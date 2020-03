Program TV na poniedziałek, 16.03.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 16 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 16.03.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. "M jak miłość", "O mnie się nie martw", "Deadpool", "Cena", "Kod genetyczny", "Elizjum", "Volta" i "Życie jest piękne". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 16 marca 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 16 marca 2020 r.:

Wade Wilson, były żołnierz służb specjalnych, dowiaduje się, że ma raka. Wkrótce pojawia się człowiek, który składa mu kuszącą propozycję. Zdeterminowany, by walczyć z chorobą, Wade przystaje na jego warunki. Nie spodziewa się, że decyzja będzie miała tragiczne konsekwencje. Nielegalny eksperyment daje moc samouzdrawiania, ale nieodwracalnie niszczy życie Wade'a. Jako Deadpool z pomocą nowych mocy chce on wymierzyć sprawiedliwość mężczyźnie, który niemal doprowadził go śmierci.

"Deadpool" - Polsat, godz. 20:05

Produkcja HBO opowiada o pełnym niepokojących zdarzeń świecie przyszłości. Jego producentami wykonawczymi są Jonathan Nolan ("Mroczny Rycerz"), Lisa Joy (serial "Gdzie pachną stokrotki") oraz J.J. Abrams ("Gwiezdne wojny: Przebudzenie Moc"y). Pierwszy sezon został wyróżniony trzema nominacjami do Złotego Globu - w tym w kategorii "najlepszy serial dramatyczny". Otrzymał również cztery statuetki Emmy. Inspiracją dla scenariusza był film z 1973 roku pt. Świat Dzikiego Zachodu.

"Westworld" - HBO, godz. 20:10

Artur wyjeżdża służbowo do Katowic, przy okazji odwiedzając uczelnię, którą rzekomo ukończył Maciej Kalicki. Odkrywa, że mężczyzna, który przez kilka miesięcy ukrywał, że jest synem Starskiego, jest oszustem. Odkrywszy prawdę, Rogowski jest w szoku. Zdenerwowany dzwoni do żony. Zamierza zgłosić oszustwo policji.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Adaptacja powieści Waldemara Łysiaka, wydanej w 2000 roku. Spektakl nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy. Akcja rozgrywa się w ciągu jednej, dramatycznej nocy, w jednym pomieszczeniu, które staje się dla uczestników spotkania klatką bez wyjścia. Trzynaścioro bohaterów prowadzi dialog. Rozmawiając z innymi, mierzą się z własnymi lękami. Wydarzenia tego wieczoru odcisną piętno na życiu każdego z uczestników.

"Cena" - TVP1, godz. 21:00

Bruno Volta nie ma sobie równych w rozwiązywaniu zagadek i odgadywaniu motywacji ludzi. Pewnego dnia jego zmysł robienia interesów i zarabiania zostaje postawiony w stan pełnej gotowości. Jego znacznie młodsza partnerka Agnieszka poznaje dziewczynę o imieniu Wiki. W ścianie starej kamienicy nowa znajoma znajduje tajemniczy drogocenny przedmiot. Volta nie może przepuścić wartej miliony okazji. Razem z ochroniarzem Dychą postanawiają zaryzykować, by wejść w posiadanie niezwykłej rzeczy. Niewinnie wyglądająca Wiki okazuje się trudnym rywalem.

"Volta" - TVN7, godz. 21:00

Tomasz obarcza teścia winą za tragiczny wypadek Piotra. Jest przekonany, że to łagodne podejście Franka do wybryków nastolatka sprawiło, że ten uzależnił się od narkotyków. Odbiera w szpitalu ubrania syna, wśród których znajduje pierścionek zaręczynowy należący do Izy. Policja chce jak najszybciej zamknąć sprawę i za przyczynę wypadku uznaje narkotyki, które miał we krwi Piotrek. Tymczasem Franek widział, że młody Skowroński uderzył w ciężarówkę z pełną prędkością. Brak śladów hamowania wskazuje, że ktoś podciął w samochodzie hamulce.

"Kod genetyczny" - TVN, godz. 21:30

Pani Irenka zaczyna pracę w kancelarii Kaszubów. Na dzień dobry musi się skonfrontować z pomysłami Teresy, kłopotami Kaśki i jeszcze wykonywać polecenia Marka. Karolina wyjeżdża służbowo, ale umawia się z Marcinem na wieczór. Wcześniejjednak Kaszuba musi zmierzyć się z podejrzeniem, że to Zbyszek okrada kolegów z przedszkola. Teresa uparcie szuka kontaktu z Marią, ale jej zmysł obserwacji sprawia, że zirytowana pani mecenas Barska dostrzega drugie dno swojej sprawy, a jej klientka ponosi konsekwencje dawnych decyzji.

"O mnie się nie martw" - TVP2, godz. 21:50

Rok 2154. Wyniszczony wojnami i klęskami żywiołowymi świat jest podzielony na dwie kasty. Zamożni mieszkają na przypominającej amerykańskie przedmieścia stacji okołoziemskiej. Reszta walczy o przetrwanie na Ziemi i marzy, by także zamieszkać w rajskim Elizjum. Do buntowników próbujących dostać się na stację dołącza Max, robotnik, któremu zostało zaledwie kilka dni życia. Jego heroiczna próba zmiany porządku może uratować niejedno istnienie.

"Elizjum" - Polsat, godz. 22:20

Guido Orefice, z pochodzenia Żyd, zakochuje się we włoskiej piękności, Dorze. Pokonując wszelkie trudności, zdobywa jej rękę. Wybuch wojny przerywa sielankowe życie w toskańskim miasteczku. Guido i jego syn zostają wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Dora na własne życzenie podąża za nimi. Chcąc oszczędzić 5-letniemu Giosue koszmarów obozowego życia, Guido wmawia mu, że to tylko gra, w której biorą udział więźniowie i strażnicy, a główną nagrodą ma być wymarzony przez chłopca czołg.

"Życie jest piękne" - TVP2, godz. 23:50

