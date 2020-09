Program TV na wtorek, 8.09.2020. Co obejrzeć we wtorek, 8 września w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji we wtorek, 8.09.2020? W programie TV na wtorek m.in. nowy odcinek "M jak miłość", "Ninja Warrior Polska", "Chyłka - Kasacja", "Wrogowie publiczni", "Rambo II" i "Dyktator". Sprawdź program telewizyjny na wtorek, 8 września 2020 roku!

Program tv na wtorek, 8 września 2020 r.:

John Rambo, weteran wojny wietnamskiej, odsiaduje wyrok. Jego dawny dowódca, pułkownik Trautman, pomaga mu odzyskać wolność. Jego protegowany ma wykonać tajną misję rządową, której celem jest uwolnienie amerykańskich jeńców nadal znajdujących się w Wietnamie. Wspiera go piękna wietnamska przewodniczka, w której John się zakochuje. Kiedy dziewczyna ginie, zadanie nabiera dla niego osobistego wymiaru. Komandos musi się zmierzyć również ze skorumpowanymi amerykańskimi politykami, aby dokończyć akcję.

"Rambo II" - TVN Fabuła, godz. 20:00

Po raz kolejny uczestnicy próbują pokonać trudny tor przeszkód, walcząc z własnymi słabościami i próbując wykazać się hartem ducha i sprytem. Najważniejszym elementem 150-metrowej drogi jest "Góra Midoriyama". Widzowie przekonają się, czy do grona śmiałków, którym udało się pokonać przeszkody, dołączy osoba z Polski. Zmagania uczestników komentują Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski, a Karolina Gilon poprowadzi show. Wśród śmiałków w tym odcinku m.in. Miss Polonia 2017, Agata Biernat.

"Ninja Warrior Polska" - Polsat, godz. 20:05

Anka wyznaje Magdzie, że uważa Budzyńskiego za najważniejszego mężczyznę w swoim życiu. Andrzej przygotowuje się do kolejnej rozprawy w sprawie Olka. Adwokat obawia się, że Chodakowski trafi do więzienia. Magda postanawia w tajemnicy przed mężem spotkać się z Kamilem. Barbara próbuje doprowadzić do pogodzenia Ani z Basią, córką Pawła. Werner zbliża się do Sandry. Zaprasza ją do restauracji.

"M jak miłość" - TVP2, godz. 20:55

Aladeen jest jednym z najbardziej znienawidzonych dyktatorów na świecie. Rządzone przez niego państwo to siedlisko korupcji i miejsce bezwzględnego traktowania przeciwników politycznych. Gdy Aladeen udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, nie kryje pogardy dla obowiązujących tam zasad. Aladeen udowadnia, że zachodni system polityczny nie jest idealny.

"Dyktator" - Polsat Film, godz. 21:00

Stany Zjednoczone, rok 1933. John Dillinger, warunkowo zwolniony z więzienia po 9 latach pozbawienia wolności, uwalnia kilku więźniów z zakładu karnego w Michigan City w Indianie. Po pobycie na farmie zbiegowie, Harry "Pete" Pierpont, Homer van Meter i Ed Shouse, postanawiają przenieść się do Chicago. Tam razem z Dillingerem dokonują serii napadów na banki. Są nieuchwytni, a policja jest bezsilna. Dyrektor biura śledczego ogłasza Johna Dillingera "wrogiem publicznym nr 1". Złapanie bandyty staje się głównym celem agenta FBI Melvina Purvisa.

"Wrogowie publiczni" - TVN7, godz. 21:00

Rusza proces Piotra Langera Juniora. Oskarżony nie przyznaje się do winy i odmawia złożenia wyjaśnień. Linia obrony Chyłki koncentruje się wokół próby udowodnienia, że jej klient jest niepoczytalny i jako taki nie może odpowiadać za popełnione czyny. W procesie zeznaje jeszcze kilku świadków m.in. komisarz Szczerbiński, który jest przekonany, że ofiary zostały zamordowane w mieszkaniu Langera. Chyłka wbrew woli Żelaznego rozpoczyna prywatne śledztwo. Każdy krok prawniczki śledzi Gorzym. Robi to na polecenie bossa zorganizowanej grupy przestępczej – Siwowłosego. Na kłopoty zawodowe prawniczki nakładają się problemy prywatne.

"Chyłka - Kasacja" - TVN, godz. 21:30

Scorpio, seryjny morderca, paraliżuje życie w San Francisco. Morduje przypadkowe osoby. Nikt nie może zrozumieć, czym kieruje się, wybierając ofiary. W końcu zabójca sam informuje policję, kto będzie kolejny. Jednocześnie deklaruje, że odstąpi od popełnienia zbrodni, jeżeli miasto wypłaci mu żądaną sumę. Politycy spełniają jego żądanie, mimo tego nie sposób go powstrzymać, zbrodniarz morduje w dalszym ciągu. Sytuacja zmienia się, gdy sprawą zaczyna zajmować się inspektor Harry Callahan.

"Brudny Harry" - TVN Fabuła, godz. 22:00

Sprawdź pełny program telewizyjny na wtorek, 8.09.2020 >>