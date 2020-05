Program TV na sobotę, 23.05.2020. Co obejrzeć w sobotę, 23 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 23.05.2020? W programie TV na sobotę, m.in. Polsat Festiwal "Giganci w Sopocie", "Kochajmy się od święta", "Ben Hur", "Selena", "Za horyzontem, "Hollywoodland" i "Parasite". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 23 maja 2020 roku!

Program tv na sobotę, 23 maja 2020 r.:

Relacja z koncertu, podczas którego najlepsi artyści polskiej sceny muzycznej wykonają swoje największe hity. W sopockiej Operze Leśnej przed pustą publicznością wystąpią m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, Agnieszka Chylińska, zespół T.Love z gościnnym udziałem Kasi Kowalskiej. Artyści uczczą również trzecią rocznicę śmierci Zbigniewa Wodeckiego, wykonując jego kultowe przeboje. Pełen emocji i wzruszeń koncert poprowadzi Krzysztof Ibisz.

Polsat Festiwal "Giganci w Sopocie" - Polsat, godz. 20:00

Charlotte Cooper marzy o spędzeniu idealnych świąt, lecz jej rodzina nie należy do statecznych. Senior rodu, Bucky, postanowił zaprosić na wigilijny wieczór młodą kelnerkę z pobliskiego baru. Syn Charlotte, Hank, nie może zapanować nad uroczą, ale niesforną 4-letnią córeczką, która klnie i psuje rodzinne uroczystości. Siostra Hanka, Eleanor, ma romans z żonatym mężczyzną. By uniknąć złośliwych komentarzy, zaprasza na kolację przypadkowo poznanego żołnierza. Do braku rodzinnej harmonii przyczynia się także kleptomanka Emma.

"Kochajmy się od święta" - TVN, godz. 20:00

Andrzej "Andre" Kostynowicz wyemigrował z Polski przed stanem wojennym. Teraz pracuje dla francuskich służb specjalnych jako zawodowy morderca. Pewnego dnia dowiaduje się, że jest ciężko chory. Przed śmiercią pragnie odnaleźć swoją dawną ukochaną i rozliczyć się z przeszłością.

"Ostatnia misja" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Hellboy przyszedł na świat w wyniku eksperymentu okultystycznego, który w 1944 r. przeprowadzili naziści. Dziecko demona znaleźli alianci, a amerykański specjalista od zjawisk paranormalnych, profesor Trevor "Broom" Bruttenholm, wychował je jak syna, rozwijając w nim zdolności paranormalne. Tymczasem tajne Biuro ds. Badań Paranormalnych i Obrony, w którym Hellboy pracuje jako detektyw, dowiaduje się, że wygnany syn władcy elfów, Nuada, zamierza zdobyć magiczną koronę, by obudzić uśpioną armię i wzniecić rebelię.

"Hellboy II: Złota armia" - TVN7, godz. 20:00

Kimowie są biedni, lecz sprytni. Małżonkowie i dwoje ich dzieci pasożytują na zamożnej rodzinie Park. Z czasem jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, przynosząc niespodziewane i tragiczne skutki. Filmowa satyra w reżyserii Bonga Joon Ho, uznanego reżysera z Korei Południowej, odniosła międzynarodowy sukces. "Parasite" zdobył m.in. Złotą Palmę i cztery Oscary.

"Parasite" - Canal+, godz. 21:00

Jerozolima, początek pierwszego stulecia naszej ery. Czasy są niespokojne. Do miasta przybywa Messala, który chce stanąć na czele legionów rzymskich i rozprawić się z buntownikami. Brat Messali, bogaty kupiec Ben Hur, odmawia pomocy w zdławieniu powstania. Oskarżony o zdradę, zostaje skazany i zmuszony do wykonywania ciężkich prac. Ben Hur stara się przetrwać, motywowany myślą o zemście i powrocie do ukochanej kobiety. Pewnego dnia perspektywa wyrównania rachunków staje się realna.

"Ben Hur" - TVP1, godz. 21:30

Do fanów George'a Reevesa dociera smutna wiadomość o jego nagłej śmierci. Gwiazda serialu "Superman" ginie od kuli. Policja wydaje komunikat, że było to samobójstwo i zamyka sprawę. Jego narzeczonej Leonore i rzeszy fanów trudno pogodzić się ze stratą ukochanego George'a. Matka Reevesa nie wierzy w samobójstwo syna. Za wszelką cenę chce poznać okoliczności jego śmierci. Wynajmuje prywatnego detektywa, cynicznego Louisa Simo, który odkrywa, że aktor miał romans z piękną Toni Mannix, żoną jednego z szefów studia filmowego MGM.

"Hollywoodland" - Epic Drama, godz. 21:30

Irlandia, rok 1892. Joseph Donnelly, ubogi farmer dzierżawiący ziemię od bezwzględnego barona, traci majątek. Postanawia zemścić się na sprawcy swojego nieszczęścia. Zamiast tego zostaje ranny i musi uciekać do Ameryki. W podróży towarzyszy mu zbuntowana córka barona, Shannon. Para trafia do Bostonu, gdzie Joseph zarabia na życie, biorąc udział w walkach bokserskich. Z czasem zaczyna pracę na kolei, lecz marzy o własnym kawałku ziemi. Razem z Shannon wyruszają do Oklahomy. Wierzą, że tam będą mogli się osiedlić.

"Za horyzontem" - TVP2, godz. 21:45

Selena Quintanilla Perez zaczyna śpiewać w nikomu nieznanym rodzinnym zespole, który brak doświadczenia nadrabia determinacją. Muzyka utalentowanej wokalistki zdobyła serca słuchaczy. Jej piosenki trafiają na listy przebojów, dziewczyna staje u progu wielkiej kariery. Realizuje sen o sławie i majątku. Wiedzie jej się również w życiu prywatnym - bierze ślub z gitarzystą zespołu. Niestety, dochodzi do tragedii.

"Selena" - TVN, godz. 22:10

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 23.05.2020 >>