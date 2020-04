"Przyjaciele" 25 lat później. Jak wyglądałby serial, gdyby został nakręcony w 2019 roku?

15 lat temu nakręcono ostatni odcinek "Przyjaciół", ale przygody szóstki bohaterów nadal cieszą się ogromną popularnością. Mimo że serial jest ponadczasowy, to jego fabuła trochę by się różniła, gdyby nakręcono go 25 lat później...

Już od 25 lat "Przyjaciele" podbijają serca widzów na całym świecie. Serial o grupie przyjaciół mieszkających na nowojorskim Manhattanie powstawał w latach 1994-2004, ale wciąż jest obecny na ekranach naszych telewizorów, także dzięki platformom streamingowym. Główni bohaterowie to Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt Lee Blanc), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer), Monica (Courtney Cox) i Phoebe (Lisa Kudrow). Cała szóstka weszła już do kanonu światowej popkultury, a wiele wątków wyprzedzała czasy, w których powstawał serial, dzięki czemu stał się on ponadczasowy. Jest jednak kilka szczegółów, które mogłyby się zmienić w zależności od tego, kiedy powstawaliby "Przyjaciele". Kim byliby bohaterowie, gdyby zostali wymyśleni w 2019 roku? Jak bardzo rozwijająca się cyfryzacja wpłynęłaby na życie bohaterów? W naszej galerii znajdziecie kilka pomysłów na to, co by było, gdyby "Przyjaciele" dopiero zaczynali się kręcić!