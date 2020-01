Program TV na środę, 15.01.2020. Co obejrzeć 15 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Sprawdź program tv na środę, 15.01.2020. W tekście poniżej podpowiadamy, co warto obejrzeć 15 stycznia w telewizji. W programie telewizyjnym na ten dzień m.in. "Jak rozpętałem II wojnę światową" oraz "Nocny pościg" z Liamem Neesonem w roli głównej. Oto nasze hity dnia na środę, 15.01.2020.

Program tv na środę, 15 stycznia 2020 r.:

W Hollywood trwają prace nad filmem "Ave, Cezar!", który ma zebrać wszystkie nagrody. Do produkcji zatrudniono setki statystów, scenografów, kaskaderów. Zaangażowane są gwiazdy kina, m.in. Baird Whitlock. Początkowo wszystko przebiega bez problemów, lecz z czasem pojawia się ich coraz więcej - Baird przepada bez śladu, jedna z aktorek zachodzi w ciążę, a dwie dziennikarki, bliźniaczki, zamierzają napisać artykuł oczerniający wytwórnię. Producenci szaleją z niepokoju, a plan filmowy przestaje przypominać miejsce pracy.

"Ave, Cezar!" - TVN7, godz. 20:00

Franek trafia do Włoch. Przypadkowa dekonspiracja w obecności włoskiego faszysty zmusza go do przywdziania niemieckiego munduru. Niemcy aresztują go jako dezertera i odsyłają na front wschodni. Franek wyskakuje z samolotu ze spadochronem i ląduje w Polsce. Po wielu perypetiach wreszcie trafia do partyzantów i zdobywa ich zaufanie.

"Jak rozpętałem II wojnę światową" - Polsat, godz. 20:10

Kasia i Falkowicz wciąż martwią się o Matyldę, która nadal uparcie się odchudza. A ich córka znów się buntuje i postanawia zamieszkać z Barbarą oraz Michałem. Lina prosi Szczepana, by Agata w końcu wyprowadziła się z ich domu. Z kolei Blanka zabiera swoje rzeczy od Radwana i przenosi się do hotelu rezydentów. Tymczasem do szpitala trafiają nowi pacjenci: pan Marian, który skarży się na ból nogi i Beata, która miała wypadek w łazience. Doktor Woźnicka od razu podejrzewa, że kobieta jest ofiarą przemocy domowej. A prawda zaskakuje nie tylko ją, ale też męża chorej…

"Na dobre i na złe" odcinek 763. - TVP2, godz. 20:55

Jimmy Conlon, gangster i płatny morderca z Brooklynu, był znany w przestępczym świecie i przyjaźnił się z szefem mafii. Obecnie ma pięćdziesiąt pięć lat; prześladują go duchy przeszłości. Także policja zaczyna deptać mu po piętach. Gangster znajduje ukojenie w whisky. Gdy jego syn staje się celem mafii, Jimmy musi dokonać wyboru między rodziną przestępców a bliskimi, których kiedyś porzucił. Ma tylko jedną noc, by naprawić sytuację.

"Nocny pościg" - TVN, godz. 21:30

Tajni agenci z rządowej instytucji do walki z szumowinami z kosmosu nie wiedzą, co to odpoczynek. Wprawdzie K z wymazaną pamięcią pędzi sielankowy żywot zwykłego obywatela, ale J, który zajął jego miejsce, znowu go potrzebuje. Obrzydliwy, wężowaty stwór w skórze top modelki, uwodzicielskiej Serleeny, lada chwila wejdzie w posiadanie magicznego światła i zniszczy Ziemię. Tylko K wie, gdzie znajduje się cenny artefakt i dlatego J nie zawaha się przed przywróceniem mu pamięci i wprowadzeniem do walki o losy świata.

"Faceci w czerni II" - Polsat, godz. 21:45

Siostry Nora i Mary Dominguez pochodzą z dobrze sytuowanej latynoskiej rodziny. Pierwsza poświęca się studiom prawniczym. Młodszą pochłania dbanie o wygląd. Pewnego dnia okazuje się, że rodzina zbankrutowała. Siostry przeprowadzają się do ubogiej dzielnicy Los Angeles. W college'u Mary zauważa Rodriga, żonatego wykładowcę literatury. Ona wpada w oko chłopakowi z sąsiedztwa. Nora staje się obiektem westchnień pracodawcy. Z czasem dziewczyny zaczynają rozumieć, że ubrania Prady nic nie znaczą bez miłości.

"Prada albo nic" - TVP2, godz. 22:35

Sprawdź pełny program telewizyjny na środa, 15.01.2020 >>