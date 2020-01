Program TV na wtorek, 14.01.2020. Co obejrzeć 14 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji we wtorek, 14.01.2020? W programie TV na wtorek, m.in. "Hitman", "Pożegnanie z Afryką", "M jak miłość", "Paszporty Polityki 2019", "Stan oblężenia", "Nowy papież" i "Kate i Leopold". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 14 stycznia 2020 roku!

Program tv na wtorek, 14 stycznia 2020 r.:

Rok 1876. Leopold, zubożały angielski książę, który niedawno przeniósł się z wujem do Nowego Jorku, uczestniczy w przyjęciu wraz z licznymi pannami z zamożnych domów. Kiedy książę dostrzega dziwnie ubranego człowieka, próbuje go zatrzymać. Podążając za uciekającym nieznajomym, dociera do mostu. Między mężczyznami dochodzi do szarpaniny. Obaj wpadają do rzeki. Wszystko wokół zmienia się. Leopold dowiaduje się, że przeniósł się w XXI wiek za sprawą zafascynowanego podróżami w czasie Stuarta. Wkrótce poznaje jego byłą dziewczynę, Kate.

"Kate i Leopold" - Stopklatka, godz. 20:00

Agenci Sonny Crockett i Ricardo Tubbs przenikają do siatki przemytników, na których czele stoi Arcángelo de Jesús Montoya. Sonny zakochuje się w pięknej Isabelli, a romans usypia jego czujność. Ochraniając ukochaną przed gangsterami, pomaga zrealizować jej nielegalne interesy. W tym czasie Tubbs i jego dziewczyna, Trudy, podejmują próby rozpracowania gangu. W końcu, chcąc dotrzeć do szefów organizacji, Crockett i Tubbs decydują się na transportowanie ładunku narkotyków. Naruszają tym granicę między prawem i zbrodnią.

"Miami Vice" - TVN Fabuła, godz. 20:00

W 1914 roku zamożna Dunka, Karen Dinesen, przyjeżdża do Kenii, by połączyć się z mężem, baronem Brorem Blixenem. W trakcie podróży poznaje ekscentrycznego angielskiego arystokratę i myśliwego, Denysa Finch Hattona. Szybko okazuje się, że zaaranżowane małżeństwo nie ma przyszłości. Blixenowie mieli żyć spokojnie i dostatnio z farmy i hodowli bydła. Tymczasem baron zainwestował pieniądze w ryzykowną plantację kawy. Kiedy Karen upewnia się, że jej małżonek dopuścił się licznych zdrad, zrywa z nim. Nieoczekiwanie uświadamia sobie, że kocha Denysa.

"Pożegnanie z Afryką" - TVN7, godz. 20:00

Agent 47 jest wychowankiem międzynarodowej agencji kształcącej płatnych zabójców. Umiejętności zdobywał od małego, ćwicząc posługiwanie się nożem, strzelanie z broni palnej i podkradanie się do ofiary. Po latach szkolenia jest jednym z najlepszych w swoim fachu. ICA zleca mu zlikwidowanie rosyjskiego polityka. W Sankt Petersburgu agent 47 oddaje precyzyjny strzał do Michaiła Belikowa. Operacja kończy się pomyślnie, ale po wykonaniu zadania mężczyzna dowiaduje się, że ktoś go widział. Świadkiem jest prostytutka Nika Boronina.

"Hitman" - Polsat, godz. 20:05

Akcja kolejnej części rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z ostatniego odcinka Młodego papieża, kiedy Lenny Belardo, znany światu jako papież Pius XIII, zapada w śpiączkę. Po niespodziewanym i tajemniczym zwrocie akcji, sekretarzowi stanu Voiello udaje się osadzić na Piotrowym tronie Sir Johna Brannoxa - uroczego i wyrafinowanego angielskiego arystokratę, który przyjmuje imię Jana Pawła III. Nowy papież wydaje się być idealnym wyborem, ale skrywa tajemnice i ma pewną słabość.

"Nowy papież" - HBO, godz. 20:10

Relacja z gali finałowej 27. edycji "Paszportów Polityki", która odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagrody zostaną przyznane twórcom w kategoriach: film, teatr, literatura, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna oraz kultura cyfrowa. Wśród nominowanych znaleźli się m.in.: Bartosz Bielenia, Mateusz Pacewicz, Magdalena Drab, Urszula Zajączkowska, Weronika Murek, Roman Stańczak, Błażej Król, Piernikowski, Krystian Lada, Jakub Józef Orliński, Aleksandra Jarosz. Galę poprowadzą Grażyna Torbicka i Jerzy Baczyński.

"Paszporty Polityki 2019" - TVN, godz. 20:15

Mateusz przez kilka godzin szuka Lilki, która zaginęła tuż po wyjściu z pubu. Jest coraz bardziej zdenerwowany. Dziewczyna wraca w końcu do domu w zniszczonym ubraniu i zalana łzami. Chłopak przypuszcza, że padła ofiarą gwałtu. Po powrocie z Warszawy Janek próbuje zbliżyć się do Soni. Dziewczyna tym razem jednak go odpycha, a następnego dnia zaczyna nawet unikać. Tymczasem Kisielowa znów kłóci się z Żakiem i postanawia zamieszkać u Mostowiaków.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

W Ameryce narasta fala islamskiego terroryzmu. Nad kryzysem próbują zapanować szef sił antyterrorystycznych Anthony Hubbard (Denzel Washington) i specjalistka CIA od spraw Bliskiego Wschodu, Elise Kraft (Annette Bening). Po serii eksplozji w centrum Nowego Jorku i ataku na kwaterę FBI prezydent ogłasza stan wyjątkowy. Do akcji wkracza armia pod dowództwem generała Williama Devereaux (Bruce Willis), znanego z brutalnych metod działania...

"Stan oblężenia" - Polsat, godz. 22:00

