Program TV na środę, 22.04.2020. Co obejrzeć w środę, 22 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 22.04.2020? W programie TV na wtorek, m.in. "Na dobre i na złe", "Zawsze warto", "Rocky IV", "Ameryka Express" i "Przypadkowy mąż".

Program tv na wtorek, 22 kwietnia 2020 r.:

Justyna nadal jest w szpitalu. Próbuje zbliżyć się do doktora Wilczewskiego. Michał odwiedza dziadka, Cezarego. Straszy pan ma wypadek samochodowy, po którym musi przejść operację w Leśnej Górze. Na oddziale ginekologii zaczyna pracę nowy lekarz, doktor Vaclav Homolka z Czech. Szczepan i Lina mają okazję do świętowania - dziewczyna otrzymała prawo stałego pobytu w Polsce. Lipski martwi się o wyniki badań ukochanej. Nowotwór może w każdej chwili powrócić.

"Na dobre i na złe" - TVP2, godz. 20:55

Rocky Balboa (Stallone) po raz czwarty wraca na ring, szukając pomsty na zabójcy przyjaciela, Apolla Creeda (Weathers). Jest to niezwyciężony bokser sowiecki Drago (Lundberg), komputerowo trenowany, otoczony siecią agentów KGB.

"Rcku IV" - TVP1, godz. 21:00

Sofia - szefowa agencji modelek, w której pracuje Kamil - organizuje wielkie otwarcie Brillare. Do współpracy zaprasza Adę, chce mieć dziewczynę na oku… Kariera Doroty rozwija się w zawrotnym tempie, kobieta dostaje propozycję wyjazdu na miesiąc do centrali banku w Madrycie.

"Zawsze warto" - Polsat, godz. 21:05

Pierwsza misja kolejnego wyzwania w "Ameryce Express" związana jest z lokalnym przysmakiem, tym razem na szczęście naprawdę smacznym, serwowanym na ciepło i na słodko. Uczestnicy muszą wykonać ulubioną uliczną przekąskę churros i sprzedać ją przechodniom za określoną sumę pieniędzy. Trzy pierwsze pary w punkcie kontrolnym gry mogą wziąć udział w grze o amulet. Zmagania odbywają się na wodzie, a uczestnicy pływają po jeziorze rowerami wodnymi w poszukiwaniu ukrytego w beczkach pytania. Aby wygrać 10 000 złotych wystarczy dobrze odpowiedzieć na pytanie związane z prehistorią, czyli misją „Latawce” z drugiego odcinka programu.

"Ameryka Express" - TVN, godz. 21:30

Derek Zoolander, trzykrotny zdobywca prestiżowego tytułu Modela Roku, zostaje zdetronizowany przez młodszego rywala. Zdruzgotany, postanawia opuścić Nowy Jork. Wraca do rodzinnego miasteczka i zatrudnia się w kopalni. Jego górnicza kariera nie trwa jednak długo. Były model dostaje propozycję powrotu do branży. Ma wziąć udział w kampanii promującej kolekcję kontrowersyjnego projektanta Jacobima Mugatu. Nie wie jednak, że ten należy do tajnej organizacji, której celem jest obalenie prezydenta Malezji.

"Zoolander" - Polsat, godz. 22:15

Nowy Jork. Doktor Emma Lloyd prowadzi popularny program radiowy, w którym udziela słuchaczom porad sercowych. Prywatnie sposobi się do ślubu ze statecznym i dobrze sytuowanym Richardem. Jej życie staje na głowie z powodu Patricka Sullivana, mężczyzny, który został porzucony przez ukochaną za sprawą programu Emmy. Patrick pragnie zemsty. Z pomocą nastoletniego hakera włamuje się do urzędowych danych Emmy i zmienia jej status cywilny. Od tej pory kobieta, wedle wszelkich dokumentów, jest jego żoną.

"Przypadkowy mąż" - TVP2, godz. 22:30

