Program TV na Wielką Sobotę, 11.04.2020. Co obejrzeć w święta, w sobotę, 11 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Program TV na święta wielkanocne w Telemagazynie! Co obejrzeć w Wielką Sobotę w telewizji? Do zobaczenia będzie m.in. "Pretty Woman", "Shrek Forever", "Wzgórze nadziei", "Niebo istnieje... naprawdę", "Joke Show" i "Nagi instynkt". W Wielką Sobotę w TV zobaczymy również . Sprawdź program TV na Wielką Sobotę, 11.04.2020!

Program telewizyjny na Wielką Sobotę, 11 kwietnia 2020 r.:

Gościem Marcina Millera będzie ikona lat 90-tych- zespół Redox znany z hitu "Zakochany clown". Panowie porozmawiają, jak kiedyś sprzedawało się miliony kaset. Bohaterem felietonu koncertowego będzie zespół Piękni i Młodzi, którego utwory "Niewiara", "Ona jest taka cudowna" czy "Tak już bez ciebie" to niekwestionowane hity porywające tłumy do tańca. O tym jak disco polo zadomowiło się w największych produkcjach telewizyjnych opowie Krzysiek Gwiazdowski z zespołu MIG.

"Disco polo - 25 lat później" - Polsat, godz. 10:40

Kwiecień 1970 roku. Rozpoczyna się misja statku kosmicznego "Apollo 13", na pokładzie którego znajdują się Jim Lovell, Fred Haise i Jack Swigert. Kiedy statek znajduje się w pobliżu Księżyca, eksploduje jeden ze zbiorników z tlenem, powodując uszkodzenie głównego silnika. Awarii ulega także system zasilania. Załoga musi opuścić kabinę sterowniczą i schronić się w lądowniku. Znajdujący się tam zapas tlenu obliczono na dwie, a nie trzy osoby. Kosmonauci wspólnie z analitykami z ośrodka kontroli lotów szukają sposobów na ocalenie misji.

"Apollo 13" - TVN7, godz. 13:35

W Królowym Moście czas biegnie wolniej. Wyznaczają go pory roku i kolejne święta. Czasami tylko naturalny rytm, nad którym czuwa ksiądz proboszcz, zaburzają niespodziewane wypadki. Tym razem do Królowego Mostu wraca Staś Niemotko po dwudziestu latach spędzonych na emigracji, na komendzie policji pojawia się przysłana z komendy głównej doświadczona policjantka Marina, a burmistrz i lokalny biznesmen przygotowują się do kolejnych wyborów. Jednak tym razem nie wszystko pójdzie zgodnie z planem.

"U Pana Boga za miedzą" - TVP1, godz. 14:05

Wielkanoc za pasem, więc studio Jaka to melodia? odwiedzą specjalistki od ludowych, w tym także świątecznych, tradycji. Panie z Koła Gospodyń Wielskich z Łowicza w muzycznych konkurencjach będą rywalizować z góralkami z Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeliska. Muzycznym zmaganiom towarzyszyć będą występy gwiazd i nieśmiertelne przeboje, a atmosfera nadchodzących świąt udzieli się gościom w studio. Na muzycznej scenie Jaka to melodia? jak zawsze plejada gwiazd. Wystąpią m.in. The Chance, Maryla Rodowicz, Brathanki, Akcent, Blue Cafe, a także Mazowsze.

"Jaka to melodia?" - TVP1, godz. 17:25

Vivian Ward, dziewczyna lekkich obyczajów, spotyka przystojnego i bogatego biznesmena. Edward Lewis, który właśnie rozstał się z sympatią, przyjechał do Los Angeles w sprawach służbowych. Milioner jest zauroczony wrażliwą, delikatną i naiwną Vivian. Proponuje jej posadę damy do towarzystwa na czas swojego pobytu w Los Angeles.

"Pretty Woman" - TVN, godz. 20:00

Samson z plemienia Dana to wybraniec Boga, Hebrajczyk obdarzony nadprzyrodzoną siłą, który ma wypełnić jego zemstę i wyzwolić swój lud z niewoli. Kiedy jego młodzieńcza ambicja kończy się tragicznym małżeństwem, planowana zemsta doprowadza go do konfliktu z okrutnym księciem Filistynem i jego armią.

"Samson" - TV Puls, godz. 20:00

Dramat historyczno – obyczajowy, ekranizacja powieści Charlesa Fraziera. Trwa wojna secesyjna. Inman, raniony w bitwie żołnierz wojsk Konfederacji, dezerteruje i wyrusza w drogę do domu, by połączyć się z kobietą, którą kocha - Adą. W drodze czyha na niego wiele niebezpieczeństw: napotkani ludzie mogą oznaczać zarówno zagrożenie, jak pomoc. Tymczasem Ada usiłuje przetrwać na farmie swego ojca. Pomaga jej w tym twarda i doświadczona przez życie, energiczna Ruby.

"Wzgórze nadziei" - TVP2, godz. 20:00

Październik 1962 roku. Trwa kryzys kubański. Świat znajduje się na krawędzi nuklearnej zagłady. W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki ma się odbyć turniej szachowy, podczas którego zmierzą się: amerykański geniusz i sowiecki mistrz. Międzynarodowe wydarzenie jest fasadą, za którą rozgrywa się wojna wywiadów.

