Program TV na sobotę, 13.06.2020. Co obejrzeć w sobotę, 13 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 13.06.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "Czarownica", "Masz wiadomość", "Ostateczna rozgrywka", "Zostań, jeśli kochasz" oraz "Za linią wroga". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 13 czerwca 2020 roku!

Program tv na sobotę, 13 czerwca 2020 r.:

Kathleen jest właścicielką księgarni. Mieszka z narzeczonym, ale gdy chce porozmawiać z kimś, kto dzieli jej upodobania, wymienia korespondencję elektroniczną z nieznajomym z Internetu. Tymczasem w okolicy powstaje salon wydawniczy Joego Foksa, który może zagrozić istnieniu księgarni Kathleen. Dziewczyna postanawia ratować sklepik, w czym utwierdza się zwłaszcza po nieprzyjemnym spotkaniu z samym Foksem. Gdy jednak jej wysiłki okazują się daremne, a narzeczony ją opuszcza, Kathleen postanawia się spotkać z nieznajomym.

"Masz wiadomość" - TVN, godz. 20:00

Agentka FBI Gracie Hart zdołała udaremnić zamach na wybory Miss Stanów Zjednoczonych, wcielając się w jedną z uczestniczek. Od tego czasu bryluje w mediach jako nowa gwiazda. Gdy jej znajomi z konkursu - zwyciężczyni Cheryl i prowadzący imprezę Stan zostają porwani w Las Vegas, agentka musi wrócić do policyjnej akcji.

"Miss Agent II: uzbrojona i urocza" - TVN7, godz. 20:00

Trwa emocjonujący mecz piłkarski. Trybuny wypełnione są rozentuzjazmowanymi kibicami, a zawodnicy dają z siebie wszystko. Radosny, sportowy nastrój przerywa wtargnięcie na stadion grupy uzbrojonych terrorystów. Bezwzględni napastnicy przejmują kontrolę nad obiektem i żądają sowitego okupu. Nie są świadomi, że wśród 35 tysięcy zakładników znajduje się wojskowy weteran Michael Knox. Czy były żołnierz powstrzyma terrorystów i uratuje życie kibiców?

"Ostateczna rozgrywka" - TV Puls, godz. 20:00

Diabolina była niegdyś dzielną i dobrą dziewczyną. Gdy jej leśna kraina została zaatakowana przez ludzi, wykazała się bohaterstwem, stając w jej obronie. Niestety, zło i niegodziwość, których była świadkiem w czasie wojny, zmieniły jej serce - stała się okrutną czarownicą. Żądna zemsty na władcy wrogiego królestwa Diabolina rzuca klątwę na jego nowo narodzoną córkę Aurorę. W miarę upływu lat kobieta zauważa, że królewna może przyczynić się do zakończenia wojny.

"Czarownica" - Polsat, godz. 20:05

Sparaliżowany były komandos Jake Sully otrzymuje propozycję, która może mu przywrócić sprawność ruchową. Jedzie na Pandorę - księżyc planety Polyphemus w układzie Alfa-Centauri. Celem realizowanego tam programu jest uzyskanie dostępu do pokładów minerału o nazwie Unobtainium. Pierwsi ludzie zjawili się na Pandorze przed 30 laty. Od tego momentu atmosfera między Ziemianami a zamieszkującymi Pandorę Na'vi jest napięta. Gdy księżniczka Neytiri ratuje Jake'owi życie, ten dołącza do Na'vi. Tymczasem wojna między rasami jest nieunikniona...

"Avatar" - Polsat Film, godz. 21:00

Jan Kowalski jest warszawskim taksówkarzem. To pozornie zwykły człowiek o banalnym nazwisku. W rzeczywistości jest wytrawnym oszustem, który od lat prowadzi podwójne życie, mając dwie żony. Jednak życie w kłamstwie nie jest łatwe.

"Mayday" - Canal+, godz. 21:00

Mia to genialna nastoletnia wiolonczelistka, która stoi przed najważniejszymi wyborami życiowymi. Córka byłego rockmana, który dla miłości i rodziny zrezygnował z kariery, może rozwijać talent w elitarnej Juilliard School. Wiąże się to z wyjazdem i rozstaniem z ukochanym. Pewnego dnia wszystko się zmienia. Mia i jej rodzice ulegają tragicznemu wypadkowi samochodowemu, po którym dziewczyna zapada w śpiączkę.

"Zostań, jeśli kochasz" - TVP1, godz. 21:40

Lata 30. XX. Archeolog dr Indiana Jones w czasie jednej z niecodziennych ekspedycji jedzie do Szanghaju. Wdaje się w awanturę w klubie nocnym, po czym trafia do indyjskiej dżungli. Tu znajduje tajemniczą kopalnię, gdzie dzieci są zmuszane do niewolniczej pracy. Nad procederem sprawuje władzę zbrodnicza sekta wyznawców bogini Kali. By ocalić dzieci, archeolog musi stawić czoła mordercom. Indiana uzyskuje pomoc w osobach szansonistki z klubu nocnego, Willie Scott, i 12-letniego Azjaty - Shorta Rounda.

"Indiana Jones i Świątynia Zagłady" - Polsat, godz. 22:10

Konflikt zbrojny na Bałkanach dobiega końca. Porucznik Burnett odbywa ostatni lot zwiadowczy nad Jugosławią. Aparatura rejestruje masowe rozstrzeliwanie cywili przez wojska jednej ze stron konfliktu. Artyleria przeciwlotnicza otwiera zmasowany ogień. Zestrzelony samolot rozbija się daleko za linią wroga. Burnett wychodzi z kraksy cało. Jego tropem podąża serbska grupa, która chce zlikwidować niewygodnego świadka. Tymczasem admirał Reigart, dowodzący wojskami amerykańskimi na Bałkanach, podejmuje decyzję o rozpoczęciu akcji ratunkowej.

"Za linią wroga" - TVP1, godz. 23:35

