"Projekt Lady". Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pokazali, jak mieszkają! Wystrój ich wnętrz bardzo się zmienił!

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przygotowują się na poród swojego pierwszego wspólnego dziecka. Zanim powitają synka na świecie, zdecydowali się zmienić nieco wnętrza swojego domu. Zobacz, jak mieszkają Majdanowie!

Majdanowie pokazali, jak mieszkają

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia swojego domu. Już niedługo para powita na świecie swojego pierwszego wspólnego syna, który dołączy do ich kochającej się rodziny (Małgorzata ma już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa z Jackiem Rozenkiem). Okazuje się, że w ramach przygotowań do powiększenia swojego grona, postanowili zmienić nieco wnętrza.

Dom, w którym osiedlili się Majdanowie to kawalerskie lokum piłkarza. Niedawno jego żona postanowiła jednak wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się aranżacją wnętrz. Efekty zmian pokazane zostały fanom pary. "Z kategorii kiedyś/dziś to samo miejsce w domu. Kawalerskie czasy vs życie rodzinne" - napisał Radosław Majdan.

Od razu widać, że Małgorzata zadbała o każdy szczegół. Teraz dom wygląda na bardziej przestronny i spokojny. Dominują stonowane kolory - beż, szarość i biel. Sama Rozenek-Majdan przyznała:

Postanowiłam dopieścić, każdy fragment domu, a jak mówię każdy to dosłownie każdy 😁 nie będę Was zanudzać zdjęciami szuflad, których nie powstydziłaby się Perfekcyjna Pani Domu 😂😂😂 więc, dziś wrzucę tylko salon😁 kocham nasz dom ❤️ kocham jego kolorystykę i klimat, ale to ostatni czas kiedy widzę go w takim stanie, bo niedługo, będzie tu bardziej słodko.

Fani Małgorzaty i Radosława są pod wrażeniem tego, jak teraz wygląda ich dom. Dopytują o szczegóły i proszą o namiary na poszczególne sprzęty, widoczne na zdjęciach. Trzeba przyznać, że w takich wnętrzach można spędzać niekończące się godziny!

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news