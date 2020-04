Program tv na sobotę, Święto Flagi, 2.05.2020. Co obejrzeć 2 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Święto Flagi wypada w tym roku w sobotę. Co będzie można obejrzeć wtedy w telewizji? Program tv na 2 maja to m.in. "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", "Madagaskar III" i kolejny specjalny odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo". Sprawdź program telewizyjny na sobotę, 2 maja 2020 roku. Oto nasze majówkowe hity na sobotę.

Program tv na Święto Flagi, 2.05.2020 r.:

Wojna w Zatoce Perskiej, 3 kwietnia 2004 r. Do irackiego miasta Karbala przybywają pielgrzymi celebrujący święto Aszura. Dochodzi do zamachów, które poprzedzają atak na ratusz - siedzibę władz i policji. Na placu boju pozostaje pozbawiona wsparcia garstka polskich i bułgarskich żołnierzy. Odcięci od świata, z ograniczonymi zapasami żywności i amunicji, stawiają oni czoła kilkukrotnie liczniejszej grupie gotowych na wszystko ekstremistów.

"Karbala" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Pod koniec I wojny światowej w Nowym Orleanie na świat przychodzi Benjamin Button, który wyglądem przypomina osiemdziesięcioletniego starca. Jego matka umiera tuż po porodzie, a przerażony brzydotą syna ojciec porzuca go pod drzwiami domu starców. Czarnoskóra Queenie z troską i poświęceniem opiekuje się opuszczonym chłopcem. Z upływem lat Benjamin młodnieje i zaprzyjaźnia się z Daisy, wnuczką jednej z pensjonariuszek. Po latach, kiedy Benjamin jest w kwiecie wieku, a Daisy dorosłą kobietą, ich drogi ponownie się schodzą.

"Ciekawy przypadek Benjamina Buttona" - TVN, godz. 20:00

Dzielny hobbit Frodo Baggins stawia czoła Władcy Ciemności Sauronowi, starając się nie dopuścić, by magiczny pierścień dostał się w jego ręce. Wraz z wiernymi przyjaciółmi: czarodziejem Gandalfem, elfem Legolasem, krasnoludem Gimlim oraz Aragornem, Boromirem, Samem, Merrym i Pippinem, wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż, której celem jest zniszczenie pierścienia w miejscu, w którym został wykuty - w wulkanicznym ogniu Góry Przeznaczenia. Losy świata zależą od powodzenia tej misji.

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" - TVN7, godz. 20:00

Lew Alex, zebra Marty, hipopotamica Gloria i żyrafa Melman próbują wrócić do nowojorskiego zoo. Po opuszczeniu Afryki trafiają do Europy. W Monte Carlo zostają wpisani na listę ściganych przez francuską oficer kontroli, kolekcjonerkę trofeów Chantel DuBois. Grupa, do której dołączają król Julian i pingwiny, postanawia działać w przebraniu. Przyłączają się do wędrownego cyrku i realizują plan. W cyrku zaprzyjaźniają się z tygrysem Witalijem i lwem morskim Stefanem. Alex zakochuje się w gepardzicy Gii, a Julian - w niedźwiedzicy Soni.

"Madagaskar III" - Polsat, godz. 20:05

W Święto Flagi telewizyjna Dwójka przypomni wydarzenie organizowane w ubiegłym roku w Warszawie. Dla widowni na Stadionie Narodowym i przed telewizorami zagrali wtedy najwięksi twórcy tanecznych hitów: Golec uOrkiestra, Cleo, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Sławomir, Gromee, Brave, Akcent, Boys, Mig, Weekend, After Party, Long & Junior, Exaited, Łobuzy, Jorrgus, Defis, Extazy, Top Girls, News, Camasutra, Luka Rosi, Miły Pan, Daj To Głośniej, Dejw i inni.

Roztańczony Narodowy - TVP2, godz. 20:55

Wade Wilson, były żołnierz służb specjalnych, dowiaduje się, że ma raka. Wkrótce pojawia się człowiek, który składa mu kuszącą propozycję. Zdeterminowany, by walczyć z chorobą, Wade przystaje na jego warunki. Nie spodziewa się, że decyzja będzie miała tragiczne konsekwencje. Nielegalny eksperyment daje moc samouzdrawiania, ale nieodwracalnie niszczy życie Wade'a. Jako Deadpool z pomocą nowych mocy chce on wymierzyć sprawiedliwość mężczyźnie, który niemal doprowadził go śmierci.

"Deadpool" - Polsat Film, godz. 21:00

W rodzinnej miejscowości Tomek "Szyja" Zarówny prowadzi spokojne życie u boku despotycznej żony, Jadźki, której jest podporządkowany. Pewnego dnia poznaje agentkę gwiazd, seksowną Klementynę. Dziewczyna dostrzega podobieństwo chłopaka do znanego aktora. Namawia "Szyję" na wypad do stolicy, gdzie miałby wybawić od obowiązków zmęczonego bywaniem na salonach gwiazdora. W Warszawie Tomek staje się celebrytą. Nie podoba się to jego żonie, która postanawia sprowadzić męża do domu. "Fikoł" rusza na ratunek przyjacielowi.

"Wkręceni 2" - TVP1, godz. 21:30

2 maja Telewizja Polsat pokaże kolejny specjalny odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo". Widzowie będą mieli okazję zobaczyć najlepsze metamorfozy oraz najciekawsze popisy aktorskie i wokalne z finałów poprzednich dwunastu edycji widowiska.

"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek specjalny - Polsat, godz. 22:00

Historia jednego z najwybitniejszych umysłów, słynnego astrofizyka Stephena Hawkinga, który od 21. roku życia zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Gdy dowiaduje się, że zostały mu 2 lata życia, poznaje i zakochuje się w Jane Wilde. Dziewczyna zna diagnozę, mimo to postanowiła wyjść za naukowca. Ich małżeństwo trwa prawie trzydzieści lat. Z czasem związek zaczyna się rozpadać.

"Teoria wszystkiego" - TVN, godz. 23:20

