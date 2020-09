Program TV na środę, 9.09.2020. Co obejrzeć w środę, 9 września w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Sprawdź program telewizyjny na środę. 9 września w TV m.in. kolejny odcinek "Top Model", "Na dobre i na złe" oraz kilka niezłych filmów. Sprawdź co dziś w tv - oto program TV na środę, 9.09.2020.

Program tv na środę, 9 września 2020 r.:

Nowy Orlean. Will Gerard jest nauczycielem języka angielskiego w Rampart High School. Jego żona Laura gra w orkiestrze na wiolonczeli. Ich życie ogranicza się do koncertów i spotkań z przyjaciółmi. Pewnego wieczoru wracająca z próby Laura zostaje pobita i zgwałcona. Zrozpaczony Will oczekuje na informację o stanie zdrowia żony. W szpitalu poznaje Simona, który zna okoliczności tragicznego zdarzenia. Oświadcza, że reprezentuje organizację, która zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości. Zobowiązuje się odnaleźć i ukarać sprawcę napadu.

"Bóg zemsty" - TV Puls, godz. 20:00

W Leśnej Górze zjawia się nowa gwiazda chirurgii - doktor Alina Fisher, przyrodnia siostra Kasi Smudy, którą Falkowicz sprowadził do szpitala aż z USA. Pierwszym pacjentem lekarki zostaje Leo - nastolatek z naczyniakiem w płucach. Tymczasem Michał nadal próbuje skontaktować się z Hanią, a w pracy musi sobie poradzić z trudnym przypadkiem mężczyzny, który skarży się na ból w nodze i wymaga natychmiastowej operacji.

"Na dobre i na złe" odcinek 779. - TVP2, godz. 20:55

Zmiany klimatyczne wielu ludzi niepokoją, innych irytują. W najbliższym wydaniu wielkiego testu będzie mowa o tym, na czym polegają zmiany klimatyczne, dlaczego do nich dochodzi, jakie mogą mieć konsekwencje i w jaki sposób można je ograniczyć. Widzowie dowiedzą się, jak zmniejszyć rachunki za prąd i ogrzewanie, stosując w domu urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. W studiu telewizyjnym na pytania będą odpowiadać w duetach popularni artyści, sportowcy i dziennikarze. Program poprowadzą Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski.

Wielki test o klimacie - TVP1, godz. 21:00

Podstarzały, zamożny Harry spędza czas uwodząc dziewczyny. Jedna z nich, Marin, proponuje mu weekend w letnim domu matki. Powrót właścicielki przerywa parze miłe chwile. Eryka chciałaby jak najszybciej pozbyć się amanta córki, ale Harry dostaje ataku serca. Zgodnie z zaleceniem doktora musi pozostać przez jakiś czas na wsi. Marin wcale nie ma ochoty opiekować się chorym przyjacielem. Wyjeżdża, zostawiając gościa matce. Początkowo wrogo do siebie nastawieni Eryka i Harry odkrywają, że łączy ich nadspodziewanie dużo.

"Lepiej późno niż później" - TVN7, godz. 21:00

Współgospodarzem kolejnego odcinka programu jest Katarzyna Zielińska, aktorka znana nie tylko z seriali i przedstawień teatralnych, ale także od lat obecna na polskiej scenie kabaretowej. Obok Paranienormalnych widzowie zobaczą także kabaret Jurki, Bartosza Gajdę z Grzegorzem Dolniakiem oraz Łukasza Rybarskiego z Kabaretu pod Wyrwigroszem.

"Kabaret na dobry wieczór. Paranienormalni Show" odcinek 2. - Polsat, godz. 21:05

Przed nami kolejny castingowy odcinek 9. edycji "Top Model". W programie pojawi się m.in. homoseksualna para dziewczyn. Jak zareagowali Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński? Czy dziewczyny przekonają ich i dostaną się do następnego etapu?

"Top Model 9" odcinek 2. - TVN, godz. 21:30

Bizneswoman Edith Martin przyjeżdża z córką do Middleton, aby uczestniczyć w dniu otwartym na uczelni, na której być może Audrey rozpocznie studia. W tym samym czasie uczelnię odwiedza kardiochirurg George Hartman z synem, Conradem. Podczas gdy przyszli studenci zwiedzają kampus, Edith i George postanawiają nacieszyć się malowniczą okolicą. Nawiązuje się między nimi nić porozumienia, która może przerodzić się w głębsze uczucie.

"Dzień w Middleton" - TVP2, godz. 22:30

Sprawdź pełny program telewizyjny na środę, 9.09.2020 >>