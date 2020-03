Program TV na poniedziałek, 30.03.2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 30 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 30.03.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "Zielona mila", "Niepowstrzymany", "M jak miłość", "O mnie się nie martw", "Victoria", "Kod genetyczny", "Bogowie", "Faceci w czerni III" oraz "15 minut". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 30 marca 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 30 marca 2020 r.:

Paul pracuje jako strażnik w zakładzie karnym w Luizjanie, pilnując więźniów oczekujących na wykonanie kary śmierci. Korytarz między celami skazańców a pomieszczeniem, w którym wykonuje się egzekucje, został nazwany od koloru posadzki zieloną milą. Do zakładu trafia John Coffey, skazany za zamordowanie dwóch 9-letnich dziewczynek. Potężny czarnoskóry mężczyzna ma mentalność dziecka, jego łagodne usposobienie wydaje się przeczyć oskarżeniom. Ponadto John ma dar uzdrawiania, leczy Paula oraz śmiertelnie chorą żonę naczelnika więzienia.

"Zielona mila" - TV Puls, godz. 20:00

Frank Barnes, maszynista z 28-letnim stażem, wraz z Willem Colsonem, który trafił do pracy na kolei po 4-miesięcznym przeszkoleniu, mają przetransportować z fabryki cynku 20 wagonów. Tymczasem na stacji rozrządowej w Fuller Yard kolejarze przestawiają pociąg towarowy na inny tor. Jeden z mężczyzn popełnia kilka błędów, w wyniku których 39 wagonów z lokomotywą i z 23 tys. litrów paliwa bez maszynisty rusza przed siebie. Jeżeli skład wykolei się, nastąpi katastrofa ekologiczna. Na kursie kolizyjnym jest pociąg prowadzony przez Barnesa i Colsona.

"Niepowstrzymany" - Polsat, godz. 20:05

Policja przesłuchuje Olka. Wspiera go jako prawnik Budzyński. Tymczasem Marcin prosi o pomoc dla brata Jakuba Karskiego. Aneta okłamuje prokuratora, mówiąc, że jest w ciąży, by załatwić sobie widzenie z ukochanym. Olewicz podczas kolejnego spotkania z Kamilem traci panowanie nad nerwami. Jest gotów rzucić się na prawnika z pięściami. Kilka godzin później Gryc ostro sprzecza się z Magdą. Jego przyjaciółka odkrywa, że to właśnie on doprowadził do zatrzymania Olka.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Lata 80. XX w. Zbigniew Religa jest warszawskim kardiochirurgiem, który marzy o przeprowadzeniu w komunistycznej Polsce pionierskiej operacji przeszczepu serca. Niestety, środowisko naukowe patrzy nieprzychylnie na jego aspiracje. Lekarz nie daje za wygraną i przenosi się do Zabrza, gdzie dostaje pełną swobodę działania. W roku 1985 razem z zespołem przeprowadza pierwszą operację przeszczepu serca. Pacjent umiera, ale chirurdzy się nie poddają. Dwa lata później kolejny zabieg kończy się sukcesem, rozpoczynając rewolucję w polskiej medycynie.

"Bogowie" - TVN7, godz. 21:00

George i Victoria są od 30 lat szczęśliwym małżeństwem. Rozumieją się bez słów. On jest pisarzem, ona poetką, która poświęciła karierę artystyczną na rzecz rodziny. Victoria redaguje książki męża i wychowuje córkę, Sophie. Pewnego dnia do domu Victorii i George 'a przychodzi młoda dziennikarka Claudia, by przeprowadzić wywiad z pisarzem. To wydarzenie zmusi małżonków do przemyślenia swojego życia i dokonanych wyborów.

"Victoria" - TVP1, godz. 21:00

Podczas przesłuchania diler Izy, Janas wyznaje Starzyńskiemu, że Iza sypiała zarówno z Tomaszem, jaki i Piotrem. Tomasz w szpitalu konfrontuje się z synem. Mimo to przed Jackiem zataja informacje o romansie Piotra z Izą, by chronić go przed zarzutami o morderstwo. Tymczasem w mieszkaniu Izy zostają znalezione odciski Piotrka. Tomasz nie radzi sobie psychicznie. Nerwy odreagowuje w pracy. Wieczorem udaje się do klubu Sen, w którym Iza spotykała się z Piotrem. Tam bierze narkotyki. Po powrocie do domu odwiedza go Joanna. Jest przekonana, że Jacek ją zdradza.

"Kod genetyczny" - TVN, godz. 21:30

Karolina znowu wymyka się nad ranem po cichu z domu Marcina. Oliwka kpi sobie z tego, a Hela próbuje się delikatna, wiedząc, że Marcin zgodził się w końcu na spotkanie, na którym tak bardzo jej zależało. Aśka przyjeżdża do kancelarii na spotkanie z Kostkiem, a maska jej samochodu staje się polem bijatyki między dwoma młodymi mężczyznami. Jeden z nich trafia do Karoliny, drugi do Marcina. Marcin jeszcze oszołomiony ostatnim spotkaniem z Justyną dowiaduje się o niej czegoś istotnego.

"O mnie się nie martw" - TVP2, godz. 21:50

Agent J od lat próbuje zrozumieć i polubić sarkastycznego i małomównego partnera, który wciąż jest dla niego zagadką. Gdy życie K i los planety są zagrożone, J decyduje się na desperacki krok. Mężczyzna wyrusza w podróż w czasie, żeby przywrócić sprawom właściwy bieg i pokrzyżować plany diabolicznego kosmity Borisa. Podczas niesamowitej podróży agent stwierdza, że wszechświat wciąż ma przed nim wiele tajemnic.

"Faceci w czerni III" - Polsat, godz. 22:15

Para wyjątkowo brutalnych morderców, imigrantów z Europy Wschodniej, terroryzuje Nowy Jork. Jeden z nich zabija przypadkowo wybrane ofiary, drugi filmuje zbrodnie. Za ich filmy media płacą ogromne pieniądze. Mordercom depczą po piętach detektywi - genialny Eddie Fleming, ulubieniec mediów, i młody inspektor straży pożarnej - Jordy Warsaw. Gdy Eddie jest o krok od schwytania przestępców, okazuje się, że przestał być tropicielem i stał się ich potencjalną ofiarą. Teraz musi ratować własne życie.

"15 minut" - TVN, godz. 22:35

Sprawdź pełny program telewizyjny na poniedziałek, 30.03.2020 >>