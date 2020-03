Program TV na poniedziałek, 2.03.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 2 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 2.03.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. Teatr Telewizji, "Kod genetyczny", "O mnie się nie martw", "Spotlight", "Kingsman: Tajne służby", "Chłopaki nie płaczą" i "Wejście smoka". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 2 marca 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 2 marca 2020 r.:

Kingsman to elitarna organizacja pozarządowa zrzeszająca wybitnych tajnych agentów dżentelmenów. Gdy podczas akcji ginie jeden z nich, Harry Hart, zwany Galahadem, postanawia dać szansę Eggsy'emu, niepokornemu nastolatkowi, który trafił do aresztu. Hart, który zawdzięcza życie ojcu chłopaka, wprowadza go do grona rekrutów. Wkrótce adepci szpiegowskiego fachu mają okazję sprawdzić się w akcji. Próbują rozwiązać zagadkę zniknięcia grupy naukowców, polityków i celebrytów. Ślady prowadzą do szalonego milionera i ekologa, Valentine'a.

"Kingsman: Tajne służby" - Polsat, godz. 20:10

Marcin zaczyna pracę z Jakubem jako detektyw. Ku przerażeniu Izy od razu wdaje się w bójkę. Tymczasem Kamil wciąż nęka Chodakowskiego telefonami. Zmusza mężczyznę, by spotkał się z nim w bistro. Leszek wraca do Polski i cały czas próbuje odzyskać Asię. Poza tym ostro kłóci się z ojcem, gdy odkrywa, że biznesmen działa niezgodnie z prawem. Tuż po wyjściu z biura seniora, ma wypadek i trafia do szpitala.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Kuba Brenner, młody skrzypek, przypadkowo wplątuje się w gangsterskie porachunki. Zgadza się pomóc Oskarowi, nieśmiałemu i zakompleksionemu przyjacielowi, w skorzystaniu z usług agencji towarzyskiej. Po upojnym wieczorze spędzonym z dwiema dziewczynami w mieszkaniu wujka Oskara okazuje się, że chłopcy są niewypłacalni. Opiekun dziewczyn zabiera więc figurkę z kolekcji wuja. Chłopcy postanawiają ją odzyskać. Kuba zastawia skrzypce w lombardzie i udaje się do agencji, by wykupić cenny przedmiot.

"Chłopaki nie płaczą" - TVN7, godz. 21:00

Bolesław Kontrym "Żmudzin" był legendarną postacią - z jednej strony dowódcą w trakcie powstania warszawskiego, uczestnikiem bitwy o Narwik i walk we Francji; z drugiej - generałem w Armii Czerwonej, odznaczonym czerwonymi sztandarami bohaterem rewolucji październikowej. Józef Światło to wpływowy oficer Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale także autor audycji Radia Wolna Europa, które przyczyniły się do upadku Urzędu Bezpieczeństwa oraz aresztowania najbardziej brutalnych śledczych. Spotkanie tych dwóch postaci jest dziwne i mroczne.

"Kontrym" - TVP1, godz. 21:00

Opowieść o więzach krwi poddanych najtrudniejszej próbie. Dwóch mężczyzn, jedna kobieta, zbrodnia i zakazana namiętność. Jak daleko można się posunąć, by stanąć w obronie najbliższych? Głównym bohaterem jest Tomasz Skowroński, wybitny genetyk z Instytutu Badań Kryminalistycznych obsesyjnie szukający prawdy. Po śmierci żony związał się z tajemniczą Izą Berger. Jednak to nie kobieta, a praca pochłania go całkowicie, a relacja z dorastającym synem Piotrem jest pełna napięcia.

"Kod genetyczny" - TVN, godz. 21:30

Tuż po objęciu stanowiska nowy szef gazety, Marty Baron, kieruje dziennikarzy do zajęcia się sprawą księdza oskarżonego o wykorzystywanie seksualne dzieci w ciągu trzydziestu lat. Walter "Robby" Robinson, Sacha Pfeiffer, Michael Rezendes oraz Matt Carroll rozpoczynają dziennikarskie śledztwo, którego wyniki wstrząsną opinią publiczną. Przez adwokata ofiar docierają do dorosłych, którzy byli molestowani w dzieciństwie. Wkrótce okazuje się, że skala sprawy jest szersza, niż ktokolwiek na początku przypuszczał.

"Spotlight" - TV4, godz. 21:40

Marcin wraca do pracy po nocy spędzonej poza domem. Nieoczekiwanie dzięki temu będzie mógł pomóc kobiecie zaatakowanej przez młodocianych bandytów. Nie podoba się to Karolinie, ale okazuje się również, że z tą kobietą wiąże go coś więcej niż przypadkowy kurs taksówką. Marek, wiedząc, że Sylwia lada dzień będzie rodzić, szykuje kancelarię na zmiany, jakie wkrótce nastąpią. Nastąpią zresztą szybciej niż myśli, i to on, razem z Martą musi pomóc Sylwii dostać się do szpitala.

"O mnie się nie martw" - TVP2, godz. 21:50

W Hongkongu co trzy lata odbywają się turnieje walk wschodnich na prywatnej wyspie niejakiego Hana. Lee, mistrz kung-fu z klasztoru Shaolin, na zlecenie rządu ma zdobyć dowody obciążające organizatora turnieju, czerpiącego zyski z handlu narkotykami i prostytucji. Dodatkowym zadaniem Lee jest także odszukanie zaginionej agentki. Przed wyjazdem bohater dowiaduje się, że jeden z ludzi Hana jest odpowiedzialny za śmierć jego siostry.

"Wejście smoka" - TVN, godz. 22:30

Bruce Wayne, zainspirowany ofiarnym czynem Supermana, odzyskuje wiarę w ludzkość i prosi Dianę Prince o pomoc. Ma zamiar zmierzyć się z kolejnym wrogiem. Batman i Wonder Woman starają się znaleźć i przekonać do współpracy innych superbohaterów. Mimo że dołączają do nich Aquaman, Cyborg i Flash, może się okazać, że Liga nie będzie w stanie na czas uratować Ziemi przed niebezpieczeństwem.

"Liga Sprawiedliwości" - TVN7, godz. 23:05

Sprawdź pełny program telewizyjny na poniedziałek, 2.03.2020 >>