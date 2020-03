Program TV na sobotę, 28.03.2020. Co obejrzeć w sobotę, 28 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 28.03.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "Dance, Dance, Dance", "Shrek II", "Praktykant", "Casino Royale", "Mroczne cienie", "Tin Cup" i "Syriana". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 28 marca 2020 roku!

70-letni wdowiec Ben Whittaker odkrywa, że emerytura nie jest wcale taka wspaniała. Postanawia wykorzystać nadarzającą się okazję, aby wrócić do aktywnego życia i zatrudnia się jako starszy stażysta w redakcji strony internetowej poświęconej modzie - założonej i prowadzonej przez Jules Ostin.

"Praktykant" - TVN, godz. 20:00

14-letni Harry rozpoczyna czwarty rok nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Wszystko wskazuje, że będzie to niezwykły rok, a to dzięki organizowanemu Turniejowi Trójmagicznemu, w którym biorą udział przedstawiciele trzech największych magicznych uczelni: Hogwartu, Beauxbatons i Durmstrangu. O tym, kto wystąpi w turnieju, zdecyduje Czara Ognia, która tym razem postanawia wytypować aż czterech zawodników, w tym niespełniającego jeszcze kryterium wieku Pottera. Przyjaciele Harry'ego przeczuwają, że kryje się za tym jakiś spisek.

"Harry Potter i Czara Ognia" - TVN7, godz. 20:00

Shrek i jego żona, księżniczka Fiona z królestwa Zasiedmiogórogrodu, otrzymują zaproszenie od rodziców panny młodej. Teściowie pragną poznać męża i wybawiciela córki, nie wiedzą jednak, że jest nim ogr. Shrek ma wątpliwości, czy ich widok ucieszy teściów, ale ulega prośbom Fiony i we troje - razem z osłem - wyruszają w podróż. Po przybyciu na miejsce spełniają się najgorsze obawy Shreka. W dodatku Wróżka Chrzestna, która przed laty zawarła z królem umowę, na mocy której Fiona miała poślubić jej syna, zrobi wszystko, by wyswatać syna z królewną.

"Shrek II" - Polsat, godz. 20:05

Było sześć par, pozostały cztery. Wykonują układy choreograficzne z teledysków, filmów i musicali. Tym razem w solówkach zaprezentują się: Pamela Stefanowicz, Mateusz Łapka, Przemysław Cypryański oraz Krzysztof Jonkisz. Nie zabraknie wielkich emocji i zachwytów, ale też dramatycznych momentów. Jedna para będzie musiała dołączyć do Kasi i Ani Stankiewicz oraz Małgorzaty Tomaszewskiej i Aleksandra Sikory, opuszczając program.

"Dance, Dance, Dance" - TVP2, godz. 20:35

James Bond dostaje poważne zadanie. Wraz z uroczą urzędniczką Ministerstwa Finansów, Vesper Lynd, i kolegą z CIA musi rozpracować siatkę terrorystów. Szybko wpada na ślad bankiera organizacji, "Le Chiffre'a", który bez zgody zwierzchników obraca ich pieniędzmi na giełdzie. W wyniku akcji Bonda traci ponad 100 milionów dolarów i żeby je odzyskać, organizuje w Czarnogórze turniej pokera. Zadaniem agenta 007 jest doprowadzić do jego przegranej i tym samym pozbawić organizację środków finansowych.

"Casino Royale" - TVP1, godz. 21:30

Bob Barnes to kończący karierę agent CIA, który całe życie poświęcił pracy, wierząc, że działa dla dobra kraju. Zanim jednak uda się na zasłużoną emeryturę, musi wykonać ściśle tajne polecenie zwierzchników. Jego zadaniem będzie pozbycie się księcia Nassira, pretendenta do tronu w jednym z krajów arabskich, posiadających bogate złoża ropy naftowej. Z powodu komplikacji w przebiegu misji CIA zdradza Barnesa. Agent odkrywa, że był tylko pionkiem w grze. Nie zamierza jednak tego tak zostawić i za wszelką cenę dąży do poznania prawdy.

"Syriana" - Stopklatka, godz. 22:00

Aby wyjść z tarapatów finansowych, Terry Leather postanawia napaść na Lloyds Bank. Trzy tygodnie wcześniej szefowie MI5 zlecili Timowi Everettowi zadanie wagi państwowej. Agent ma przechwycić niecenzuralne zdjęcia księżniczki Małgorzaty. Terry i jego koledzy wynajmują sklep w sąsiedztwie banku i rozpoczynają kopanie tunelu, który ma doprowadzić wprost do podziemnego skarbca. Napad udaje się, a łup okazuje się cenniejszy od pieniędzy i może zapewnić rabusiom nietykalność.

"Angielska robota" - TV Puls, godz. 22:05

Roy był kiedyś dobrze zapowiadającym się golfistą. Temperament i skłonność do hazardu sprawiły, że nie potrafił właściwie pokierować ani karierą sportową, ani życiem prywatnym. Mężczyzna mieszka w przyczepie kempingowej, ma problemy finansowe, a jego kontakty z golfem ograniczają się do udzielania lekcji przypadkowym osobom. Pewnego dnia zgłasza się do niego atrakcyjna pani psycholog, doktor Molly Griswold. Roy zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Dla niej gotów jest zmienić swoje życie i wystartować w turnieju golfowym US Open.

"Tin Cup" - TVN, godz. 22:40

XVIII wiek. Joshua i Naomi Collinsowie wraz z synem Barnabasem płyną do Ameryki, aby rozpocząć nowe życie. Rodzina ma żyłkę do interesów i szybko rozwija nadmorskie miasto, które na jej cześć zostaje nazwane Collinsport. Życie dorosłego Barnabasa jest pełne przepychu i pięknych kobiet. Mężczyzna rozkochuje w sobie, a potem porzuca Angelique Bouchard. Nie wie, że kobieta jest czarownicą. Angelique zamienia ukochanego w wampira, a następnie grzebie żywcem. Dwa wieki później Barnabas zostaje niespodziewanie uwolniony z grobu i powraca do życia.

"Mroczne cienie" - TVN7, godz. 23:20

