Program TV na wtorek, 4.02.2020. Co obejrzeć 4 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć 4 lutego w TV? Sprawdź nasz program telewizyjny na wtorek. W tv m.in. "Teoria wszystkiego", "Ostatni samuraj" i Gala Bestsellery Empiku 2019. W programie tv na wtorek także "M jak miłość". Sprawdź nasze hity dnia na 4.02.2020.

Program tv na wtorek, 4 lutego 2020 r.:

Historia jednego z najwybitniejszych umysłów, słynnego astrofizyka Stephena Hawkinga, który od 21. roku życia zmaga się ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Gdy dowiaduje się, że zostały mu 2 lata życia, poznaje i zakochuje się w Jane Wilde. Dziewczyna zna diagnozę, mimo to postanowiła wyjść za naukowca. Ich małżeństwo trwa prawie trzydzieści lat. Z czasem związek zaczyna się rozpadać.

"Teoria wszystkiego" - TVN7, godz. 20:00

Rok 1876. Nękany traumatycznymi wspomnieniami z zakończonej niedawno wojny domowej Amerykanin, kapitan Nathan Algren, wyrusza do Kraju Kwitnącej Wiśni, gdzie - zgodnie z umową zawartą z japońskim dyplomatą - ma zająć się szkoleniem nowoczesnej armii. Wskutek błędnej decyzji skośnookich dygnitarzy i wbrew opinii Algrena kompletnie nieprzygotowany oddział żółtodziobów zostaje wysłany do zduszenia rebelii samurajów, dowodzonej przez charyzmatycznego Katsumoto. W starciu młodzi żołnierze Algrena zostają zdziesiątkowani, a on sam trafia do niewoli.

"Ostatni samuraj" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Niedaleka przyszłość. Dla robotnika Douglasa Quaida podróże umysłu, organizowane przez firmę Rekall, są spełnieniem marzeń i idealnym wypoczynkiem od trudów życia. Procedura wszczepienia wspomnień, której się poddaje, nie idzie zgodnie z planem - Quaid staje się poszukiwanym przez policję renegatem. Aby się ratować, musi przyłączyć się do ruchu oporu i odzyskać prawdziwą tożsamość.

"Pamięć absolutna" - Polsat, godz. 20:10

Bestsellery Empiku to coroczne nagrody dla twórców najpopularniejszych w Polsce książek, płyt i filmów. Na wyniki plebiscytu mają wpływ klienci, którzy codziennie dokonują zakupów w salonach Empik oraz na platformie internetowej www.empik.com. Rocznie to blisko 40 milionów głosów na konkretne produkty i twórców. W konkursie liczą się pozycje wydane w danym roku kalendarzowym. W tej edycji podczas gali zostaną także wręczone nagrody w kategorii "Odkrycia Empiku", wyróżnienia przyznawanego przez jury, które skupia znawców danej dziedziny.

Gala Bestsellery Empiku 2019 - TVN, godz. 20:15

Lilka źle się czuje. W szkole prawie mdleje. Zaczyna podejrzewać, że zaszła w ciążę. Mateusz próbuje odszukać mężczyznę, który ją zaatakował. Tymczasem w lokalnym pubie dochodzi do próby kolejnego gwałtu. Ula i Bartek nadal mieszkają osobno. Chodzą jednak na terapię i w końcu spotykają się na "gorącej" randce. Kisielowa organizuje o poranku w leśniczówce próbę kościelnego chóru. Zdecydowanie nie podoba się to pozostałym lokatorom.

"M jak miłość" odcinek 1491. - TVP2, godz. 20:55

Akcja filmu umieszczona jest na tle nowego, kapitalistycznego pejzażu współczesnej Polski. Kilkunastoletnia Marta zostaje brutalnie pobita i zgwałcona. Sprawcy zbrodni, mimo ewidentnych dowodów winy, pozostają na wolności. Czują się bezkarni. Ojciec dziewczyny, Michał Kord, były rajdowiec, a obecnie kierowca TIR-a, jest wstrząśnięty nieskutecznością działań policji. Wobec ignorancji stróżów prawa, postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość.

"Prawo ojca" - Stopkalatka TV, godz. 21:55

Roy jest utalentowanym oszustem. Wraz ze wspólnikiem, Frankiem, żyją z naciągania ludzi. Choć w zawodzie Roy radzi sobie świetnie, to jednak w życiu prywatnym mu się nie układa. Mężczyzna ma trudny charakter, co skazuje go na samotność. Na domiar złego cierpi na agorafobię i nerwicę natręctw, nie znosi brudu i zarazków. Za namową Franka Roy zaczyna terapię psychiatryczną, podczas której dowiaduje się, że jest ojcem 14-letniej Angeli. Wtedy dopiero życie zaczyna się komplikować.

"Naciągacze" - TVN, godz. 22:15

