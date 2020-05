Program TV na środę, 6.05.2020. Co obejrzeć w środę, 6 maja w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w środę, 6.05.2020? W programie TV na środę, m.in. Debata prezydencka, "Zawsze warto", "Ameryka Express", "Howards End", "Goldeneye", "Kocham, Rosie" i "Gran Torino". Sprawdź program telewizyjny na środę, 6 maja 2020 roku!

Program tv na środę, 6 maja 2020 r.:

Weteran wojny w Korei Walt Kowalski jest orędownikiem starego porządku, wierzy, że ciężka praca, honor i miłość do ojczyzny to podstawowe atrybuty prawego obywatela. Mężczyźnie ciężko pogodzić się z faktem, że w dzielnicy mieszka tak wielu obcokrajowców. Jego zdaniem nie mają oni szacunku dla kultury i historii Ameryki. Wszystko zmienia się za sprawą samochodu marki Ford Gran Torino, dzięki któremu Kowalski niespodziewanie nawiązuje kontakt z pochodzącymi z Azji sąsiadami.

"Gran Torino" - TVN7, godz. 20:00

W TVP debata z udziałem kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Debatę poprowadzi Michał Adamczyk, który zada uczestnikom po pięć pytań dotyczących polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, polityki społecznej, gospodarki i ustroju państwa. Debata odbędzie się, pomimo że Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Wciąż nie wiadomo, czy wybory odbędą się 10 maja.

"Debata prezydencka" - TVP1, godz. 20:30

Czteroodcinkowa adaptacja klasycznej powieści E.M. Forstera opowiadająca o życiu dwóch szukających szczęścia i miłości sióstr w pełnej podziałów społecznych Anglii początków XX wieku. Za jej reżyserię odpowiedzialna była Hettie Macdonald (serial "Doktor Who"), a ciekawe kreacje aktorskie tworzą nominowana do Złotego Globu Hayley Atwell ("Księżna"), lauerat BAFTY Matthew MacFadyen ("Secret Life"), Philippa Coulthard ("Annabelle: Narodziny zła") oraz Joseph Quinn (serial HBO "Gra o tron"). Za produkcję odpowiada telewizja Starz.

"Howards End" - TVP2, godz. 20:35

Ada zaprasza Marka do swojego nowego mieszkania nad agencją Brillare. Chce, by mężczyzna był o nią spokojny i, na własne oczy, zobaczył, że całkiem nieźle sobie radzi. Prosi go, żeby nie składał w jej imieniu papierów rozwodowych, bo wszystko wskazuje na to, że między nią i Kamilem będzie już dobrze. Majka dostaje propozycję wyjazdu do Mediolanu. Decyzję trzeba podjąć z dnia na dzień. Dorota nie jest przekonana, czy to dobry pomysł, daje się jednak przekonać, taka okazja może się już nie powtórzyć.

"Zawsze warto" - Polsat, godz. 21:00

W tym odcinku Daria Ładocha na samym początku przypomni, że meta programu Ameryka Express jest coraz bliżej. Niektórzy zdobyli do tej pory bardzo dużo amuletów, konto innych było zaś zupełnie puste. Dlatego doszło do tradycyjnego przejęcia amuletów innych par. O tym kto wygra zadecyduje intensywny sprint i uliczna kolumbijska gra o nazwie Yermis, przypominająca baseball wymieszany ze swojskimi polskimi kapslami.

"Ameryka Express" - TVN, godz. 21:30

Członkowie syndykatu Janusa wykradają z centrum kierowania bronią kosmiczną na Syberii urządzenie o nazwie Złote Oko. Służy ono do uruchamiania krążących w kosmosie na satelitach bomb nuklearnych. Ich wybuch ponad troposferą wywołuje falę promieniowania elektromagnetycznego, która niszczy wszelkie obwody elektryczne na zaatakowanym obszarze. Z syberyjskiej centrali przestępcy zabierają także dyskietkę z programem sterującym działaniem Złotego Oka. James Bond udaje się do Rosji z zadaniem jego odzyskania.

"Goldeneye" - TVP1, godz. 21:50

Thriller w gwiazdorskiej obsadzie. Obłudny handlarz bronią za wszelką cenę chce być najlepszy w swojej profesji. Jednak pewnego dnia odzywa się wróg o istnieniu którego nie miał pojęcia - sumienie. Mężczyźnie nie jest łatwo rozstać się z pełnym kobiet, pieniędzy i blichtru światem, w którym dotychczas żył.

"Pan życia i śmierci" - TV Puls, godz. 21:55

Historia bezrobotnej dziennikarki Barbary Patryckiej, która walczy z nadwagą i brakami na koncie skuteczniej niż Bridget Jones. Choć o mężczyznach wie wiele, znalezienie tego właściwego będzie wymagało od niej nie lada wysiłku. Szczególnie, że jej dorosła córka nie tylko bezlitośnie ocenia jej poczynania, ale sama liczy na radę matki w miłosnych perypetiach.

"Wojna żeńsko-męska" - Polsat, godz. 22:00

Rosie i Alex przyjaźnią się od najmłodszych lat - wspólnie dorastali, spędzali razem każdą wolną chwilę. Wydają się sobie przeznaczeni, lecz gdy zdają sobie sprawę ze swoich uczuć, jest za późno. Rosie zachodzi w ciążę z kolegą ze szkoły; Alex opuszcza Dublin i wyjeżdża na studia do Bostonu, gdzie żeni się z ich wspólną znajomą.

"Kocham, Rosie" - TVP2, godz. 22:45

