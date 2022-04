"Projekt Adam". Filmy i seriale z podróżami w czasie. Czujesz niedosyt po obejrzeniu hitu Netflixa? Zobacz nasze zestawienie!

"Projekt Adam" to świetna propozycja na seans dla całej rodziny. Adam zainteresuje nie tylko młodszych widzów, ale również ich rodziców. A co zrobić, jeżeli już widziało się film z Ryanem Reynoldsem? Podpowiadamy, jakie inne tytuły z podróżami w czasie. Zobacz naszą galerię!

"Projekt Adam" to jeden z tytułów Netflixa, który odniósł ogromny sukces. Film przedstawia historię Adama granego przez Ryana Reynoldsa, który nie należy do najszczęśliwszych osób. W jego życiu wiele rzeczy mogłoby wyglądać inaczej. Niespodziewanie mężczyzna, podróżując w czasie, ląduje w 2022 roku. To właśnie tam spotyka młodszą wersję siebie. I chociaż młody chłopak nie doświadczył jeszcze wielu rzeczy, z którymi walczył już starszy Adam, to sam nie ma lekko. Nie jest mu łatwo poradzić sobie ze śmiercią taty. Razem starają się zrobić wszystko, co mogą, żeby uratować przyszłość. Film przygodowy intryguje nie tylko ze względu na relację młodszego i starszego bohatera, lecz również wątkiem pościgu z wrogami z przyszłości.

Aktorzy i bohaterowie prequela "Gry o tron". Kto jest kim?Zobacz więcej

"Projekt Adam" - filmy i seriale o podróżach w czasie

Produkcja Netflixa bardzo szybko zainteresowała widzów. Wielu z nich po obejrzeniu "Projektu Adam" czuje niedosyt. Użytkownicy Netflixa mieliby ochotę zapomnieć film, żeby móc jeszcze raz poznać tę historię i po raz pierwszy zobaczyć podróże Adama. W tej sytuacji przychodzimy z pomocą i proponujemy inne tytuły, w których pojawia się wątek przemieszczania się między przeszłością i przyszłością.

Jedną z naszych propozycji jest serial "Doktor Who". To serial, w którym poznajemy tytułowego doktora. Jest on ostatnim Władców Czasu. Widzowie śledzą jego podróże w czasie, które odbywa w budce policyjnej.

Jakie inne filmu i seriale z podróżami w czasie warto zobaczyć? Zobacz naszą galerię!

Jakie produkcje dorzucilibyście do naszej listy?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl