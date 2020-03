Program TV na wtorek, 3.03.2020. Co obejrzeć we wtorek, 3 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji we wtorek, 3.03.2020? W programie TV na wtorek, m.in. "Kuba Wojewódzki", "Motyw", "Szklana pułapka" i "Seks w wielkim mieście II". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 3 marca 2020 roku!

Program tv na wtorek, 3 marca 2020 r.:

Barney Ross dowodzi grupą najemników, do której należą: Lee Christmas, Yin Yang, Hale Caesar i Toll Road. Po jednej z akcji snajper Gunner Jensen zostaje wykluczony z grupy. Najemnicy przyjmują zlecenie od enigmatycznego "Kościelnego". Mają obalić generała Garzę, który sprawuje krwawe rządy na niewielkiej południowoamerykańskiej wyspie. W trakcie rozpoznania Ross i Christmas spotykają Sandrę, działającą w lokalnym ruchu oporu. Dziewczyna okazuje się córką generała, a on sam jedynie marionetką w rękach handlarzy narkotyków.

"Niezniszczalni" - Polsat, godz. 20:00

Bartek wciąż pomaga Mirkowi i trafia przez to na celownik lokalnych bandytów, którzy postanawiają "odwiedzić" go w warsztacie. Maria i Maciej walczą w przychodni o życie jednej z pacjentek, 10 - letniej Eweliny. Jedynym ratunkiem dla dziewczynki może być przeszczep płuc. Marzenka wysyła Andrzejka na policyjne szkolenie do Legionowa. Nagle czuje silne bóle i trafia do szpitala. Mateusz prosi Lilkę, by została jego żoną.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Życie Carrie, Samanthy, Charlotte i Mirandy jest ustabilizowane i dość przewidywalne. Każda z nich coraz częściej z sentymentem wspomina szalone czasy młodości. Dziewczynom potrzeba odpoczynku. Marzą o wyrwaniu się z codzienności, która ogranicza je do roli matek, żon i starych panien. Z pomocą przychodzi Samantha, która proponuje koleżankom wyprawę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kobiety udają się do najbardziej luksusowych, egzotycznych i tętniących życiem miejsc.

"Seks w wielkim mieście" - TVN7, godz. 21:00

W gdańskiej restauracji Meduza doszło do strzelaniny. Na miejsce zbrodni wezwany zostaje komisarz Paweł Szulc. Postrzelone ofiary - Luiza oraz Maks Porębscy - po przewiezieniu do szpitala, walczą o życie. Kto i dlaczego strzelał? Szulc szybko orientuje się, że jedynym pracownikiem, który nie odpowiada na próbę kontaktu jest managerka lokalu, Anna Czarnecka. Kobietę udaje się odnaleźć i zatrzymać na gdańskim lotnisku, tuż przed odprawieniem się na lot do Londynu. Szulc to zmęczony i wypalony policjant.

"Motyw" - TVN, godz. 21:30

W 1. odcinku kolejnego sezonu Kuby Wojewódzkiego gośćmi będą gwiazdy filmu Blanki Lipińskiej "365 dni". Na kanapie zasiądą Anna Maria Sieklucka grająca główną rolę oraz Magdalena Lamparska, która w filmie wciela się w rolę Olgi - przyjaciółki Laury.

"Kuba Wojewódzki" - TVN, godz. 22:30

W wieżowcu japońskiej korporacji w Los Angeles trwa świąteczne przyjęcie. Wśród pracowników jest żona Johna McClane'a, policjanta z Nowego Jorku, który przyleciał do Kalifornii. W tym czasie do wieżowca przedostają się terroryści, chcący zrabować ze skarbca kilka milionów dolarów. Nie przewidzieli tylko, że w labiryncie pięter i korytarzy ukrył się McClane. Rozpoczyna się pojedynek.

"Szklana pułapka" - Polsat, godz. 22:35

