"Przyjaciele". Emma skończyła drzemkę! Jak dzisiaj wyglądają bliźniaczki, które grały córkę Rachel i Rossa?

Pamiętacie, jak Chandler nagrywał życzenia urodzinowe dla małej Emmy - córki Rachel i Rossa? Jedna z bliźniaczek, które grały dziewczynkę właśnie odpowiedziała na nagranie serialowego wujka! Musicie to zobaczyć!

"Przyjaciele" - Emma po 17 latach

Noelle i Cali Sheldon to bliźniaczki, które jako niemowlaki na zmianę wcielały się w Emmę - córkę Rachel i Rossa w "Przyjaciołach". Dziewczynki urodziły się 17 czerwca 2002 r., a zatem dziś mają już prawie 18 lat! Z okazji powitania nowego roku 2020, jedna z nich - Noelle, postanowiła nawiązać do sceny z serialu.

Ben to teraz idol nastolatków! Kogo gra w "Riverdale"? Jak zmienił się syn Rossa i Carol?Zobacz więcej

W odcinku, w którym Emma ma pierwsze urodziny, przyjaciele postanawiają nagrać dla niej wiadomość, którą dziewczynka odsłucha w dniu 18. urodzin. "Cześć Emma, jest rok 2020. Nadal smacznie drzemiesz?" - pyta wujek Chandler (Matthew Perry) w nagraniu. Teraz serialowa Emma odpowiedziała mu!

"Właśnie obudziłam się z najlepszej drzemki wszech czasów, szczęśliwego nowego roku 2020! (...) Mam nadzieję, że będziecie mieć wspaniały rok przepełniony rodziną, przyjaciółmi i śmiechem!" - napisała Noelle Sheldon pod zdjęciem, na którym trzyma kubek z logo Central Perku, a w tle ma wnętrze popularnej kawiarni z "Przyjaciół".

Co robią bliźniaczki, które były Emmą? Okazuje się, że nie zrezygnowały z aktorstwa. W 2019 r. zagrały m.in. w horrorze Jordana Peele'a "To my".

Co by było, gdyby serial został nakręcony 25 lat później? Losy przyjaciół wyglądałyby inaczej!Zobacz więcej