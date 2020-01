Program TV na Trzech Króli 2020. Co obejrzeć w poniedziałek, 6 stycznia 2020 w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w Trzech Króli 2020? W programie TV na poniedziałek, 6.01.2020, m.in. "Lepsza połowa", "Za wszelką cenę", "Leon zawodowiec", "Czarny łabędź" i "Nad życie".. Sprawdź program telewizyjny na poniedziałek, 6 stycznia 2020 roku!

Program tv na Trzech Króli, poniedziałek, 6 stycznia 2020 r.:

Historia inspirowana życiem znanej polskiej siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej. Odnosząca międzynarodowe sukcesy zawodniczka zakochuje się w Jacku. O takiej miłości zawsze marzyła. Wszystko ma być jak w bajce - ślub, dzieci i dom w górach. Plany niweczy jedna informacja.

"Nad życie" - TVN7, godz. 20:00

Leon jest zawodowym mordercą. Wiedzie samotnicze życie, regularnie się gimnastykuje, hoduje roślinkę w doniczce, ogląda stare filmy i sypia na siedząco, przyczajony w nieustannej gotowości. Pewnego dnia przybiega do niego przerażona 12-letnia córka handlarzy narkotyków, sąsiadów Leona. W mieszkaniu znalazła zmasakrowane zwłoki rodziców, zabitych przez ludzi policjanta psychopaty. Mathilde prosi go o schronienie. Leon niezbyt chętnie pozwala jej zostać. Gdy mała dowiaduje się, czym zajmuje się jej sąsiad, prosi go o pomoc w zemście.

"Leon zawodowiec" - TV Puls, godz. 20:00

Adam, na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia przyjeżdża do rodzinnego domu na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód nagłej wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Nikt z obecnych nie spodziewa się, jak wielki wpływ na ich życie będą miały wydarzenia wigilijnej nocy.

"Cicha noc" - TVN Fabuła, godz. 20:00

XII-wieczna Europa. Młody kowal Balian w tragicznych okolicznościach traci rodzinę. Rozgoryczony mężczyzna zaczyna wątpić w istnienie Boga. Wtedy pojawia się krzyżowiec Godfrey z Ibelinu, który, jak się okazuje, jest jego ojcem. Proponuje Balianowi opiekę i naukę rycerskiego rzemiosła. Wyruszają do Jerozolimy, by bronić Ziemi Świętej przed innowiercami. Dzięki mądrej polityce króla Baldwina IV i jego doradcy Tyberiasza miasto jest wolne od działań wojennych. Niestety, wkrótce fanatycznym krzyżowcom udaje się sprowokować wojnę z muzułmanami.

"Królestwo niebieskie" - Polsat, godz. 20:05

Nina to niesamowicie utalentowana, lecz niestabilna psychicznie balerina u progu sławy. Doprowadzona do granic wytrzymałości psychicznej i fizycznej przez dyrektora artystycznego i świadomość zagrożenia, które stanowi jej rywalka, Nina zatraca granice pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wraz z rosnącą presją obsesje Niny wymykają się spod kontroli, przenosząc ją w świat koszmarnych wizji, które zagrażają nie tylko jej psychice, lecz także jej życiu.

"Czarny łabędź" - Ale Kino+, godz. 20:10

Maggie Fitzgerald ma trzydzieści lat, pracuje jako kelnerka i marzy o uprawianiu boksu. Wszystkie pieniądze odkłada na lekcje, odżywiając się resztkami po klientach. Legendarny trener, Frankie Dunn, u którego Maggie chciałaby się szkolić, nigdy nie trenował kobiet i nie zamierza tego zmieniać. Sprzymierzeńcem dziewczyny staje się Scrap, kontuzjowany bokser, który sprząta w klubie Dunna. Dzięki niemu Frankie decyduje się udzielić Maggie kilku rad, a wkrótce zostaje jej trenerem. Maggie zdobywa sławę, a boks staje się całym jej życiem.

"Za wszelką cenę" - TV4, godz. 21:00

Serial komediowy, opowiadający o perypetiach trzech małżeństw. Borys - były mąż Ani i brat Marka - wyruszył w świat i od kilku lat nie daje znaku życia. Fizycznie go nie ma, ale jest obecny w rozmowach i wspomnieniach bohaterów. Jedni wspominają go z sentymentem, idealizują Borysa, innym nieobecność Borysa jest na rękę, nie muszą z nim rywalizować. Marek ma otworzyć swój pierwszy w życiu interes - małą restaurację. Zaryzykował, więc teraz boi się, jak pójdzie.

"Lepsza połowa" - TVP2, godz. 21:50

Pochodzący z dzielnicy slumsów w Bombaju osiemnastoletni Jamal Malik bierze udział w indyjskiej edycji teleturnieju "Milionerzy". Zdołał już wygrać zawrotną kwotę 10 milionów rupii, a teraz staje przed ostatnim pytaniem i szansą na podwojenie nagrody. Na dzień przed nakręceniem finałowego odcinka Jamal zostaje jednak zatrzymany przez policję i brutalnie przesłuchany. Prowadzący program, Prem Kumar, wątpi bowiem w uczciwość chłopaka. Wydaje mu się niemożliwe, żeby pozbawiony wykształcenia mieszkaniec slumsów mógł mieć tak wszechstronną wiedzę.

"Slumdog. Milioner z ulicy" - TV Puls, godz. 22:30

