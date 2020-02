Program TV na środę, 26.02.2020. Co obejrzeć 26 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 26.02.2020? W programie TV na środę m.in. "Na dobre i na złe", "Men in Black: International", "Kolekcjoner" i "Galimatias, czyli kogel-mogel II". Sprawdź program telewizyjny na środę, 26 lutego 2020 roku!

Program tv na środę, 26 lutego 2020 r.:

Przełom lat 80. i 90. Zyga mieszka w Brzegach, na granicy Polski i Niemiec. Chciałby osiągnąć więcej niż jego rodzice, którzy przez całe życie ledwie wiążą koniec z końcem. Za namową ciotki chłopak zaczyna jumać, czyli kraść luksusowe towary w Niemczech i sprzedawać je w Polsce. Zyga i jego kumple szybko zyskują rozgłos wśród sąsiadów. W jednych budzą szacunek, w innych zazdrość. Rosyjski gangster "Opat" zaczyna interesować się majątkiem Zygi. Chłopak grzęźnie w moralnych dylematach, gdy drobne kradzieże zamieniają się w coraz większe zbrodnie.

"Yuma" - Stopklatka TV, godz. 20:00

Kontynuacja losów bohaterów znanych z wcześniejszej komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". Kasia, niedoszła studentka, zrażona miejskim życiem wraca na wieś już jako żona Pawła, absolwenta SGGW, który po rocznym pobycie w Holandii zamierza krzewić nowoczesność w rodzinnej wiosce. Kłopot w tym, że dziewczyna nie chce zrezygnować z marzeń o studiowaniu. Nie planuje powiększenia rodziny. Tymczasem Paweł wciąż myśli o potomku. Ojciec Kasi obiecuje, że gdy tylko urodzi się pierwszy wnuk, przepisze na niego ziemię.

"Galimatias, czyli kogel-mogel II" - Polsat, godz. 20:05

Kolejna część hitu opowiadającego o przygodach agentów walczących z zagrożeniem z kosmosu. Doświadczony agent H i debiutantka M to duet nieoczywisty. Stają oni do walki z nowym wrogiem przybywającym z przestrzeni kosmicznej. Bohaterowie muszą połączyć siły i zmierzyć się z niebezpieczeństwem, jakiego świat jeszcze nie widział, a ich zadaniem będzie uratowanie nie tylko agencji MIB, ale również całej ludzkości.

"Men in Black: International" - HBO, godz. 20:10

Konica otwiera w Leśnej Górze oddział kardiologiczny i zatrudnia jako ordynatora profesora Piotra Mazura. Do konkursu o stanowisko szefa staje jednak także Maksymilian Beger. Jest gotów na wszystko, by rywala pokonać. Kilka godzin po tym, jak obaj lekarze wchodzą w konflikt, Mazur trafia do szpitala jako pacjent. Nową pacjentką Agaty zostaje Maria, przemęczona matka w depresji poporodowej, która zwichnęła rękę. Szczepan wpada w panikę, gdy w jego domu zjawia się nagle Robert, "znajomy", który chciał niedawno ożenić się z Liną. Dominika, po kolejnej rozmowie z ojcem, namawia Marcina, by uciekł z Polski...

"Na dobre i na złe" odcinek 769. - TVP2, godz. 20:50

Hank Palmer, błyskotliwy adwokat z Chicago, opuścił przed laty rodzinne miasteczko Carlinville. Myślał, że już nigdy tam nie wróci. Pewnego dnia dostaje wiadomość o śmierci matki i postanawia pojechać na pogrzeb. Na miejscu spotyka ojca, sędziego, z którym jest skłócony. Okazuje się, że Joseph potrzebuje pomocy Hanka.

"Sędzia" - TVN7, godz. 21:00

W miasteczku uniwersyteckim w Durham dochodzi do serii napadów na studentki. Jedną z porwanych jest siostrzenica doktora Aleksa Crossa, policyjnego specjalisty zajmującego się tworzeniem portretów psychologicznych zabójców. Obawiając się opieszałości policji, Cross postanawia rozpocząć własne dochodzenie. Niebawem do poszukiwań przyłącza się doktor Kate McTiernan, niedoszła ofiara psychopaty, której udało się uciec. Tylko ona zna jego głos i może go rozpoznać. Razem prowadzą żmudne i niebezpieczne śledztwo.

"Kolekcjoner" - TVN, godz. 21:30

Śmierć Gerry'ego kładzie kres idealnemu małżeństwu Kennedych. Holly, zrozpaczona wdowa, wpada w depresję. W dniu trzydziestych urodzin kobieta otrzymuje zagadkową przesyłkę, której nadawcą jest zmarły mąż. Okazuje się, że przed śmiercią mężczyzna napisał do żony serię listów. Zachęca w nich Holly do podejmowania najróżniejszych wyzwań. Dzięki nim pogrążona w rozpaczy kobieta przeżywa niecodzienną terapię, która koi rany po bolesnej stracie i pozwala odrodzić się do nowego życia.

"P.S. Kocham Cię" - TVP2, godz. 22:30

