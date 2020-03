Program TV na poniedziałek, 9.03.2020. Co obejrzeć we ponkiedziałek, 9 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w poniedziałek, 9.03.2020? W programie TV na poniedziałek, m.in. "Zakochani", "Kingsman: Złoty krąg", "Kod genetyczny", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 9 marca 2020 roku!

Program tv na poniedziałek, 9 marca 2020 r.:

Kwatera tajnych służb Kingsman zostaje zniszczona. Demoniczna szefowa kartelu narkotykowego, Poppy Adams, dąży do przejęcia władzy nad światem. Załamani sytuacją brytyjscy agenci odkrywają, że w Stanach Zjednoczonych działa organizacja szpiegowska, która może pomóc w zwalczeniu kryzysu. Członkowie obu jednostek specjalnych postanawiają zapomnieć o dzielących ich różnicach i wspólnie stawić czoło nieobliczalnemu i niebezpiecznemu wrogowi.

"Kingsman: Złoty krąg" - Polsat, godz. 20:05

Katia rodzi zdrową córkę, Natalię. Mimo sprzeciwu Igora kobieta zgadza się, by Łukasz odwiedził małą w szpitalu. Magda sprzecza się z Budzyńskim i spędza noc na Deszczowej, u Kingi. Przyjaciółki zwierzają się sobie z problemów małżeńskich. Zaczynają plotkować o Pawle i postanawiają znaleźć mu nową miłość.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Zosia nie ma problemów ze zdobywaniem wielbicieli - natura obdarzyła ją umiejętnością łamania męskich serc, a dziewczyna skwapliwie z niej korzysta. Kolejną ofiarą uwodzicielki jest bogaty przedsiębiorca Alfred Bobicki. Choć ulega urokowi Zosi, ją coraz bardziej interesuje inny mężczyzna. Dziewczyna chce wybadać, czy nowy obiekt zainteresowania jest wystarczająco zamożny. Nie przypuszcza, że Mateusz jest jej męskim odpowiednikiem - bawidamkiem polującym na bogate, spragnione czułości kobiety.

"Zakochani" - TVN7, godz. 21:00

Trwa śledztwo w sprawie Izy (Karolina Gruszka). Przesłuchiwani są zarówno Tomasz (Adam Woronowicz), Piotr (Maciej Musiałowski), jak i Franek (Joachim Lamża). Rozmowy odkrywają coraz więcej kart ze wspólnego życia ojca i syna z kobietą, którą obaj kochali. Tomasz jest przekonany, że w sprawę są zaangażowane osoby trzecie. Postanawia prowadzić śledztwo na własną rękę.

"Kkod genetyczny" - TVN, godz. 21:30

Paweł i Sylwia usiłują się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Idzie im tak, jak wszystkim zdezorientowanym młodym rodzicom, którzy wszystko wiedzieli w teorii, ale praktyka na dzień dobry ich przerosła. Nieoczekiwanie rozsądną radą służy Sylwii Artur Szulc, zatrudniony na jej miejsce nowy prawnik, którego poznali razem z Pawłem w specyficznych okolicznościach. Marcin ma gorszy dzień, bo nie dość, że w przedszkolu zaginęła kurtka Zbyszka, to jeszcze zaparkował w niedozwolonym miejscu i musi ponieść tego konsekwencje.

"O mnie się nie martw" - TVP2, godz. 21:50

Mitch stracił rodziców w wypadku samochodowym. Spotyka go kolejna tragedia, gdy ukochana, z którą niedawno się zaręczył, ginie w ataku terrorystycznym. Mitch pragnie zemsty. Zostaje zwerbowany do tajnego oddziału i wraz z weteranem zimnej wojny Stanem Hurleyem pracuje nad sprawą ataków na cele cywilne i wojskowe. Odkrycie powtarzalnych schematów w aktach przemocy doprowadzi mężczyzn do niezwykle niebezpiecznego tureckiego agenta, z którym połączą siły, aby zapobiec wybuchowi wojny na Bliskim Wschodzie.

"American Assassin" - TV Puls, godz. 22:05

Opowieść o tym, jak Wielka Brytania przekształciła się z imperium kolonialnego w potęgę finansową. Autorzy dokumentu poprosili o wypowiedzi ekspertów, naukowców, osoby zaangażowane w walkę o sprawiedliwość społeczną. Celem dziennikarskiego śledztwa jest ujawnienie tajemnic i niejasności, które we współczesnym świecie przeważają nad regulacjami i przejrzystością finansową.

"Pajęcza sieć. Drugie imperium brytyjskie" - TVP1, godz. 22:30

Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru gospodyni, Eva, proponuje grę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-maila lub rozmowy telefonicznej, które pojawią się w trakcie spotkania. Mimo początkowych obiekcji wszyscy zgadzają się na udział. Mają nadzieję, że nic złego nie może się stać. Gdy zbyt wiele tajemnic zaczyna wychodzić na jaw, niewinna gra przeradza się w trudne do zażegnania konflikty.

"Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" - TVP2, godz. 23:50

