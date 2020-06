"Projekt Lady". Patrycja Wieja przeszła spektakularną metamorfozę! Fani nie są zachwyceni...

Patrycja Wieja to zwyciężczyni pierwszej edycji programu "Projekt Lady", która wykorzystała swoją szansę i została w show biznesie na dłużej. Obecnie zajmuje się swoim projektem - Jumping Fitness - ale ma też zostać aktorką!

Patrycja Wieja zagra główną rolę w filmie! Co to za produkcja?Zobacz więcej

Teraz Patrycja zdecydowała się na metamorfozę, którą pochwaliła się na Instagramie. Teraz ma ciemne włosy i grzywkę.

Zapytała fanów o ich opinie, ale niestety nie są oni zachwyceni tą zmianą. Większość z nich twierdzi, że nowa fryzura postarzyła byłą uczestniczkę show TVN. Oto niektóre z komentarzy:

Patrycja Wieja nie przejęła się tym za bardzo i twierdzi, że ona bardzo dobrze czuje się w tej fryzurze.

Nowy look zszokował 🤗 i chyba troszkę podzielił moich obserwatorów 🤭 Cieszę się, że jesteście prawdziwi, szczerze odpowiadacie co się Wam podoba a co nie, doceniam to, że każdy z Was ma swoje zdanie 👌Dzięki za wszystkie komentarze! Gdyby ktoś pytal, co ja myśle 😁 - osobiście czuje się za*****cie w nowej odsłonie 😂❤️