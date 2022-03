"Przyjaciele". Courtney Cox po latach powraca na ekrany! Gwiazda "Friends" czuła się zapomniana przez Hollywood

Aktorzy związani z głównymi rolami w "Przyjaciołach" po premierze ostatniego odcinka sitcomu, starali się zbudować swoją karierę na nowo. Jak potoczyły się losy odtwórczyni roli Moniki? Courtney Cox, przy okazji premiery nowego serialu "Shining Vale”, wyznała, że czuła się zapomniana przez Hollywood.

Courtney Cox wraca na ekrany

Nie było chyba osoby, która w latach 90-tych nie znałaby Courtney Cox. Świat oglądał "Przyjaciół" także w kolejnych dekadach, ale gdy w 2004 zakończono zdjęcia do jednego z najpopularniejszych amerykańskich sitcomów, jego aktorzy musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i spróbować swoich sił już nie jako Rachel, Ross, Chandler czy Monica. Odtwórczyni tej ostatniej roli miała szczęście do sitcomów: zagrała w sześciu sezonach "Cougar Town: Miasto kocic", który był jej zajęciem w latach 2009-2015.

Courtney Cox ogląda "Friends" na kwarantannie! Nie pamięta żadnego z odcinków!Zobacz więcej

W kolejnych latach nie udało jej się zdobyć podobnej, większej roli. W podkaście “Just for Variety” gwiazda wyznała:

Powiedziałabym, że w latach po "Cougar Town" próbowałam się odnaleźć i nie czułam zbytnio, że jestem na czasie. Skupiałam się na czymś innym, na moim związku, nie dbałam o sprawy organizacyjne, biznesowe.

Mówiąc o poczuciu bycia zapomnianą, dodała:

Myślę, że "co z oczu, to z serca". Tak, w dużej mierze to była moja wina, ale też myślę, że gdy już nie byłam tak zdeterminowana, pewnie zapomniano o mnie na jakiś czas.

Na szczęście los odwrócił się dla Courtney Cox. Aktorka wystąpiła w programie "Przyjaciele: Spotkanie po latach", a także w filmie "Krzyk 6". Zagrała też w komediowym serialu, który jest horrorem. W “Shining Vale” wciela się w Pat, pisarkę, która przeprowadza się z Nowego Jorku do Connecticut, po tym, jak dowiaduje się, że jej mąż Terry (Greg Kinnear) ma romans. Bohaterce wydaje się, że jej nowy dom jest nawiedzony, co prowadzi do strasznych, ale być może przede wszystkim zabawnych, wydarzeń. Współtwórcą serialu jest Jeff Astrof, który był jednym ze scenarzystów "Przyjaciół".

Jak podaje serwis Variety, podczas premiery serialu w TCL Chinese Theater, Cox wyznała, że dzięki temu nowemu wyzwaniu znów podekscytowała się swoją pracą. Być może otworzył on dla niej nowy rozdział kariery aktorskiej, dzięki czemu jeszcze nie raz spotkamy się na ekranie z gwiazdą przyjaciół.

Żarty z serialu, które przestały być zabawne. 10 scen, które teraz oburzają widzówZobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl