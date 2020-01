Program TV na poniedziałek, 27.01.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 27 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 27.01.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. "Świadek koronny", "Na Wspólnej", "M jak miłość", "Dług", "Niesamowity Hulk", "Obcy kontra Predator II". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku!

Dziennikarz śledczy Marcin Kruk stracił przed trzema laty ciężarną żonę. Kobieta zginęła przypadkowo, wskutek mafijnych porachunków. Od tej pory Marcin ma jeden cel - odnaleźć i ukarać sprawców. Przeprowadzając wywiady z kolejnymi osobami mającymi powiązania z lokalną mafią, namierza wreszcie winnego. Jest nim niejaki "Blacha", gangster, który zdecydował się na współpracę z policją, otrzymując w zamian status świadka koronnego. Panowie spotykają się podczas wywiadu.

"Świadek koronny" - TVN7, godz. 20:00

Augustus Gibbons odkrywa, że do struktur amerykańskiej armii przeniknęli terroryści. Ponadto George Deckert, minister obrony, planuje zamach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gibbons nie może już ufać nikomu. Nie jest w stanie przeciwdziałać poczynaniom Deckerta w pojedynkę. Postanawia zwrócić się o pomoc do Dariusa Stone'a, z którym kiedyś służył w armii. Okazuje się, że Stone odsiaduje wyrok w pilnie strzeżonym więzieniu wojskowym. Gibbons organizuje jego ucieczkę.

"xXx II: Następny poziom" - Polsat, godz. 20:05

Igor okłamuje Elżbietę, że wyjeżdża w delegację. W rzeczywistości ma zostać w Warszawie i przygotować się do wniknięcia w taksówkarską mafię. Od Roberta i Igi otrzymuje fałszywe dokumenty i telefon z lokalizatorem. Policjanci ostrzegają go, że podejmuje ogromne ryzyko. Po tym, jak dostał w twarz, Przemek odmawia kontaktu z matką. Smolny prosi o rozmowę… Dagmarę! Młoda nauczycielka zgadza się pomóc. Postanawiają wziąć Przemka z zaskoczenia! Czy fortel się uda?

"Na Wspólnej" - TVN, godz. 20:15

Paweł kolejny raz pomaga Julce – gdy matka dziewczyny trafia po wypadku do szpitala. Basia wraca z wakacji, które spędziła z matką i wpada w rozpacz, gdy odkrywa, że Damian chce porzucić ją, bo zakochał się w Ani. Tymczasem Magda jest kłębkiem nerwów – przed kontrolną wizytą u kardiologa. A Kamil cały czas przyjaciółkę adoruje i w końcu namawia Budzyńską na wspólny lunch... co od razu niepokoi Budzyńskiego.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Rav i członek jej zespołu spotkają się z przedstawicielem NASA, aby omówić szczegóły ewentualnej misji ratunkowej. Ryan dowiaduje się, że Cyrus - inżynier, który pracuje w niedostępnej dla pasażerów części statku kosmicznego - ma zaskakująco optymistyczną teorię na temat jego przyszłości. Judd przekazuje cenny przedmiot, żeby upamiętnić zmarłego członka załogi. Karen zostaje nieformalną rzeczniczką pasażerów. Matt udziela porady małżeńskiej Mii i Dougowi.

"Avenue 5" - HBO, godz. 21:10

W chwili silnego stresu doktor Bruce Banner zmienia się w olbrzymiego zielonego mutanta - Hulka. To efekt napromieniowania, któremu uległ podczas eksperymentu w wojskowym laboratorium. Naukowiec porzuca ukochaną Betty i udaje się do Brazylii, gdzie uczy się panować nad gniewem. Zostaje odnaleziony przez ojca Betty, generała Rossa. Wojskowy chce wykorzystać Bruce'a do celów militarnych. Wysyła po niego oddział z bezwzględnym rosyjskim komandosem Emilem Blonskym na czele. Blonsky sam poddaje się napromieniowaniu.

"Niesamowity Hulk" - TVN7, godz. 22:15

Rok 1997. Byli agenci Mossadu Rachel, Stephan oraz David wracają do dawnej sprawy, która uczyniła z nich bohaterów. Trzydzieści lat wcześniej we Berlinie próbowali pojmać Vogla, nazistowskiego zbrodniarza znanego jako "Chirurg z Brzezinki". Ich obarczona ryzykiem misja zakończyła się sukcesem. Po latach okazuje się jednak, że nie wszystko poszło zgodnie z planem.

**"Dług" - TVN, godz. 22:30*

Nieopodal miasteczka Gunnison w stanie Kolorado ląduje awaryjnie statek Predatorów, istot należących do kosmicznej rasy wojowników. Jego załogę zaatakowała niebezpieczna hybryda Predatora i Obcego. Potwór, który zaczyna zabijać mieszkańców miejscowości, rozmnaża się w szybkim tempie. Do Gunnison zostaje wysłany Predator mający unicestwić hybrydę. Tymczasem miejscowy szeryf wzywa na pomoc Gwardię Narodową. Rozpętuje się krwawa walka. Nikt nie podejrzewa, że rząd amerykański zamierza wykorzystać dramatyczną sytuację do własnych celów.

"Obcy kontra Predator II" - Polsat, godz. 22:30

