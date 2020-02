Program TV na poniedziałek, 24.02.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 24 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 24.02.2020? W programie TV na poniedziałek, . Sprawdź telewizyjne hity na poniedziałek, 24 lutego 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 24 lutego 2020 r.:

W nowym reality show od stacji TVN mieszkańcy luksusowego hotelu na Bali muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Aby to osiągnąć będą uwodzić, zdradzać, zawiązywać i łamać sojusze. Co tydzień w hotelu będą pojawiać się nowi uczestnicy. Stawka jest bardzo wysoka. Nagroda główna wynosi aż 100 tysięcy złotych!

"Hotel Paradise" - godz. 20:00 w TVN i TVN7

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrodni. Jego ukochana nie mogła uwierzyć, że ten troskliwy i odpowiedzialny mężczyzna jest zarazem bezwzględnym seryjnym mordercą. Jak zareaguje na prawdę?

"Podły, okrutny, zły" - godz. 20:00 w Canal+ Film

Minęło 20 lat odkąd udało się odeprzeć inwazję kosmitów na Ziemię. W tym czasie zbudowano zaawansowany system obronny, który ma zapewnić ludziom pełne bezpieczeństwo. Ziemscy przywódcy przecenili jednak jego możliwości. Zmasowany atak kosmitów może ostatecznie zniszczyć naszą planetę. Gdy sprawa jest niemalże beznadziejna, resztki sił obronnych szykują się do kontrataku.

"Dzień Niepodległości: Odrodzenie" - godz. 20:10 w Polsacie

Do warsztatu Bartka zagląda Mirek, który po wyjściu z więzienia znowu jest na bakier z prawem i chce przechować u Lisieckiego kradziony samochód. Jego obecność niepokoi Ulę. Mateusz poznaje nową koleżankę - Alę. Gdy Lilka mdleje nagle podczas wizyty w przychodni, chłopak mówi w końcu bliskim o jej ciąży. Tymczasem Maria odkrywa, że Maciej jest "zaginionym" synem Starskiego.

"M jak miłość" odc. 1496 - godz. 20:55 w TVP2

Lata 70. XX wieku, PRL w pełnej krasie dba o moralność i obyczajowość narodu. Doktor Michalina Wisłocka pracuje w Poradni Świadomego Macierzyństwa, gdzie podczas licznych rozmów z pacjentkami pomaga im zrozumieć ich własne potrzeby seksualne. W końcu postanawia napisać poradnik na temat seksualności. Samo pisanie idzie łatwo, dużo trudniej będzie taką książkę wydać.

"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" - godz. 21:00 w TVN7

Doug jest przywódcą szajki bezwzględnych złodziei okradających banki. Nie zdarza mu się wchodzić w zażyłe relacje z ludźmi. Sytuacja zmienia się, kiedy podczas jednego z napadów zakładniczką zostaje Claire Keesey. Po napadzie Doug nawiązuje z nią kontakt, a Claire nawet nie podejrzewa, że jest on jednym z przestępców. Zauroczenie szybko przeradza się w ognisty romans.

"Miasto złodziei" - godz. 21:40 w TVN

Sprawdź pełny program telewizyjny na poniedziałek, 24.02.2020 >>