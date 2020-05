Program TV na sobotę, 16.05.2020. Co obejrzeć w sobotę, 16 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na sobotę - co dziś w tv? 16 maja w telewizji przede wszystkim wyjątkowy koncert zamiast Eurowizji 2020. Program tv na sobotę to również ciekawe propozycje filmowe. Wśród nich m.in. "Władca pierścieni: Powrót króla", "Dom nad jeziorem" i "Księga miłości" z gwiazdą serialu "Gra o tron" w jednej z głównych ról. Sprawdź program tv na sobotę, 16.05.2020. Podpowiadamy, co obejrzeć 16 maja w telewizji.

Program tv na sobotę, 16 maja 2020 r.: Po i jego odnaleziony ojciec wyruszają do sekretnej krainy pand. Złowieszczy wojownik Kai zaczyna pustoszyć Chiny. Odbiera moc mistrzom. Żeby pokonać wroga, Po musi dokonać niemożliwego - z rozbrykanych, niezdarnych pobratymców stworzyć drużynę niepokonanych Kung Fu Pand.

"Kung Fu Panda 3" - Polsat, godz. 20:00 Oparta na faktach historia uznanego na arenie międzynarodowej tancerza baletowego Pierra Dulane. Po zakończeniu kariery Dulane jest instruktorem tańca w szkole publicznej w Nowym Yorku. W momencie, kiedy jego metody nauki ścierają się z hip hopowymi instynktami jego uczniów, tworzy zespół, który kreuje nowy styl tańca i staje się jego mentorem.

"Wytańczyć marzenia" - TVN, godz. 20:00 Zbliża się czas ostatecznej bitwy o losy świata. Mieszkańcy krain Śródziemia muszą zmierzyć się z armią Saurona. Gandalf próbuje zgromadzić rozproszone wojska Gondoru, które dzielnie stawiają czoła legionom orków, ale ich siły są niewystarczające. Ludzkość nigdy nie potrzebowała króla bardziej niż teraz. Aragorn chce wypełnić przeznaczenie i sięgnąć po należny mu z urodzenia tytuł. Frodo i Sam desperacko podążają w głąb Mordoru, aby zniszczyć Jedyny Pierścień. Tuż za nimi skrada się Gollum, który nie przestaje pożądać klejnotu.

"Władca pierścieni: Powrót króla" - TVN7, godz. 20:00 Jeszcze do niedawna Henry pracował jako architekt i wiódł szczęśliwe życie u boku żony Penny, z którą starali się o dziecko. Niespodziewana śmierć ukochanej sprawiła, że jego świat legł w gruzach. Próbując pozbierać się po tragedii, postanawia wypełnić złożoną żonie obietnicę i pomóc bezdomnej nastolatce z sąsiedztwa w realizacji marzenia. Jest nim zbudowanie tratwy i przeprawa przez Atlantyk.

"Księga miłości" - TVP2, godz. 20:05 W Sandomierzu zostaje popełniona zbrodnia. W pobliżu synagogi zostaje znalezione ciało młodej kobiety, powszechnie lubianej działaczki społecznej. Prokurator Teodor Szacki rozpoczyna śledztwo. Sposób, w jaki ofiarę pozbawiono życia, przywodzi na myśl mord rytualny. Sprawa dostaje się do mediów, co uruchamia antysemickie nastroje.

"Ziarno prawdy' - TVN Fabuła, godz. 20:45 Konkurs Piosenki Eurowizji, jak wiele innych wydarzeń, został odwołany z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zamiast występów artystów z różnych krajów europejskich zaprezentowane zostaną relacje z zagranicznych studiów, teledyski do piosenek zakwalifikowanych do tegorocznego konkursu oraz przesłanie artystów skierowane do widzów. Transmisję komentuje Artur Orzech.

"Światło dla Europy" - TVP1, godz. 21:00 Robert Hansen jest myśliwym. Od lat z zaangażowaniem oddaje się swojemu hobby. W odróżnieniu od innych amatorów tej sztuki Robert nie poluje na zwierzęta. Na ofiary wybiera młode, ładne kobiety. Wywozi je w odludne lasy Alaski, puszcza wolno i rozpoczyna polowanie, którego zwieńczeniem jest śmierć dziewczyny. Pewnego razu porwana 17-letnia prostytutka Cindy wymyka się oprawcy. Zgłasza się na policję, ale z powodu swojej profesji i wyglądu nie zostaje potraktowana poważnie. Tylko detektyw Jack Halcombe postanawia zapolować na myśliwego.

"Polowanie na łowcę" - TV Puls, godz. 21:30 Doktor Kate Forster podjęła decyzję o przeprowadzce do Chicago i z żalem opuszcza piękny dom nad jeziorem. W skrzynce pocztowej zostawia adresowany do kolejnego lokatora list z prośbą o przesyłanie ewentualnej korespondencji pod wskazany adres. Nowym lokatorem jest architekt Alex Wyler, który pewnego dnia odpisuje nieznajomej. Wraz z upływem czasu listowna znajomość przekształca się w przyjaźń, a następnie w romans.

"Dom nad jeziorem" - TVN, godz. 22:25 Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/ Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 16.05.2020 >>