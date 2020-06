"Przyjaciele". Czołówka "Friends" bez "I'll be there for you"? Zobacz, jak miała wyglądać w pierwszej wersji!

Fani "Przyjaciół" wciąż czekają na odcinek specjalny, który ma zostać nagrany po 16 latach od zakończenia ostatniego sezonu. Zamiast niego pojawiają się nowe ciekawostki na temat serialu. Okazuje się, że pierwotnie czołówka "Firends" miała być całkiem inna!

"Przyjaciele" - jak miała wyglądać czołówka?

Pierwszy odcinek "Przyjaciół" został wyemitowany w USA 22 września 1994 roku. Po 26 latach ekipa ma spotkać się ponownie, aby nagrać specjalny odcinek dla HBO Max. Jego emisja pierwotnie była zaplanowana na maj 2020, ze względu na pandemię koronawirusa, premiera musiała zostać przesunięta. W tym czasie fani serialu poznają nowe ciekawostki, które opisane zostały w książce "Generation Friends" Saula Austerlitza.

Pierwotnie serial miał mieć tytuł "Friends Like Us" ("Przyjaciele tacy, jak my"), a pierwsza czołówka nie podobała się jednemu z szefów NBC. Don Ohlmeyer stwierdził, że jest "okropna" i uznał, że w czołówce powinna pojawić się piosenka "Shiny Happy People" zespołu R.E.M. To jednak nie polepszyło jej odbioru.

Dopiero wtedy Michael Skloff, mąż Marty Kaufman, współtwórczyni serialu, zaczął pisać "I'll be there for you". Wykonać ją mieli Michael Stipe z R.E.M., Natalie Merchant z 10,000 Maniacs lub duet They Might Be Giants. Ostatecznie piosenka trafiła do zespołu The Rembrandts i to okazało się strzałem w dziesiątkę.

Wiadomo już teraz także, skąd wzięły się charakterystyczne dla czołówki "Przyjaciół" klaśnięcia. Otóż, pierwotnie w tym miejscu miały pojawić się dźwięki bębnów, ale The Rembrandts zastąpili je prawdziwą perkusją. To nie spodobało się jednemu z twórców serialu, Kevinowi Brightowi. To on w trakcie piosenki klasnął cztery razy w dłonie i... tak już zostało.

"Przyjaciele" - o serialu

Serial, który miał swoją premierę w 1994 roku opowiada o przygodach szóstki przyjaciół mieszkających na nowojorskim Manhattanie. Rachel (Jennifer Aniston) jest pasjonatka mody z dobrego domu, która do Nowego Jorku uciekła prosto z przed ołtarza. Jej najlepsza przyjaciółka z lat szkolnych, Monica (Courteney Cox) to pedantyczna szefowa kuchni, z kolei Phoebe (Lisa Kudrow), - artystyczna dusza z mocno pokręconą przeszłością. Brat Monicki, Ross (David Schwimmer) jest paleontologiem, Joey (Matt LeBlanc) gwiazdą opery mydlanej, a Chandler (Matthew Perry)… po prostu Chandlerem. Mimo, iż wiele ich dzieli połączyła ich wyjątkowa przyjaźń, pełna smutków, radości i zabawnych nieporozumień. Finał "Przyjaciół" został wyemitowany 6 maja 2004 roku. W sumie powstało 236 odcinków zamkniętych w 10 sezonach.