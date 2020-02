Program TV na sobotę, 29.02.2020. Co obejrzeć w sobotę, 29 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 29.02.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "Dance, Dance, Dance", "Kevin sam w Nowym Jorku", "Jak upolować faceta?", "Ognisty podmuch", "Konwój", "Sąsiedzi" i "Mission: Impossible III". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 29 lutego 2020 roku!

Program tv na sobotę, 29 lutego 2020 r.:

Program taneczny, w którym sześć par rywalizuje, wykonując układy choreograficzne z teledysków, filmów i musicali powraca. W każdym odcinku pary zaprezentują wspólny układ oraz występy solowe. Audycja przypomni widzom m.in. układy taneczne z wideoklipów Michaela Jacksona, Madonny, Beyoncé, Justina Timberlake'a oraz sceny z filmów, takich jak "Dirty Dancing", "Magic Mike" i "Blues Brothers", które na trwałe zapisały się w popkulturze.

"Dance, Dance, Dance" - TVP2, godz. 20:00

Stephanie Plum popada w kłopoty finansowe. Kobieta zwraca się z prośbą o pomoc do kuzyna, Vinny'ego, właściciela firmy zajmującej się ściganiem zbiegłych przestępców. Stephanie rozpoczyna współpracę, a jej pierwsze zlecenie dotyczy namierzenia Joego Morelliego, byłego policjanta podejrzanego o morderstwo. Stephanie rusza do akcji jedynie z gazem pieprzowym w ręce, co szybko okazuje się niewystarczające. Musi nauczyć się posługiwać bronią palną. Przypomina sobie, że Morelli złamał jej serce w liceum, czego do dzisiaj mu nie wybaczyła.

"Jak upolować faceta?" - TVN, godz. 20:00

Zbliża się kolejne Boże Narodzenie. Rodzina McCallisterów oraz liczni kuzyni tym razem wybierają się na świąteczny odpoczynek na Florydę. Ponieważ wciąż dobrze pamiętają, jak wiele kłopotów mieli poprzednio w Paryżu, gdy Kevin został sam w domu, tym razem wszyscy bardzo go pilnują. Ale raz jeszcze z powodu awarii prądu przyjeżdżają na lotnisko dosłownie w ostatniej chwili i w wyniku nieporozumienia Kevin, biorąc przez pomyłkę obcego mężczyznę za swojego tatę, wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku.

"Kevin sam w Nowym Jorku" - Polsat, godz. 20:10

Thelma i Louise pochodzą z miasteczka w Arkansas. Thelma jest gospodynią domową. Mąż traktuje ją jak służącą. Louise pracuje w barze jako kelnerka. Dobiega czterdziestki i pragnie stabilizacji, ale jej narzeczony nie ma zamiaru się ustatkować. Kobiety postanawiają oderwać się od monotonnej egzystencji i poznać smak przygody. Wyjeżdżają na wspólny weekend. Gdy przygodnie poznany mężczyzna usiłuje zgwałcić Thelmę, Louise strzela do napastnika. W obawie przed karą kobiety uciekają do Meksyku.

"Thelma i Louise" - TVP Kultura, godz. 20:30

Historia trzech boleśnie doświadczonych przez śmierć osób, których drogi życiowe przecinają się. Obdarzony wyjątkowymi zdolnościami George, francuska reporterka oraz uczeń londyńskiej szkoły przechodzą metamorfozę, przekonani, że musi istnieć "coś" po śmierci.

"Medium" - TVN, godz. 21:15

Mac i Kelly Radner realizują marzenia o spokojnym życiu na przedmieściach. Jednocześnie zmagają się z poczuciem końca młodości, spontanicznych imprez oraz czasu dla przyjaciół. Gdy do domu obok wprowadzają się studenci z bractwa Delta Psi Beta, którym przewodzi charyzmatyczny prezes Teddy Sanders, wydaje się, że Radnerowie będą mogli połączyć obie sfery życia. Za dnia będą odpowiedzialnymi rodzicami, a wieczorami - królami parkietu u sąsiadów. Wkrótce coraz głośniejsze imprezy skłaniają parę do wezwania policji i rozpoczęcia sąsiedzkiej wojny.

"Sąsiedzi" - TVN7, godz. 22:15

Sierżant Andrzej Zawada ma problem alkoholowy, nie stroni od narkotyków. Otrzymuje od szefa szansę sprawdzenia się podczas specjalnej misji. Zawada ma przetransportować więzienną furgonetką przestępcę nazwiskiem Kulesza. Miejscem docelowym jest szpital psychiatryczny na drugim końcu Polski. Do konwoju należą także kapral Maciąg oraz sierżant Berg i pomocnik sierżanta, Feliks. Kulesza był oskarżony o pedofilię i zamordował pilnujących go strażników. Okazuje się, że sprawa przewiezienia przestępcy ma drugie dno.

"Konwój" - TVP2, godz. 22:30

Ethan Hunt, agent Impossible Missions Force, zamierza się ustatkować. Gdy w dniu zaręczyn otrzymuje wiadomość o zaginięciu agentki Lindsey Farris, w tajemnicy przed ukochaną Julią dołącza do misji ratunkowej. Choć udaje się odbić dziewczynę, ta ginie, gdy eksploduje wszczepiony w jej głowę ładunek wybuchowy. Hunt, dręczony poczuciem winy, rusza do Watykanu. Ma przejąć broń chemiczną o nazwie "królicza łapka", a przy okazji schwytać przestępcę, Owena Daviana, odpowiedzialnego za śmierć Lindsey.

"Mission: Impossible III" - Polsat, godz. 22:50

Stephen i Brian pochodzą z rodziny, w której od pokoleń mężczyźni pracowali jako strażacy. Było oczywiste, że pewnego dnia również oni będą walczyć z ogniem. Śmierć ojca, który zginął w płomieniach, zmienia sytuację. Brian nie chce kontynuować rodzinnej tradycji. Porzuca szkołę pożarnictwa tuż przed jej ukończeniem. Tuła się po świecie, imając się różnych zawodów. Po latach powraca w rodzinne strony. Zostaje pomocnikiem inspektora pożarnictwa. Razem prowadzą śledztwo w sprawie pożarów, które najprawdopodobniej są sprawką podpalacza.

"Ognisty podmuch" - TVP1, godz. 23:05

Sprawdź pełny program telewizyjny na sobotę, 29.02.2020 >>