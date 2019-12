Program TV na Wigilię, 24.12.2019. Co obejrzeć w Wigilię 2019? [PROGRAM TELEWIZYJNY, HITY DNIA]

Co obejrzeć w Wigilię w telewizji? W programie TV na wtorek, 24 grudnia przygotowano dla widzów mnóstwo świetnych filmów, a także wspaniałe świąteczne koncerty. Z pewnością każdy z znajdzie coś dla siebie! Sprawdź program TV na Wigilię - wtorek, 24.12.2019!

Program tv na Wigilię, wtorek, 24 grudnia 2019 r.:

Klasztor ojców paulinów w Częstochowie to szczególne miejsce dla kultu maryjnego i od setek lat najważniejsze centrum pielgrzymkowe w Polsce. To właśnie tam zarejestrowano wyjątkowy koncert, podczas którego najpopularniejsza polska kapela góralska, Golec uOrkiestra, wykonała najpiękniejsze góralskie kolędy, takie jak "W żłobie leży", "Wśród nocnej ciszy" i "Oj, Malućki, Malućki".

"Jasnogórskie kolędowanie z Polsatem" - godz. 15:45 w Polsacie

Darcy Archer pracuje w niewielkiej księgarni w Filadelfii i marzy o miłości, ale jeszcze nie spotkała idealnego mężczyzny. Pewnego dnia, jadąc do pracy na rowerze, kobieta potrąca przypadkiem młodego człowieka, Aidana. Doznaje on amnezji. Gdy Darcy pomaga mu przypomnieć sobie różne fakty, oboje odkrywają, kim on naprawdę jest. Czy Wigilia zostanie przypieczętowana pocałunkiem?

"Miłość na święta" - godz. 16:25 w TVP2

W ramach tegorocznego "Wielkiego Kolędowania z Polsatem" widzowie zaproszeni zostaną do XVII–wiecznego barokowego kościoła pokamedulskiego w Warszawie. Na scenie zobaczymy całą plejadę polskich gwiazd, wystąpią m.in. Irena Santor, Roksana Węgiel, Justyna Steczkowska, Paweł Domagała, bracia Golec oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Wydarzenie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" - Warszawa - godz. 16:45 w Polsacie

Znani wokaliści i aktorzy zbiorą się w jasnogórskim Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy zarówno solo, jaki w towarzystwie bardzo utalentowanych wokalnie członków swoich rodzin: żon, mężów, rodziców czy rodzeństwa. Usłyszymy m.in. zespół Pectus, Justynę Steczkowską, Katarzynę Zielińską, Nataszę Urbańską, Emilię Komarnicką i Kasię Stankiewicz.

"Rodzinne kolędowanie na Jasnej Górze" - godz. 17:30 w TVP1

W kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie na Śląsku zebrali się znani polscy wokaliści i wykonali najpiękniejsze polskie kolędy. Gwiazdą wieczoru będzie Edyta Górniak, a towarzyszyć jej będą tacy artyści jak Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Kayah, Michał Szpak, Joanna Jakubas, Sławek Uniatowski i Aleksandra Gintrowska. O oprawę muzyczną zadba Narodowa Orkiestra Dęta.

"Najpiękniejsze kolędy" - godz. 17:40 w TVN

McCallisterowie postanawiają spędzić święta w Paryżu. Cała rodzina w pośpiechu przygotowuje się do wyjazdu. W zamieszaniu rodzice zapominają zabrać ze sobą jedno z dzieci - ośmioletniego Kevina. Chłopiec zostaje sam w pustym domu. Początkowo jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co ma ochotę. Niebawem jednak orientuje się, że dwaj włamywacze chcą okraść posiadłość. Kevin próbuje samodzielnie ochronić dom.

"Kevin sam w domu" - godz. 20:00 w Polsacie

Czas świąt bożonarodzeniowych to czas magiczny – wtedy spełniają się najskrytsze marzenia, ludzie stają się lepsi dla innych i nawet zakochują się z wzajemnością. W jedną, najbardziej wyjątkową noc roku, pięć samotnych kobiet i pięciu zagubionych mężczyzna przekona się, że przed prawdziwym uczuciem nie da się uciec. Miłość spotka nawet tych, którzy w magię świąt wcale nie wierzą.

"Listy do M." - godz. 20:00 w TVN

Dziesięć historii miłosnych rozgrywających się w Londynie w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Bohaterów łączą związki rodzinne i towarzyskie, a każdy wątek ukazuje inny odcień miłości. Na ekranie zobaczymy m.in. premiera, który pierwszego dnia w pracy zakochuje się w jednej ze swoich asystentek i parę, która poznała się... na planie filmu pornograficznego.

"To właśnie miłość" - godz. 20:00 w TVN7

Grudniowy czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Jego przybycie uruchomi lawinę wyjątkowych zdarzeń. Romans z popularnym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał!

"Miłość jest wszystkim" - godz. 20:00 w Canal+

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wziął udział w koncercie kolęd, który odbył się w zabytkowym łódzkim kościele pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko. Na scenie: Krystyna Prońko, Sylwia Grzeszczak, Halina Mlynkova, Katarzyna Cerekwicka, Mateusz Ziółko, chór Sound n' Grace i zespół Zakopower. Artyści wykonają wraz z prezydentem takie piękne pieśni świąteczne jak "Bóg się rodzi" czy "Lulajże Jezuniu".

"Jaka Wigilia, taki cały rok" - koncert kolęd i pastorałek z udziałem pary prezydenckiej - godz. 20:20 w TVP1

Uroczysta msza odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Papież Franciszek tegoroczną pasterkę odprawi w Bazylice św. Piotra w Watykanie. W bazylice watykańskiej zajmą miejsca duchowni i świeccy, wśród których, jak co roku, będzie wielu pielgrzymów z różnych krajów, przybyłych do Rzymu z okazji świąt Bożego Narodzenia.

"Transmisja pasterki z Bazyliki św. Piotra w Watykanie z udziałem papieża Franciszka" - godz. 21:30 w TVP1

