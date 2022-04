"Przez Atlantyk". Antek Królikowski jest nieuleczalnie chory. Jego stan jest bardzo poważny

Jakiś czas temu media donosiły o tym, że Antek Królikowski wylądował w szpitalu. Wcześniej aktor przy okazji przeprosin za organizację gali, na której mieli walczyć sobowtóry Putina i Zełeńskiego wyznał, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. W końcu wyszło na jaw, co tak naprawdę dolega Królikowskiemu.

W najnowszym odcinka programu "Przez Atlantyk", w którym bierze udział Królikowski, wyszło na jaw, na co tak naprawdę choruje aktor. Okazuje się, że od wielu lat zmaga się on ze stwardnieniem rozsianym, czyli nieuleczalną chorobą układu nerwowego.

Od kiedy pamiętam, spełniam marzenia. Jak upadałem, wstawałem. Otrzepywałem się i nadal będę tak żył. Dopóki będę mógł. Zaczęło się od tego, że w 2016 roku zostałem poproszony do wzięcia do udziału w programie rozrywkowym. Nagle na scenie poczułem, że gdzieś z trzewi poczułem, że wychodzi mi coś z trzewi do gardła aż do samego mózgu. I paraliż na całej lewej stronie twarzy. Szóstego grudnia, na Mikołaja, dostałem taki prezent w postaci diagnozy - SM, czyli stwardnienie rozsiane, nieuleczalna choroba centralnego układu nerwowego. I żyję z tym. Ze świadomością tej diagnozy żyję od 2016. Staram się żyć aktywnie. I każdy zawsze traktował mnie super fair i nikt nie traktuje mnie jak chorego. Wszystko jest w głowie. W głowie mam ogniska zapalne, które wygaszone przez leczenie, które stosuję co miesiąc w szpitalu - opowiedział w najnowszym odcinku "Przez Atlantyk" Antek Królikowski.