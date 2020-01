Program tv na środę, 29.01.2020. Co obejrzeć 29 stycznia w TV? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Co obejrzeć w środę w tv? 29 stycznia w telewizji m.in. "Uśpieni", "Sami swoi", "Na dobre i na złe" oraz "Dzień Bastylii". Sprawdź program telewizyjny na środę, 29.01.2020. Podpowiadamy, co dziś obejrzeć w tv!

Program tv na środę, 29 stycznia 2020 r.:

Nowy Jork, lata sześćdziesiąte XX wieku. Lorenzo, Michael, John i Tommy mieszkają w owianej złą sławą części Manhattanu. Pewnego dnia jeden z ich chuligańskich wybryków kończy się tragicznie - chłopcy zostają wysłani do zakładu poprawczego, w którym stają się ofiarami sadystycznego strażnika Nokesa. Po opuszczeniu placówki ich drogi się rozchodzą. Do ponownego spotkania dochodzi po jedenastu latach: Lorenzo, dziennikarz New York Timesa, i Michael, zastępca prokuratora, jednoczą siły, aby pomóc Johnowi i Tommy'emu, którzy zamordowali Nokesa.

"Uśpieni" - TVN7, godz. 20:00

Pierwsza część komediowej sagi o zwaśnionych rodzinach Pawlaków i Kargulów, które nie mogą bez siebie żyć. Przedwojenny spór o miedzę i krowę Kargula, która weszła Pawlakom w szkodę, znajduje nieoczekiwane rozstrzygnięcie po wojnie. Do porozumienia stron jednak daleko. Zajadłe spory sąsiadów, ciągnące się kilkadziesiąt lat, kończą się wreszcie dzięki Witii, synowi Pawlaka, i Jadźce, córce Kargula.

"Sami swoi" - Polsat, godz. 20:10

Pod opiekę Barta i doktor Woźnickiej trafia starszy mężczyzna z guzem mózgu, który cierpi na zaniki pamięcii przywozi do szpitala torbę wypełnioną pieniędzmi. Kolejnego pacjenta profesora - sparaliżowanego Kosę, u którego lekarz planuje eksperymentalną operację - odwiedza w szpitalu jego dawna ukochana w zaawansowanej ciąży. Po jej odejściu chory próbuje się zabić. Tymczasem Marcin wraca w końcu do pracy w Leśnej Górze.

"Na dobre i na złe" odcinek 765. - TVP2, godz. 20:55

Michael kradnie torbę z pieniędzmi i dokumentami. Zabiera z niej wartościowe rzeczy, resztę wyrzuca do śmieci w paryskim metrze. Występek kieruje na niego uwagę CIA. Agencja prowadzi śledztwo w sprawie serii wybuchów w mieście. Kierujący dochodzeniem doświadczony agent Sean Briar nabiera podejrzeń, że za zamachami stoi ktoś inny. Michael i Sean muszą stworzyć duet, znaleźć sprawców i zapobiec kolejnym atakom. Mają na to 24 godziny.

"Dzień Bastylii" - TVP1, godz. 21:00

John zajmuje się obsługą maszyn w fabryce. Od pewnego czasu z trudem wiąże koniec z końcem. Dla Johna najważniejsza jest rodzina - ukochana żona Denise i synek. Gdy Michael niespodziewanie zapada na ciężką chorobę serca i jedynym ratunkiem jest dla niego natychmiastowy przeszczep, okazuje się, że ubezpieczenie zdrowotne nie pokryje kosztów operacji. Kiedy zapada decyzja o wypisaniu Michaela ze szpitala, zrozpaczony John wchodzi uzbrojony do kliniki i bierze zakładników. Doświadczony policjant, Grimes, podejmuje negocjacje z desperatem.

"John Q" - TVN, godz. 21:30

Złodziej i kurier brylantów, Franky, leci do Nowego Jorku, by dostarczyć olbrzymi diament jednemu z szefów tamtejszej mafii, Aviemu. Po drodze zatrzymuje się w Londynie, gdzie pada ofiarą oszustów. Boris "The Blade" namawia go bowiem, by wziął udział w zakładach w czasie nielegalnej walki bokserskiej. Na zlecenie Borisa właściciele lombardu okradają Franky'ego. Na wieść o tym, że Franky padł ofiarą oszustów, Avi wpada w szał i wraz z najlepszymi ludźmi wyrusza do Londynu.

"Przekręt" - Stopklatka TV, godz. 22:20

Mieszkająca w Chicago Birdee Pruitt dowiaduje się z talk show, że jej ukochany mąż Bill zdradza ją z jej najlepszą przyjaciółką, Connie. Upokorzona i zrozpaczona pakuje rzeczy i wyjeżdża wraz z córeczką Bernice do rodzinnego Smithville w Teksasie. Smithville to niewielka mieścina, gdzie mieszka jej ekscentryczna matka. Ramona robi wszystko, by przywrócić córce wiarę w siebie. Niestety, bezskutecznie. Z głębokiej depresji wydobywa ją dopiero od dawna zakochany w niej kolega ze szkoły średniej, Justin Matisse.

"Ulotna nadzieja" - TVP2, godz. 22:35

