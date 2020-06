Program TV na wtorek, 23.06.2020. Co obejrzeć w Dzień Ojca, we wtorek, 23 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji we wtorek, 23.06.2020? W programie TV na wtorek, m.in. "Poznaj mojego tatę", "Chappie", "Terminator II: Dzień sądu", "Motyl. Still Alice", "Super Tata" i "Gliniarz z metropolii". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 23 czerwca 2020 roku!

Program tv na wtorek, 23 czerwca 2020 r.:

Terminator T-800, wojownik z przyszłości, robot w ludzkiej postaci, ma za zadanie uchronić od śmierci Sarę Connor i jej 10-letniego syna, Johna. Zgodnie z wiedzą wojowniczego cyborga pewnego dnia chłopak poprowadzi ludzi do walki przeciw maszynom i okaże się wybawcą Ziemi. Musi więc przeżyć, by wszystko odbyło się zgodnie z przeznaczeniem. T-800 i Sarah mają przeciwko sobie niezniszczalnego przeciwnika - wysłanego również z przyszłości, okrutnego i precyzyjnego w działaniu cyborga T-1000.

"Terminator II: Dzień sądu" - TVN7, godz. 20:00

Niedaleka przyszłość. Johannesburg. Policyjne roboty do zadań specjalnych strzegą porządku w mieście. Tłumią zamieszki i pacyfikują uliczne gangi. Pewnego dnia jedna z maszyn, Chappie, zostaje skradziona. Gangsterzy resetują dotychczasową pamięć robota i programują go tak, by służył ich celom. Władze muszą znaleźć sposób, by opanować sytuację.

"Chappie" - Stopklatka, godz. 20:00

Pochodząca z zamożnej rodziny Pam zakochuje się z wzajemnością w sanitariuszu Gregu. Młodzi chcą się pobrać, lecz Greg musi poprosić o rękę ukochanej jej ojca. Idealną okazją wydają się uroczystości weselne siostry Pam. Niestety, ojciec dziewczyny, Jack, od pierwszego spotkania daje odczuć Gregowi dzielące ich różnice klasowe. Mężczyzna uważa, że jego córka zasługuje na kogoś lepszego. Jack, były agent CIA, poddaje Grega serii testów, by zniechęcić go do siebie i swojej rodziny. Pobyt u rodziców Pam staje się dla niego koszmarem.

"Poznaj mojego tatę" - Polsat, godz. 20:05

Niekonwencjonalnie działający policyjny negocjator Scott Roper i jego partner ruszają w pościg za psychopatą, który obrabował bank, uprowadził dziewczynę Scotta i zabił jego przyjaciela. Tym razem sytuacja okazuje się o wiele bardziej skomplikowana niż podczas poprzednich akcji mediacyjnych Scotta. Jego przeciwnik jest zdecydowany na wszystko i wyjątkowo przebiegły.

"Gliniarz z metropolii" - TVN, godz. 21:00

Jeszcze jako nastolatek, Donny został ojcem Todda . Wychowywał go samotnie aż do jego 18 urodzin. Teraz, po wielu latach nie utrzymywania kontaktów z ojcem, uporządkowany świat Todda może lec w gruzach, gdy w przeddzień jego ślubu, pojawia się nagle ojciec. Pragnąc odbudować relacje z synem, Donny musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich pozostawiających wiele do życzenia zdolności wychowawczych.

"Spadaj, tato" - Polsat Film, godz. 21:00

Szef mafii Alphonse Hoyt od jakiegoś czasu otrzymuje anonimowe listy z pogróżkami, a jego ludzie giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Najbardziej zaufany człowiek i prawa ręka Alphonse'a, Victor - mieszkający na przedmieściach samotnik, poznaje sąsiadkę, Beatrice. Zaczyna się z nią spotykać, nie domyślając się, że kobieta nie jest tak krucha, na jaką wygląda. Jej cel to ukaranie ludzi, którzy ją skrzywdzili.

"Czas zemsty" - TV Puls, godz. 20:00

Sonny Koufax mimo trzydziestki na karku nadal zachowuje się jak nastolatek. Jego brak dojrzałości przejawia się praktycznie na każdym kroku, o czym zdążyli się już wielokrotnie przekonać jego najbliżsi przyjaciele i dziewczyna. Pewnego dnia do drzwi mieszkania Sonny'ego puka pięcioletni chłopczyk, który podaje się za syna współlokatora Koufaksa, Kevina. A ponieważ ten wyjechał do Chin, Sonny'emu nie pozostaje nic innego, jak tylko zająć się małym, co w praktyce okazuje się najtrudniejszym zadaniem w jego życiu.

"Super Tata" - Polsat, godz. 22:30

Alice Howland jest cenionym profesorem lingwistyki. Zaangażowana w pracę naukową kobieta dba także o rodzinę - męża i troje dorosłych dzieci. Zaczyna mieć kłopoty z pamięcią. Po jakimś czasie okazuje się, że cierpi na chorobę Alzheimera. Informacja ta zmienia życie pani profesor i jej bliskich. Każdy na swój sposób próbuje poradzić sobie z sytuacją i jednocześnie zapewnić Alice poczucie bezpieczeństwa.

"Motyl. Still Alice" - TVP1, godz. 23:50

