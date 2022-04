"Przez Atlantyk". Antek Królikowski się pochorował i przeprasza za promowanie walki sobowtórów. Jest reakcja ze strony matki!

Kontrowersjami, jakie w ciągu ostatnich tygodni wzbudzał Antoni Królikowski, żyły niemalże wszystkie media. Ostatnio było o nim głośno za sprawą pomysłu walki sobowtórów Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Aktor postanowił wycofać się z tego pomysłu i przeprosić. Wyjawił też, że ma problemy ze zdrowiem.

Antoni Królikowski promuje walkę sobowtórów Putina i Zełenskiego.

Antoni Królikowski, którego możemy oglądać w programie "Przez Atlantyk", najpewniej już przywykł do tego, że niemal przy każdej możliwej okazji musi się mierzyć z ogromną krytyką swoich zachowań. Czasem bardziej zasłużoną, czasem mniej. Choć życie prywatne aktora to kwestia jego indywidualnych wyborów, to jednak promowanie freakfightowej gali MMA, której główną atrakcją ma być pojedynek... sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, daje głęboko do myślenia, jeśli chodzi o kwestię moralną i granicę dobrego smaku takiego przedsięwzięcia.

Dojdzie do spotkania dwóch facetów wyglądających jak ci, którzy muszą ze sobą poważnie porozmawiać - tak reklamował galę aktor na swoim profilu na Instagramie.

Królikowski przeprasza i informuje o problemach zdrowotnych

Po wybuchu skandalu, jaki wywołał pomysł z kontrowersyjną galą, Królikowski postanowił wydać oświadczenie, które jednak nie załagodziło sprawy. Teraz uczestnik programu "Przez Atlantyk" postanowił przeprosić. W tym celu opublikował na swoim koncie na Instagramie nagranie, w którym wycofuje się ze swojego najnowszego pomysłu.

Chcę ogłosić, że rezygnuję ze współpracy z federacją Royal Division. Promowanie gali skojarzeniami z tą okropną, potworną wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą, było złą drogą [...] To było złe. Ponoszę tego konsekwencje i zrobię wszystko, by pomóc ofiarom wojny w Ukrainie – wyznaje na nagraniu.

Antek Królikowski poinformował również, że aktualnie ma problemy ze zdrowiem. Aktor jednak nie zdradził szczegółów na ten temat.

Teraz jednak muszę zadbać o zdrowie. Ostatnie miesiące to dla mnie trudny czas. Nie muszę udawać, że wszystko jest okej, że jestem zdrowy i silny. Znikam. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo żyć. Dlatego znikam - wyjawił.

Żałuję, że zawiodłem. Żałuję, że to zaszło za daleko. Do zobaczenia - podsumował swoje nagranie Królikowski.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska reaguje na przeprosiny syna

Na nagranie opublikowane przez kontrowersyjnego aktora zareagowała jego matka, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Aktorka po kolejnych ekscesach syna i lawinie komentarzy, jakie dostawała na ten temat Antka w swoich mediach społecznościowych postanowiła się wycofać z nich na jakiś czas. Najwidoczniej jednak Małgorzata Ostrowska-Królikowska ciągle śledzi social media, ponieważ postanowiła w nich zareagować na zachowanie syna i zostawić reakcję w postaci serduszka pod nagraniem z przeprosinami Antoniego. Najpewniej w ten sposób próbuje okazuje synowi wsparcie, jednak nie wypowiadając się publicznie na ten temat.

