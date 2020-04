Program TV na Poniedziałek Wielkanocny, 13.04.2020. Co obejrzeć w święta, w poniedziałek, 13 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program TV na święta wielkanocne w Telemagazynie! Co obejrzeć w Poniedziałek Wielkanocny w telewizji? Do zobaczenia będzie m.in. "Dirty Dancing", "Iniemamocni 2", "Dla niej wszystko" czy kultowi już "Nietykalni" W Poniedziałek Wielkanocny w TV zobaczymy również kolejny odcinek "Stulecia Winnych"! Sprawdź program TV na Poniedziałek Wielkanocny, 13.04.2020!

Program telewizyjny na Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2020 r.:

Samuel wiedzie beztroskie życie na Riwierze Francuskiej. W wolnym czasie wdaje się w romanse z turystkami. Jedna z przygód kończy się w niespodziewany sposób. Była kochanka Samuela, Kristin, podrzuca mu dziecko i znika. Samuel musi się odnaleźć w roli samotnego ojca maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, lecz uczucie do dziewczynki dodaje mu sił, by sprostać wyzwaniu. Sielanka nie trwa długo. Gdy Gloria ma 8 lat, Kristin wraca, by ją odzyskać.

"Jutro będziemy szczęśliwi" - TV Puls, godz. 15:50

Inspektor Jacques Clouseau został oddelegowany do wyjątkowo trudnego śledztwa. Ma schwytać mordercę trenera francuskiej drużyny piłkarskiej i odnaleźć skradziony ofierze diament - Różową Panterę. Clouseau i jego partner Gilbert Ponton wpadają na ślad, który prowadzi ich aż do Nowego Jorku. Metody stosowane przez inspektora można by uznać za dziwaczne, gdyby nie fakt, że są niezwykle skuteczne. Tylko krok dzieli go od rozwiązania zagadki kryminalnej, co bardzo denerwuje jego szefa, inspektora Dreyfusa.

"Różowa Pantera" - TVP2, godz. 16:25

Wieczorem 9 czerwca 2007 r. w Wielkiej Brytanii telewizja emituje pierwszy odcinek nowego reality show - "Britain's Got Talent". Jednym z uczestników programu jest Paul Potts, nieśmiały, nierzucający się w oczy mężczyzna, który śpiewa słynną arię "Nessun Dorma". Piękne, wzruszające wykonanie zmienia jego życie. Paul zwycięża, staje się bohaterem YouTube'a, jego głos zachwyca cały świat. Tylko nieliczni wiedzą, że dokonał heroicznego wysiłku, by znaleźć się w tym miejscu.

"Masz talent" - TVP1, godz. 17:30

Uczestnicy nowej edycji w zwiastunie! W programie pojawią się dwie rolniczki!Zobacz więcej

Nadchodzą wakacje. Andy ma jechać na obóz kowbojski. Chudy bardzo by chciał, żeby chłopiec zabrał go ze sobą. Niestety, pech chce, że Chudy łamie rękę i zostaje w domu. Ku swemu przerażeniu słyszy, że matka Andy'ego mówi, iż zabawki nie są wieczne. Kowboj się lęka, że zostanie wyrzucony na śmietnik. Podczas wyprzedaży zostaje umieszczony w koszu z używanymi rzeczami, a potem trafia do rąk kolekcjonera zabawek, Ala McWhiggina. Od nowych towarzyszy Chudy dowiaduje się, że jego pierwowzór był w latach 50. gwiazdą popularnego serialu telewizyjnego.

"Toy Story II" - TV Puls 2, godz. 18:15

Frances, nazywana przez przyjaciół Baby, spędza wakacje z rodzicami i siostrą w jednym z ośrodków wakacyjnych. Jest znudzona. Towarzystwo egoistycznych snobów nie odpowiada wrażliwej dziewczynie. Baby przypadkowo poznaje młodego tancerza Johnny'ego Castle'a. Okazuje się, że jego partnerka Penny nie może mu towarzyszyć podczas zbliżającego się konkursu, ponieważ zaszła w ciążę. Frances postanawia ją zastąpić.

"Dirty Dancing" - TV Puls, godz. 20:00

W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr.

"Sing" - TVN, godz. 20:05

W rodzinie Iniemamocnych zachodzą zmiany. Helen rozwija karierę zawodową, a jej mąż, Bob, opiekuje się dziećmi, realizując się w zaciszu domowych pieleszy. Nowa sytuacja jest trudna dla wszystkich, a ujawniające się nadprzyrodzone zdolności małego Jack-Jacka nie czynią jej łatwiejszą. Gdy w ich życiu pojawia się kolejny czarny charakter, który planuje niebezpieczny spisek, rodzina Iniemamocnych musi ponownie zjednoczyć siły, by stawić czoła wyzwaniu.

"Iniemamocni II" - Polsat, godz. 20:10

John Brennan, wykładowca języka angielskiego w college'u, wiedzie spokojne życie u boku żony, Lary, która z powodzeniem łączy ambicje zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Pewnego dnia ich uporządkowany świat ulega zniszczeniu. Lara zostaje aresztowana i oskarżona o zamordowanie przełożonej. John wierzy w niewinność żony, choć dowody poważnie ją obciążają. Kobieta zostaje skazana na długoletnie więzienie. John dochodzi do wniosku, że musi zorganizować jej ucieczkę. Z pomocą byłego przestępcy konstruuje precyzyjny plan działania.