"Ukryta gra" - Canal+, godz. 20:00

Czwarta część wielkie przeboju kinowego. Wszystko zaczęło się od uroczego ogra… który zaprzyjaźnił się z gadającym osłem… i uratował piękną księżniczkę we wspaniałej i niepowtarzalnej bajkowej opowieści, która dała początek całej sadze animacji. Teraz przyszedł czas na przezabawny koniec dekady Shreka w filmie "Shrek Forever", ostatnim rozdziale tego bijącego rekordy popularności, nagrodzonego Oscarem fenomenu filmowego.

"Shrek Forever" - Polsat, godz. 20:05

Kilkuletnia Emily, córka Davida Callawaya, po śmierci matki doznaje szoku, z którego nie potrafi się otrząsnąć. Ojciec, psycholog, ma nadzieję, że zmiana miejsca zamieszkania pomoże dziewczynce zapomnieć o przeszłości. Jednak przeprowadzka do willi nad jeziorem w małym miasteczku sprawia, że dziecko jeszcze bardziej zamyka się w sobie, spędzając większość czasu z tajemniczym przyjacielem. David i jego przyjaciółka dochodzą do wniosku, że chłopiec istnieje jedynie w wyobraźni Emily. Przeczą temu jednak przerażające zdarzenia.

"Siła strachu" - Ale kino+, godz. 20:10

W nocnym klubie dochodzi do zabójstwa młodego mężczyzny, Marcela Suchego. Zwłoki odkrywają dwaj jego kursanci ze Szkoły Uwodzenia, którzy mieli pod okiem Marcela szlifować swoje umiejętności podrywu. Analizując przebieg zbrodni, policja dochodzi do wniosku, że Marcel nie był przypadkową ofiarą, a sprawca musiał być emocjonalnie z nim związany. Idąc tym tropem policjanci zawężają krąg podejrzanych do najbliższych.

"Komisarz Alex" - TVP1, godz. 20:20

Ekspedycja marsjańska, w skład której wchodzi Mark Watney, musi się ewakuować z Czerwonej Planety, aby ratować się przed burzą piaskową. Gdy ciężko ranny Mark odzyskuje przytomność, orientuje się, że został sam na Marsie. Mężczyzna rozpoczyna walkę o przetrwanie.

"Marsjanin" - Polsat Film, godz. 21:00

To prawdziwa historia Coltona Burpo – chłopca, który podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Rodzice nie spodziewali się, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszą piękną i wyjątkową opowieść o podróży chłopca do nieba i z powrotem. Czteroletni Colton oznajmił rodzicom, że opuścił swoje ciało podczas zabiegu, opisując, co jego rodzice robili, gdy on leżał na stole operacyjnym. Tę niezwykłą historię spisał jego ojciec. Zarówno książka, jak i film odbiły się szerokim echem na całym świecie.

"Niebo istnieje... naprawdę" - TVP1, godz. 21:20

W czwartym odcinku "Joke Show" królować będą najlepsze kawałki z gatunku "suchar". A jeśli o "sucharach" mowa… Wśród gości Rafała Rutkowskiego nie mogło zabraknąć mistrza w tej dziedzinie – aktora i prezentera Karola Strasburgera. Nie tylko zasypie żartami, z których jest znany, ale także jako ekspert objaśni pozostałym ich znaczenie. Prezenter Robert Janowski przyzna się, czy kręcą go… gumiaki. Wróci do czasów, gdy był weterynarzem i opowie kilka związanych z tym anegdot. Specjalista od stand-upu Michał Kempa, onieśmielony przez Karola Strasburgera, okaże się specjalistą od żartów na temat... hien. Youtuberka Paulina Mikuła nie pozostanie w tyle – suchary to jej ulubiona forma żartu.

"Joke Show" - Polsat, godz. 22:00

Jack i Dina pracują w jednej szkole - on uczy literatury, ona malarstwa. On, niespełniony literacki talent, od lat nie może wydać książki. Próbuje znaleźć spełnienie w redagowaniu szkolnej gazetki. Nie stroni od alkoholu i nie potrafi nawiązać więzi z dorosłym synem, który wpędza go w poczucie winy. Ona, ceniona malarka włoskiego pochodzenia, z powodu choroby maluje coraz rzadziej. Oboje są niespełnieni i nieszczęśliwi. Zainspirowany pojawieniem się w szkole Diny, Jack rzuca jej wyzwanie. Mają udowodnić podopiecznym, co jest ważniejsze: słowa czy obrazy.

"Wypisz, wymaluj... miłośc" - TVP2, godz. 22:40

Johnny Boz, były gwiazdor rocka i właściciel klubu nocnego w San Francisco, zostaje zamordowany szpikulcem do lodu w trakcie odbywania stosunku z zabójczynią. Sprawą zajmuje się detektyw Nick Curran. W kręgu podejrzanych znajduje się młoda atrakcyjna pisarka Catherine Tramell, która widziała Boza jako ostatnia. Psychiatra policyjny Beth Gardner, była narzeczona Currana, odkrywa, że morderstwo zostało dokonane według scenariusza zawartego w książce Tramell. Mimo ostrzeżeń Beth Nick wdaje się w romans z pisarką.

"Nagi instynkt" - TVN7, godz. 23:15

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news

Sprawdź pełny program tv na Wielką Sobotę, 11.04.2020! >>