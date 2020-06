Program TV na sobotę, 27.06.2020. Co obejrzeć w sobotę, 27 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 27.06.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "Ratatuj", "Bardzo Dziki Zachód", "Książę", G.I. Jane", "Pitch Perfect", "Wyspa strachu" oraz "Gruby i chudszy II: Rodzina Klumpów". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 27 czerwca 2020 roku!

Program tv na sobotę, 27 czerwca 2020 r.:

Prezydent Stanów Zjednoczonych wybiera dwóch agentów rządowych, którzy mają go ochronić przed zamachem przygotowanym przez szalonego doktora Lovelessa. Człowiek ten był niegdyś powszechnie szanowanym naukowcem i wojskowym, ale w wyniku wypadku został trwale okaleczony. Nieszczęście stało się przyczyną obłędu. Loveless planuje zamordowanie prezydenta za pomocą mechanicznej tarantuli. Agenci przyjmują zlecenie i, wraz z asystentką, podejmują próbę odnalezienia i unieszkodliwienia naukowca.

"Bardzo Dziki Zachód" - TVN, godz. 20:00

Korpulentny i nieśmiały profesor Sherman Klump spotkał prawdziwą miłość i postanowił się ożenić. Jego wybranką jest Denise Gaines, koleżanka z pracy. Miłą i spokojną atmosferę przerywa niespodziewany powrót alter ego profesora - Buddy'ego Love'a. Zdesperowany wykładowca postanawia raz na zawsze rozprawić się ze złą stroną swojej osobowości. Wykorzystując badania nad DNA przyszłej żony, ma zamiar wyeliminować kod genetyczny Buddy'ego ze swojego organizmu. Ten nie daje za wygraną.

"Gruby i chudszy II: Rodzina Klumpów" - TVN7, godz. 20:00

Przed laty Paul był ważną postacią w gangsterskich kręgach Las Vegas. Nazywany "Księciem", siał grozę i spustoszenie. Na skutek popełnionej pomyłki musiał zniknąć. Udało mu się dojść do siebie, założył rodzinę. Po śmierci żony najważniejszą osobą stała się dla niego dorastająca córka, Beth. Gdy dziewczyna znika, Paul powraca do Las Vegas. Towarzyszy mu przyjaciółka córki, Angela, która nie zdaje sobie sprawy, w jakie sfery wkracza. Z pomocą przyjaciela, Sama, Paul zbliża się do konfrontacji z Omarem, od 20 lat czekającym na okazję do zemsty.

"Książę" - TVP2, godz. 20:05

Szczurek Remy chciałby zostać szefem kuchni w jednej z wykwintnych paryskich restauracji. Obdarzony niezwykłym zmysłem powonienia i smaku Remy uważa, że ma ku temu wszelkie predyspozycje. Na nic zdaje się presja rodziny, która najchętniej widziałaby go w roli śmietnikowego gryzonia. Kiedy marzenia o byciu kucharzem pękają niczym bańka mydlana, nieoczekiwanie w jego życiu pojawia się Linguini, pomocnik kuchenny, któremu grozi utrata pracy. Połączy ich niezwykła przyjaźń, w wyniku której kulinarny świat Paryża przewróci się do góry nogami.

"Ratatuj" - Polsat, godz. 20:05

Rok 2029. Statek kosmiczny kapitana Leo Davidsona rozbija się na nieznanej planecie. W nowym miejscu Leo zostaje schwytany przez inteligentne małpy, które sprawują władzę nad sprowadzonymi do roli niewolników ludźmi.

"Planeta małp" - Stopklatka, godz. 21:55

Introwertyczna Beca rozpoczyna pierwszy rok studiów. Nie ma ochoty na integrowanie się z innymi studentami, ale postanawia przyłączyć się do grupy wokalnej Bellas. Dziewczyny śpiewają a cappella. Beca wnosi do zespołu sporą dawkę energii, dzięki czemu Bellas podejmują rywalizację z męskim chórem.

"Pitch Perfect" - TVN, godz. 22:10

Rok 1957. Dr Indiana Jones wiedzie spokojne życie, wykładając na uniwersytecie. Nagle zostaje zwolniony z powodu licznych rewizji FBI. Wkrótce dowie się o zaginionych 13 kryształowych czaszkach. Legenda głosi, że zostały one wykonane przez kosmitów lub wysoko rozwiniętą cywilizację Majów. Nowa podróż prowadzi Jonesa m.in. do Meksyku i dżungli w Peru. Towarzyszą mu: Marion Ravenwood, dawna ukochana, Mutt Williams, syn, oraz profesor Oxley. Poszukiwaczom depczą po piętach agenci KGB, którym przewodzi demoniczna Irina Spalko.

"Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki" - Polsat, godz. 22:35

Młodzi małżonkowie Cliff i Cydney postanawiają spędzić miesiąc miodowy na wędrówkach po pięknych i spokojnych plażach na Hawajach. Na jednym z odludnych szlaków para spotyka turystów przerażonych z powodu okrutnego morderstwa, do którego doszło na wyspie. Niepewni, czy powinni zostać, czy uciekać, dołączają do czworga towarzyszy. Nikt nie wie, komu można zaufać. Niebawem zaczyna się brutalna walka o przetrwanie.

"Wyspa strachu" - TVP2, godz. 23:00

Porucznik Jordan O'Neil jest pierwszą kobietą, która mimo niechętnego stanowiska Pentagonu dostaje zgodę na wstąpienie do elitarnej formacji komandosów Navy Seals, utworzonej z inicjatywy prezydenta Kennedy'ego w celu zwalczania terroryzmu. Początkowo jest traktowana protekcjonalnie. Kiedy jednak goli sobie głowę i nalega, by traktowano ją na równi z innymi, koledzy postanawiają udowodnić jej, że zawsze będzie gorsza. Nie szczędzą jej szykan oraz upokorzeń. Celuje w nich zwłaszcza sadystyczny sierżant John Urgayle.

"G.I. Jane" - TVP1, godz. 23:35

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 27.06.2020 >>