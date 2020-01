Program TV na sobotę, 1.02.2020. Co obejrzeć w sobotę, 1 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 1.02.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "The Voice Kids", "Polowanie na druhny", "Mumia", Hiszpański temperament", "X-Men: Ostatni bastion" oraz "Chłopaki też płaczą". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 1 lutego 2020 roku!

Program tv na sobotę, 1 lutego 2020 r.:

Dzieciaki w "The Voice Kids" nie raz już pokazały, że mają moc. Ich głosy są nierzadko lepsze niż głosy dorosłych. Teraz w muzycznym show Dwójki przychodzi czas na kolejny etap. Drużyna Dawida rozpoczyna najbardziej emocjonujący etap programu – Bitwy! Będą wzruszające pojedynki i wyrównane starcia. Kto przejdzie dalej?

"The Voice Kids" - TVP2, godz. 20:00

Bez względu na charakter wesela John i Jeremy przestrzegają sprawdzonego już zresztą wielokrotnie mechanizmu - zostają gośćmi weselnymi, po czym poznają i podrywają kobiety podekscytowane samą myślą o małżeństwie. U schyłku kolejnego udanego sezonu weselnego Jeremy dowiaduje się, że córka ministra skarbu ma wyjść za mąż, co zapewne stanie się wydarzeniem towarzyskim roku. John i Jeremy niezwłocznie gromadzą szczegółowe informacje oraz identyfikują druhny panny młodej, Claire i Glorię, które zamierzają uwieść.

"Polowanie na druhny" - TVN, godz. 20:00

Do Egiptu przybywa grupa archeologów poszukująca starożytnych skarbów. W trakcie poszukiwań naukowcy natrafiają na mumię, która budzi się z długiego snu, uaktywniając niszczycielską moc. Okazuje się, że jest to najwyższy kapłan Ozyrysa i strażnik zmarłych w Egipcie, Imhotep, na którego faraon rzucił klątwę. Zmumifikowane ciało Imhotepa, złożone w legendarnym Mieście Zmarłych Hamunaptra, miało pozostać na zawsze w stanie uśpienia. Żądna zemsty mumia chce dokończyć dzieła sprzed 3 tysięcy lat i ożywić ukochaną.

"Mumia" - TVN7, godz. 20:00

Trójka przyjaciół - mamut Manfred, leniwiec Sid i tygrys szablozębny Diego, wiedzie szczęśliwy żywot w lodowej dolinie. Epoka lodowcowa ma się jednak ku końcowi. Co prawda dolinę otaczają góry lodowe, ale wzrasta temperatura, co grozi powodzią. Jedynym ratunkiem dla wszystkich mieszkańców jest wielka łódź, na poszukiwanie której wyruszają trzej przyjaciele. Podczas wyprawy marzący o żonie i dzieciach Manfred poznaje samicę Elę, która dołącza do poszukiwaczy.

"Epoka lodowcowa II: Odwilż" - Polsat, godz. 20:05

Tom zarabia na życie, pisząc teksty na kartki okolicznościowe. Będąc niepoprawnym romantykiem, głęboko wierzy w istnienie prawdziwej miłości. Kiedy w firmie, w której pracuje, pojawia się nowa asystentka prezesa, traci dla niej głowę. Jest przekonany, że Summer jest tą jedyną, zesłaną mu przez los. Robi wszystko, aby ona poczuła to samo, choć kobieta twierdzi, że nie wierzy w miłość i stałe związki. Okazuje się jednak, że ma z Tomem dużo wspólnego. Ich 500 dni razem zapowiada się burzliwie.

"500 dni miłości" - TVP Kultura, godz. 20:30

Fala samobójstw ogarnia kolejne miejscowości w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Nikt nie potrafi wytłumaczyć przyczyn takiego zachowania ludzi. Pojawiają się informacje o atakach terrorystycznych, próbach z bronią chemiczną, ociepleniu klimatu i przybyszach z kosmosu. Ludzie uciekają z zagrożonych miejsc. Elliot Moore, fizyk zamieszkały w Filadelfii, jest przekonany, że wydarzenia mają związek ze zmianami w przyrodzie, które obserwuje od pewnego czasu. Postanawia ratować najbliższych. Wyrusza w drogę z żoną, przyjacielem i jego córką.

"Zdarzenie" - TVP1, godz. 21:30

X-Meni to mutanci wyposażeni w nadprzyrodzone umiejętności, które zawdzięczają wynalezionemu przez profesora Charlesa Xaviera genowi X. Chociaż wiele razy ratowali ludzkość przed zagładą, żyją na jej marginesie, cierpiąc z powodu samotności. Profesor Xavier wynalazł jednak lek odwracający mutację. Bohaterowie stają przed trudną decyzją. Profesor, zwolennik tolerancji i pokojowych rozstrzygnięć, zachęca ich do skorzystania z antidotum. Przeciwstawia się temu wojowniczy Magneto, który zbiera armię przeciwko zwolennikom specyfiku.

"X-Men: Ostatni bastion" - Polsat, godz. 22:00

Amaia pochodzi z Kraju Basków. Nie lubi się stroić. Temperamentem mogłaby obdzielić połowę Hiszpanii. Właśnie rzucił ją narzeczony, a do miasta przyjeżdża ojciec, by poznać ukochanego córki. Dla Baska rodzina to rzecz święta, dlatego dziewczyna decyduje się na mistyfikację. Poznany na wycieczcie do Sewilli Rafa, rodowity Andaluzyjczyk, czyli największy wróg Baska, wydaje się najgorszym pomysłem na ratunek.

"Hiszpański temperament" - TVP2, godz. 22:05

Peter Bretter jest muzykiem. Marzy o wystawieniu lalkowego musicalu o Drakuli poszukującym prawdziwej miłości. Jest w związku z Sarą Marshall, gwiazdą popularnego serialu kryminalnego. Pewnego dnia dziewczyna odchodzi. Peter za radą brata, Briana, wyjeżdża na wakacje do kurortu na Hawajach. Ma nadzieję wyleczyć złamane serce i zapomnieć o ukochanej. Okazuje się, że w tym samym hotelu wynajęli pokój Sarah i jej nowy partner, słynny rockman Aldous Snow.

"Chłopaki też płaczą" - TVN, godz. 22:35

Historia młodej i pięknej Amy Mitchell, która odbierana jest przez wszystkich jako perfekcyjna pani domu. W rzeczywistości kobieta ma już dość bycia chodzącym ideałem. Pod wpływem wyzwolonych przyjaciółek porzuca gary oraz pieluchy, a kuchenny fartuch zamienia na seksowną sukienkę.

"Złe mamuśki" - TV Puls, godz. 23:45

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 1.02.2020 >>