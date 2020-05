Program TV na sobotę, 9.05.2020. Co obejrzeć wsobotę, 9 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w sobotę, 9.05.2020? W programie TV na sobotę, m.in. "Duchy moich byłych", "Zaginiona dziewczyna", "Władca Pierścieni: Dwie wieże", "Na pewno, być może", "Szefowie wrogowie" i specjalny odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 9 maja 2020 roku!

Lekkomyślny, ceniący ponad wszystko dobrą zabawę Connor nie myśli o tym, żeby się ustatkować, w przeciwieństwie do młodszego brata, w którego ceremonii ślubnej ma uczestniczyć. Podczas uroczystości mężczyznę nawiedzają duchy byłych dziewczyn, z którymi rozstawał się zawsze z własnej inicjatywy i zazwyczaj w nieprzyjemnych okolicznościach. Przewodniczką po świecie byłych narzeczonych jest pierwsza miłość Connora, Jenny.

"Duchy moich byłych" - TVN, godz. 20:00

Hania to początkująca dziennikarka. Wiedzie spokojne życie i właśnie przygotowuje się do ślubu. Sytuacja zmienia się za sprawą powrotu do kraju znanego tancerza i choreografa - Jana Kettlera. To ojciec Hani, który przed laty porzucił jej matkę. Aby dowiedzieć się czegoś o tacie, dziewczyna zapisuje się na prowadzony przez niego kurs tańca. Tam poznaje Wojtka, marzącego o karierze na Broadwayu. Tych dwoje zakochuje się w sobie. Przed Hanią jednak pozostaje perspektywa zbliżającego się ślubu.

"Kochaj i tańcz" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Drużyna pierścienia uległa rozproszeniu: Boromir nie żyje, Merry i Pippin dostali się do niewoli, a Aragorn, Legolas i Gimli znaleźli nowych sprzymierzeńców. Mimo tych przeszkód wyprawa trwa. Frodo Baggins i jego ogrodnik Samwise Gamgee podążają w stronę Mordoru, aby tam - w ogniu Góry Przeznaczenia - dopełnił się los pierścienia. Po drodze chwytają Golluma, jednego z wcześniejszych posiadaczy klejnotu, i zmuszają go, by wskazał im drogę do mrocznej krainy. Tymczasem czarodziej Saruman i Sauron sprzymierzają się w celu unicestwienia ludzkości.

"Władca Pierścieni: Dwie wieże" - TVN7, godz. 20:00

Kontynuacja przygód Po i jego przyjaciół. Tym razem grupa sympatycznych adeptów kung-fu będzie musiała stawić czoła nikczemnemu lordowi Shenowi, który za cel postawił sobie podbicie Chin. Po i jego towarzysze wkrótce odkrywają, że ich wróg dysponuje potężną bronią.

"Kung Fu Panda 2" - Polsat, godz. 20:05

Kwatera tajnych służb Kingsman zostaje zniszczona. Demoniczna szefowa kartelu narkotykowego, Poppy Adams, dąży do przejęcia władzy nad światem. Załamani sytuacją brytyjscy agenci odkrywają, że w Stanach Zjednoczonych działa organizacja szpiegowska, która może pomóc w zwalczeniu kryzysu. Członkowie obu jednostek specjalnych postanawiają zapomnieć o dzielących ich różnicach i wspólnie stawić czoło nieobliczalnemu i niebezpiecznemu wrogowi.

"Kingsman: Złoty krąg" - Polsat Film, godz. 21:00

W grocie w Teksasie znajduje się niezidentyfikowana substancja powodująca śmierć każdego, kto się z nią zetknie. W Dallas dochodzi do zamachu bombowego, zaaranżowanego przez służby specjalne. Jedynie mistrzyni analizy - agentka Dana Scully - i wrażliwy na zjawiska, których nauka nie potrafi wytłumaczyć, agent Fox Mulder mogą odkryć, co stoi za tajemniczymi zdarzeniami.

"Z Archiwum X" - Ale kino+, godz. 21:55

Niezapomniane emocje, najlepsze metamorfozy oraz popisy wokalne i aktorskie na najwyższym poziomie. Kolejny odcinek specjalny "Twoja twarz brzmi znajomo", a w nim między innymi: Maria Callas, Diana Ross, Stanisława Celińska, Katy Perry, Samantha Fox. Wielkie emocje i świetne metamorfozy!

"Twoja twarz brzmi znajomo" - Polsat, godz. 22:00

10-letnia Maya wypytuje ojca o historię miłości rodziców. Will opowiada o serii romantycznych związków z trzema kobietami, ale w ramach zagadki zmienia ich imiona, by Maya sama odgadła, która z nich jest jej matką. Opowieść zaczyna się na początku lat 90., gdy młody Hayes opuszcza rodzinne Wisconsin, a wraz z nim szkolną miłość - Emily. Udaje się z zamiarem rozpoczęcia kariery politycznej do Nowego Jorku, gdzie angażuje się w kampanię prezydencką Billa Clintona. W jego życiu pojawiają się kolejne kobiety.

"Na pewno, być może" - TVN, godz. 22:05

Dale, Kurt i Nick postanawiają zostać własnymi szefami i założyć firmę. Okazuje się, że bycie przedsiębiorcą wymaga pewnych konkretnych poświęceń. Gdy zostają oszukani przez inwestora, postanawiają porwać jego syna i wyłudzić okup, dzięki któremu otworzą w końcu wymarzony biznes.

"Szefowie wrogowie 2" - TVN7, godz. 22:35

Film w reżyserii Davida Finchera, oparty na światowym bestsellerze Gillian Flynn, odkrywa sekrety współczesnego małżeństwa. W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza zaginięcie swojej pięknej żony, Amy. Pod naciskiem policyjnego śledztwa i rosnącego zainteresowania mediów obraz związku Nicka zaczyna się rozpadać. W obliczu jego kłamstw, uników i dziwnego zachowania wszyscy zadają to samo pytanie: czy Nick Dunne zabił żonę?

"Zaginiona dziewczyna" - TVP2, godz. 22:40

