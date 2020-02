Program TV na poniedziałek, 3.02.2020. Co obejrzeć 31 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 3.02.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. "M jak miłość", "Chyłka - Zaginięcie", "To skomplikowane" i "Wielkie nadzieje". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 3 lutego 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 3 lutego 2020 r.:

Mecenas Joanna Chyłka, jedna z najlepszych karnistów w kraju, wygrywa w kolejnym głośnym procesie. Tym razem jej klient to Piotr Langer Senior, znany biznesmen z grona dziesięciu najbogatszych Polaków. Po zwycięstwie na sali sądowej Chyłka wraca do kancelarii Żelazny & McVay. To właśnie tam, w centrum Warszawy, mieści się jej biuro. Na miejscu zjawia się również Kordian "Zordon" Oryński, nowy aplikant w kancelarii. Młody chłopak sprawia wrażenie zagubionego, tym bardziej, że żaden z zabieganych prawników zdaje się nie zwracać na niego uwagi

"Chyłka - Zaginięcie" - TVN7, godz. 20:00

Jane i Jake, rodzice trójki dorosłych dzieci, są rozwiedzeni. On, wzięty adwokat, odszedł z seksowną Agness. Ona, po wielu latach dochodzenia do siebie po zdradzie męża, wreszcie odzyskała równowagę emocjonalną. Z okazji ukończenia szkoły przez syna eksmałżonkowie spotykają się na wspólnej kolacji. Pełen wina i sentymentalnych wspomnień wieczór ma finał w łóżku. Między byłymi partnerami wybucha utrzymywany w tajemnicy przed dziećmi romans. Jednak wkrótce w życiu Jane pojawia się kolejny mężczyzna, architekt Adam.

"To skomplikowane" - TVN Fabuła, godz. 20:00

"To skomplikowane". Szaleństwa nie pierwszej młodościZobacz więcej

Xander Cage, przez wielu uważany za zmarłego, powraca po latach dobrowolnego wygnania. Musi po raz kolejny zmierzyć się z mrocznym wojownikiem Xiangiem, który ma śmiercionośną, zagrażającą ludzkości broń. Xander rekrutuje nową ekipę. Jej zadaniem jest pokonanie wroga i uchronienie świata przed chaosem.

"xXx: Reaktywacja" - Polsat, godz. 20:10

Finnegan Bell jest towarzyszem zabaw 11-letniej Estelli. Opiekunka pięknej i dumnej dziewczyny, bogata Nora Dinsmoor, przed laty została porzucona przez narzeczonego. Teraz sączy wychowanicy nienawiść do mężczyzn. Zakochany chłopiec maluje portrety towarzyszki, ale ona nie odwzajemnia jego uczuć. Mijają lata. Dorosła Estella wyjeżdża do Nowego Jorku. Finn porzuca malarstwo i postanawia zapomnieć o młodzieńczej miłości. Niespodziewane stypendium otrzymane od tajemniczego ofiarodawcy pozwala mu na przeprowadzkę do Nowego Jorku.

"Wielkie nadzieje" - Ale Kino+, godz. 20:10

Wielkie nadzieje - Wspaniały nastrój, malarskie kadry i arcyciekawy soundtrackZobacz więcej

Basia jest załamana po rozstaniu z Damianem. Z tego powodu wchodzi w szkole w ostry konflikt z Anią. Łukasz nadal stara się nawiązać kontakt z Katią. Przy okazji zbliża się też do Agi i w końcu próbuje dziewczynę pocałować. Tymczasem Nina postanawia zemścić się na Asi. Wykorzystuje informacje, które zdobył dla niej detektyw.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

1936 rok. Członkowie rodziny Mościrzeckich przyjeżdżają do dworku w Przypłociu, by poznać treść odnalezionego po latach testamentu przodka. Każdy z członków rodu jest w innej sytuacji życiowej i materialnej. Niektórzy bardzo liczą na otrzymanie pieniędzy ze spadku. Ich nadzieje podsyca zarządca majątku nestora rodu, Adam Dziurawiec. Mościrzeccy przekonają się, że pieniądze nie uszczęśliwiają człowieka i nie czynią jego życia lepszym ani pełniejszym. Ważniejsze są relacje z ludźmi.

'List z tamtego świata" - TVP1, godz. 21:00

2020 rok. W Anglii władzę sprawuje totalitarny rząd, który terroryzuje społeczeństwo. Tylko jeden człowiek ośmiela się wypowiedzieć wojnę reżimowi. To tajemniczy mściciel w masce, znany jako V. Mężczyzna dokonuje zamachów terrorystycznych, koncentrując się głównie na ośrodkach przekazu i budynkach rządowych. Pewnego dnia V uwalnia z rąk skorumpowanych stróżów prawa Evey Hammond. Ona jako pierwsza odkrywa, że V nie jest żadnym terrorystą, ale człowiekiem, który uosabia idee zapomniane przez zmanipulowane społeczeństwo.

"W jak Wendetta" - TVN, godz. 22:35

"W jak Wendeta", czyli adaptacja kultowego komiksu Alana Moore'aZobacz więcej

Sprawdź pełny program telewizyjny na poniedziałek, 3.02.2020 >>