek kojota", "Więzień labiryntu", "Polubić czy poślubić", "Maminsynek", "Nocny pościg" i "Nawrót depresji gangstera". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 15 czerwca 2020 r.:

Kojot ma trudne życie. Wszędzie czyhają na niego pułapki, a kiedy już w którąś wpadnie, gotów jest nawet odgryźć sobie łapę, by wydostać się na wolność. W podobnej sytuacji znajduje się Kuba, młody, niespełniony rysownik komiksów, który zakochuje się w znanej piosenkarce Noemi, powiązanej ze światem gangsterskim. W ten sposób naraża się jej ojczymowi, który dybie na jego życie.

"Poranek kojota" - TVN7, godz. 20:00

Paryż, 2013 r. Miasto jest podzielone na dzielnice, a jedna z nich została odgrodzona od pozostałych wysokim murem. Tu rządzą mafia i gangi, policja zaś nie miesza się w sprawy getta. Jednak gdy gangsterzy kradną należącą do rządu broń masowego rażenia, do 13. dzielnicy zostaje wysłany najlepszy agent, Damien Tomaso. Musi on znaleźć sojusznika, który zna teren i prawa tu panujące. Staje się nim Leito, jeden z nielicznych mieszkańców blokowiska, który sprzeciwia się gangsterom. Leito podejrzewa, że za kradzieżą bomby stoją zwierzchnicy Damiena.

"13. dzielnica" - TV Puls, godz. 20:00

Jeffrey Mannus ma 29 lat i mieszka z matką, Jan. Zamiast zacząć samodzielne życie, woli kolekcjonować komiksy i spędzać czas na grach wideo. Nie ma zamiaru opuszczać rodzinnego domu. W życiu Jan pojawia się Mert Rosenbloom, pełen entuzjazmu specjalista od technik motywacyjnych. Jeffrey traktuje nowego partnera matki jak intruza i postanawia się go pozbyć. Sprzymierzeńcem w realizacji planu staje się piosenkarka Nora Flannigan. Gdy walka między mężczyznami rozpętuje się na dobre, Jeffrey z zaskoczeniem odkrywa w sobie dorosłego.

"Maminsynek" - TVP2, godz. 20:05

Thomas budzi się w środku ogromnego labiryntu na polanie ogrodzonej wysokim betonowym murem. Podobnie jak pozostali uwięzieni w Strefie nie pamięta niczego z dotychczasowego życia. Przywódcą w Strefie jest Alby, który trafił do labiryntu jako pierwszy. Chłopcy stworzyli tu społeczność, w której każdy ma określoną funkcję. Rolą zwiadowców jest badanie labiryntu. Wyruszają oni o świcie i pokonują jak najdłuższe trasy. Mają czas do zachodu słońca, gdy powrót na polanę zostaje odcięty. Pozostanie na noc poza bramą jest równoznaczne ze śmiercią.

"Więzień labiryntu" - Polsat, godz. 20:05

Mafiozo Paul Vitti odsiaduje kolejną karę więzienia i już wie, że będzie potrzebował solidnej terapii, kiedy wyjdzie na wolność. Oczywiście wraca do sprawdzonego psychiatry doktora Bena Sobela. Odkrywa jednak że on sam potrzebuje poważnej pomocy. Lekarz nie radzi sobie z przejęciem rodzinnej kliniki, którą odziedziczył wraz z potężnym bagażem problemów.

"Nawrót depresji gangstera" - TV4, godz. 21:00

Milioner Steven Taylor osiągnął w życiu wszystko; ma pieniądze, władzę i piękną żonę Emily. Pewnego dnia dowiaduje się, że grozi mu bankructwo. Na dodatek odkrywa romans żony z pewnym artystą. Gdy zdobywa wystarczającą ilość dowodów potwierdzających jej niewierność, obmyśla zemstę. Kochankowie mają paść ofiarą skrupulatnie zaplanowanego morderstwa. Emily jest na tyle bogata, że problemy finansowe Stevena, jej spadkobiercy, mogłyby znaleźć rozwiązanie. Zdradzony mąż zapomina jednak, że nie ma zbrodni doskonałej.

"Morderstwo doskonałe" - TVN Fabuła, godz. 21:55

Jimmy Conlon, brooklyński gangster i płatny zabójca, powoli kończy karierę. Jest zmęczony pracą, a policja coraz bardziej depcze mu po piętach. Pewnego dnia dowiaduje się, że współpracownik chce zlikwidować jego syna Mike'a, którego Jimmy przed laty opuścił.

"Nocny pościg" - TVN, godz. 22:00

Ambitny projektant z Nowego Jorku, Alex Whitman, przybywa do Las Vegas, by nadzorować budowę klubu nocnego. Poznaje fotografkę meksykańskiego pochodzenia, Isabel Fuentes, z którą spędza namiętną noc. Trzy miesiące później okazuje się, że kobieta jest w ciąży. Alex bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się stało. Postanawia się ożenić, mimo że dzieli ich prawie wszystko - temperament, religia, kultura i światopogląd. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy o sprawie dowiadują się rodziny.

"Polubić czy poślubić" - TVP1, godz. 23:50

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 13.06.2020 >>