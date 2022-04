"Przez Atlantyk". Antek Królikowski wylądował w szpitalu! Czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo?

Antek Królikowski po tym, jak chciał zorganizować walkę sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełeńskiego, wycofał się z tego tłumacząc się między innymi tym, że musi teraz skupić się na poprawie swojego stanu zdrowia. Okazuje się, że ten był poważniejszy niż by się wydawało, bo aktor właśnie trafił on do szpitala.