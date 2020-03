Program TV na Prima Aprilis 2020. Co obejrzeć w środę, 1 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, w Prima Aprilis 1.04.2020? W programie TV na środę, m.in. "Ameryka Express", "Zawsze warto", "Na dobre i na złe", "Rocky" i "Bękarty wojny". Sprawdź program telewizyjny na środę, 1 kwietnia 2020 roku!

Program tv na Prima Aprilis środę, 1 kwietnia 2020 r.:

Życie Sary nie napawa jej optymizmem. Wprawdzie pracuje ona w redakcji New York Timesa, lecz zajmuje się pisaniem nekrologów. Ma wątpliwości dotyczące narzeczonego, z którym planuje ślub. Na przyjęciu weselnym młodszej siostry jej babcia opowiada historię sprzed lat, kiedy to ona i nieżyjąca już matka Sary kochały się w tym samym mężczyźnie. Dziewczyna łączy elementy tej układanki i dochodzi do wniosku, że obie kobiety były pierwowzorami bohaterek filmu "Absolwent" z 1967 roku. Rozpoczyna poszukiwania tajemniczego kochanka matki i babki.

"Z ust do ust" - TVN Fabuła, godz. 20:00

"Z ust do ust". Błyskotliwa komedia twórców "Kiedy Harry poznał Sally"Zobacz więcej

Hania i Julka poznają Marka Kellusa – gwiazdora komedii romantycznych, do którego wzdychają tysiące fanek… i który ma wypadek w barze. Gdy doktor Sikorka udziela mu pomocy, aktor jest nią wyraźnie oczarowany. Tymczasem Marcin wciąż jest w areszcie śledczym, gdzie spotyka Zubrzyckiego i jest świadkiem ataku, podczas którego inny osadzony próbuje bandytę zabić. Dominika podejrzewa z kolei, że ktoś mógł podrzucić do mieszkania Molendy obciążające go dowody. Poza tym dziewczyna obawia się, że leki, które przyjmowała dotąd na SM, zaszkodziły dziecku, którego się spodziewa...

"Na dobre i na złe" - TVP2, godz. 20:55

Dominika nie przeżyje porodu?! Bart będzie bezradny...Zobacz więcej

Rocky Balboa jest nieznanym bokserem mieszkającym w Filadelfii. Na co dzień zajmuje się ściąganiem długów. Wciąż jednak marzy o prawdziwej karierze bokserskiej. Pewnego dnia do miasta przyjeżdża mistrz wagi ciężkiej Apollo Creed. Jego menedżer postanawia zorganizować walki. Rocky podejmuje wyzwanie. Rozpoczyna intensywny trening. Noszący przydomek "Włoski Ogier" pięściarz staje się coraz popularniejszy. Telewizja przygotowuje reportaż z ćwiczeń Rocky'ego. Wreszcie dochodzi do decydującego starcia Balboy z Creedem. Stawką jest 150 tys. dolarów.

"Rocky" - TVP1, godz. 21:00

Sadystyczny pułkownik SS Hans Landa morduje ostatnią ukrywającą się w okolicy rodzinę Żydów. W tym samym czasie w USA porucznik Aldo Raine otrzymuje rozkaz sformowania specjalnej jednostki do walki z hitlerowcami. Są do niej rekrutowani wysoko wykwalifikowani żołnierze o żydowskich korzeniach, którzy mają za zadanie z jak największą pasją i żądzą zemsty dziesiątkować szeregi nazistowskich wojsk. Wykorzystując najokrutniejsze i najbardziej wyrafinowane metody, oddział szybko staje się koszmarem Niemców, którzy nazywają ich "bękartami".

"Bękarty wojny" - TVN7, godz. 21:00

Ada coraz bardziej odczuwa bliskie sąsiedztwo byłego męża. Mimo że w niektórych sytuacjach mężczyzna okazuje się pomocny, dziewczyna nie chce, by ingerował w jej życie. Nie wyraża zgody, żeby Kamil angażował się w sprawy rodzinne, a tym bardziej sugerował, że jest dla Doriana kimś więcej niż wujkiem…

"Zawsze wartp" - Polsat, godz. 21:10

Asia i Rafał nie przeżyją wypadku? Antek wybudza się ze śpiączki! Sofia wyrzuca Adę z mieszkaniaZobacz więcej

W tym odcinku, niektóre gwiazdy będą musiały się zmierzyć z ulewnym deszczem, bardzo trudno będzie im znaleźć nocleg, a jak go znajdą to przeżyją chwile załamania… przekonają się, że w najuboższych domach można spotkać najżyczliwszych ludzi. "Ameryka Express" - TVN, godz. 21:30

Jay i Annie są małżeństwem od dziesięciu lat. Para ma dwójkę dzieci. Mimo że bardzo się kochają, to w ich związku zaczyna brakować ognia. Aby znów poczuć emocje w sypialni, postanawiają wypróbować wszystkie pozycje z poradnika "Radość z seksu" i nagrać to na wideo. Niestety, pikantny filmik trafia na iPady znajomych, a zdesperowana para robi wszystko, żeby usunąć go z sieci.

"Sekstaśma" - Polsat, godz. 22:10

Linda Sinclair jest nauczycielką w szkole średniej w Kingston w Pensylwanii. Wiedzie spokojne życie starej panny, nie myśląc o stałym związku. Radość czerpie z pracy, której poświęca się bez reszty. Wszystko się zmienia, gdy do miasta powraca jej były uczeń Jason Sherwood, któremu nie udało się wystawić debiutanckiej sztuki. Ojciec namawia go, by podjął studia prawnicze. Linda nie może znieść myśli, że ulubieniec zrezygnuje z marzeń. Postanawia mu pomóc. Sprawy się komplikują, gdy słabość kobiety do młodego człowieka przeradza się w romans.

"Nauczycielka angielskiego" - TVP2, godz. 22:35

"Nauczycielka angielskiego". Kiedy zakochanie nie wychodzi na zdrowie...Zobacz więcej

Sprawdź pełny program telewizyjny na środę, 1.04.2020 >>