"Projekt Lady". Patrycja Wieja w #Hot16Challenge2. Fani zachwyceni rapem pierwszej zwyciężczyni show TVN!

Patrycja Wieja - zwyciężczyni 1. edycji "Projektu Lady" - wzięła udział w #Hot16Challenge2. Fani są zachwyceni rapem "Pierwszej Damy" reality show TVN. Zobacz, jak wyszło!

Patrycja Wieja w #Hot16Challenge2

Patrycja Wieja pojawiła się w mediach za sprawą programu TVN "Projekt Lady" w 2016 roku. Jako pierwsza wygrała ten reality show w Polsce i postanowiła nie zmarnować tej szansy. Poświęciła się swojej sportowej pasji. "Jako zwyciężczyni programu udowodniłam, że determinacja i dążenie do celu oraz wiara we własne możliwości pomagają osiągnąć sukces… I tak właśnie powstał Projekt Jump" - pisze na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem której zachęca do udziału w prowadzonych przez nią zajęciach jump fitness.

Teraz Wieja wzięła udział w #Hot16Challenge - akcji, dzięki której zebrano już prawie 3 mln złotych na rzecz służby zdrowia i walki z pandemią koronawirusa. Zgodnie z zasadami wyzwania, Patrycja udostępniła wideo, na którym rapuje. W jej 16 zwrotkach znalazło się nawiązanie do "Projektu Lady" oraz jej sportowej kariery. Słyszymy, że nikt nie dawał jej szansy, ale dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości znajdzie się na szczycie.

Fani nie kryją zachwytu nad "gorącą szesnastką" Patrycji. "Słowa bardzo dobrze oddają Twój waleczny charakter, jesteś mega. Trzymaj tak dalej ❤" - czytamy w komentarzach. Pojawiają się nawet sugestie, że Wieja powinna zawodowo zająć się muzyką. Też tak sądzicie?