"Dla niej wszystko" - TVP2, godz. 20:10

Seksowna Julia Wieniawa w bikini ćwiczy jogę! Tak aktorka spędza czas w domuZobacz więcej

Rok 1874, carska Rosja. Anna ma wszystko, o czym może marzyć kobieta - jest żoną wysokiego urzędnika państwowego Karenina, urodziła syna. Gdy udaje się do Moskwy w odwiedziny do brata, Obłońskiego, w podróży poznaje hrabinę Wrońską, którą na stacji odbiera syn - młody, przystojny oficer kawalerii. Zostają sobie przedstawieni i od tej chwili nie mogą przestać o sobie myśleć. By odzyskać równowagę, Karenina wraca do Petersburga, do męża, ale Wroński podąża za nią. Romans wstrząsa miejscową socjetą.

"Anna Karenina" - TVP Kultura, godz. 20:10

W warszawskim getcie wybucha powstanie. Róża z córką cudem wydostają się na aryjską stronęi znajdują schronienie w Stokrotce. Planowanie pomocy dla Róży zbliża do siebie Anię i Michała. Śniegocki zabiera Idę do siebie, a Ania idzie z Różą do domu, by ustalić z Kazimierzem przewóz obu do Brwinowa. Mąż Ani zamiast pomóc, wykorzystuje sytuację... W tym czasie w Brwinowie każdy prowadzi swoją konspirację. Kazia i Bronia zajmują się produkcjąbimbru. Stanisław kończy trumnę, w której zamierza przewozić broń.

"Stulecie Winnych" odcinek 19 - TVP1, godz. 20:20

Cztery mieszkające w dużym mieście młode kobiety zmagają się z problemami w życiu osobistym. Łucja, nauczycielka biologii, samotnie wychowuje syna i romansuje z kuratorem oświaty, Markiem. Monia ma bogatego męża, ale jej życie zakłóca skomplikowana relacja z rodzicami. Gośka pracuje w Ministerstwie Rolnictwa, jej mąż, Artur, jest eurodeputowanym. "Korba" jest korektorką w kobiecym czasopiśmie, unika stałych związków. Każda z nich ma powody, by nie czuć się szczęśliwa. W ciągu roku życie pań ulega zmianom, a ich przyjaźń zostaje poddana próbie.

"Lejdis" - TVN 7, godz. 21:00

Na planie filmu, w którym występują Charlie Sheen i Lindsay Lohan, dochodzi do niewyjaśnionych zdarzeń. Tajemnicza siła przejmuje kontrolę nad aktorem i miota nim po pokoju. Opętana przez ducha Lindsay zabija Charliego. Osierocone dzieci trafiają pod opiekę Dana Sandersa i jego żony, Jody. Wkrótce okazuje się, że wraz z dziećmi w domu pojawił się demon. Jody i Dan próbują ratować rodzinę, zmagając się jednocześnie z problemami w pracy. Dan zajmuje się badaniami nad inteligencją naczelnych, a Jody występuje w przedstawieniu baletowym.

"Straszny film V" - TV 4, godz. 21:00

Walentyna z 1. edycji szyje maseczki dla szpitali. Uczestniczka programu pomaga w walce z koronawirusemZobacz więcej

Oren Little jest stroniącym od kontaktów z ludźmi wdowcem. Pewnego dnia odwiedza go uzależniony od narkotyków syn ze swoją 9-letnią córką. Oren nie miał pojęcia o istnieniu wnuczki. Musi się nią zaopiekować, ponieważ ojciec dziewczynki trafia do więzienia. Dziecko wnosi do życia Orena dużo radości. Wdowiec zaprzyjaźnia się z sąsiadką, Leah, która także czuje się samotna po śmierci ukochanej osoby.

"Razem czy osobno?" - TVP1, godz. 21:15

Dokument o pierwszej żeńskiej drużynie biorącej udział w regatach Whitbread Round the World Race. "Maiden" to nazwa jachtu, którym pierwsza załoga kobiet wystartowała w prestiżowych i niebezpiecznych zawodach. Dokument w reżyserii Alex Holmes jest opowieścią o śmiałym przedsięwzięciu, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Tracy Edwards - osoby nietuzinkowej, rebeliantki i ryzykantki, która dowodziła żeńskim zespołem.

"Maiden" - CANAL+, godz. 21:20

Wychowany na paryskich przedmieściach imigrant z Senegalu - drobny złodziejaszek Driss - wychodzi z więzienia. Aby uzyskać prawo do zasiłku, musi odwiedzić kilku pracodawców. Trafia do sparaliżowanego Philippe'a. Swoją bezpośredniością wzbudza zainteresowanie milionera. Zgorzkniały mężczyzna proponuje mu zatrudnienie na okres próbny. Wkrótce okazuje się, że nienawykły do pracy Driss nadspodziewanie dobrze radzi sobie w roli pielęgniarza. Z czasem między niewykształconym chłopakiem i bogaczem arystokratycznego pochodzenia rodzi się przyjaźń.

"Nietykalni" - TV Puls, godz. 21:50

Ethan Hunt jest agentem należącym do elitarnej jednostki Impossible Missions Force. Jednostka zostaje jednak zamknięta przez CIA, a Ethan musi sam połączyć siły z innymi agentami, by uchronić ludzkość przed planami Syndykatu - organizacji, która za pomocą ataków terrorystycznych zamierza narzucić nowy porządek światu.

"Mission: Impossible - Rogue Nation" - Polsat, godz. 22:40

Sprawdź pełny program tv na Poniedziałek Wielkanocny, 13.04.2020! >>