Program TV na sobotę, 4.04.2020. Co obejrzeć w sobotę, 4 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program tv na sobotę - co dziś w telewizji? W sobotę, 4 kwietnia w TV m.in. kolejne duety w "Dance, Dance, Dance", "Raj dla par", "Quantum of Solace" oraz "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Sprawdź program telewizyjny na 4 kwietnia 2020 roku!

Program tv na sobotę, 4 kwietnia 2020 r.:

W 4. odcinku "Dance, Dance, Dance 2" doszło do zaskakującej sytuacji. W czasie swojego występu, Krzysztof Jonkisz zszedł ze sceny. Poczuł, że nie może dalej tańczyć. Ostatecznie wygrał z własnymi słabościami i stał się bohaterem odcinka. W sobotę Krzysztof Jonkisz ponownie zatańczy na scenie „Dance Dance Dance”. Razem ze starszym bratem Rafałem zaprezentują choreografię do utworu „Shake a Tail Feather” z repertuaru The Blues Brothers. Na scenie zobaczymy również Annę Karczmarczyk i Mateusza Łapkę, Rafała Mroczka i Przemysława Cypryańskiego oraz duet Fit Lovers - Pamelę Stefanowicz i Mateusza Janusza.

"Dance, Dance, Dance 2" odcinek 5. - TVP2, godz. 20:00

Dave i Ronnie to stateczna para, w której pożycie wkrada się monotonia. Joey i Lucy są ze sobą od czasów liceum. Shane i Trudy niedawno się poznali. Jason i Cynthia rozważają rozwód. Ostatnią szansę zażegnania kryzysu widzą w terapii małżeńskiej odbywającej się na wyspie na południowym Pacyfiku. Postanawiają namówić do wyjazdu pozostałe pary. Podczas gdy oni mają zamiar naprawiać związek, pozostali planują korzystać z uroków wyspy. Wszyscy lądują w luksusowym kurorcie, jednak na miejscu okazuje się, że terapia jest obowiązkowa.

"Raj dla par" - TVN, godz. 20:00

Harry wraca po wakacjach do Hogwartu, by rozpocząć piąty rok nauki. Zostaje oskarżony o bezprawne użycie magii poza szkołą. Musi stawić czoła kłamliwym plotkom. Dociera do domu Syriusza Blacka, gdzie dowiaduje się o istnieniu tajemniczego Zakonu Feniksa, który ma za zadanie przeciwdziałać Voldemortowi. Tymczasem w szkole pojawia się dwulicowa profesor obrony przed czarną magią, Dolores Umbridge, która wcale nie przygotowuje czarodziejów do walki z mrocznymi mocami. Harry przekazuje więc grupie uczniów informacje na ten temat.

"Harry Potter i Zakon Feniksa" - TVN7, godz. 20:00

Shrek wiedzie spokojne i szczęśliwe życie u boku Fiony. Tymczasem król Zasiedmiogórogrodu, Harold, przeczuwając zbliżającą się śmierć, zamierza przekazać mu królewskie obowiązki. Ogr, któremu nie przypada do gustu rola władcy, postanawia znaleźć kogoś na swoje miejsce. Najlepszym kandydatem wydaje się zbuntowany kuzyn Fiony, tchórzliwy książę Arcio. Shrek w towarzystwie Osła i Kota w Butach wyrusza w podróż, by sprowadzić go z odległego Worcestershire. Nieobecność ogra zamierza wykorzystać Książę z Bajki, który planuje zamach stanu.

"Shrek Trzeci" - Polsat, godz. 20:05

James Bond postanawia pomścić ukochaną Vesper, zabijając wszystkich ludzi powiązanych z tajemniczą organizacją, która odpowiada za jej śmierć. Międzynarodowa grupa przestępcza "QUANTUM" lekceważy działania brytyjskich i amerykańskich służb wywiadowczych, zmyślnie zacierając ślady, czym kompromituje agentów. Bondowi towarzyszy piękna i zmysłowa Camille. Oboje mają swoje powody, aby odpowiedzialni za śmierć ich najbliższych zostali zgładzeni. W końcu Bond i Camille udają się na pustynię, gdzie dochodzi do ostatecznej konfrontacji.

"Quantum of Solace" - TVP1, godz. 21:35

Cal i Emily sprawiają wrażenie idealnego małżeństwa. Pewnego dnia kobieta oznajmia zaskoczonemu mężowi, że chce się rozwieść. Co więcej, ma kochanka. Znajomy playboy, Jacob Palmer, wyciąga Cala z depresji, wprowadzając go w świat klubów nocnych i przygodnych romansów. Cal nie wydaje się stworzony do takiego stylu życia.

"Kocha, lubi, szanuje" - TVN, godz. 22:20

Studentka literatury Anastasia Steele przeprowadza wywiad z przedsiębiorcą i miliarderem Christianem Greyem. Dziewczyna jest zafascynowana przystojnym mężczyzną. Wkrótce Grey zjawia się w sklepie, w którym pracuje Anastasia. Władczy i skryty Christian wciąga ją w swój świat. Przygotowuje zakochaną dziewczynę do podpisania kontraktu, który pozwoli jej zostać jego kochanką.

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" - TVN7, godz. 22:55

