"Przyjaciele" jednak powrócą! Obsada przygotowuje się do wejścia na plan odcinka specjalnego. Kiedy premiera?

Na ich powrót czekają rzesze fanów. Wyjątkowo cierpliwych, bo informacja o tym, że serialowa obsada "Przyjaciół" już niemal zaczyna pracować, pojawia się cyklicznie. Za każdym razem okazuje się jednak, że coś lub ktoś stanął na przeszkodzie. Jak będzie tym razem?

"Przyjaciele" - będzie odcinek specjalny!

Jeszcze 17 stycznia sprawa wydawała się przesądzona. I przegrana. Grający główne role aktorzy i producenci wykonawczy nie byli w stanie znaleźć porozumienia. Dyrektor kreatywny HBO Max zapytany o dalsze losy serialu "Przyjaciele" odparł, że status projektu określiłby jako potencjalną możliwość. Impas decyzyjny trwał kilka tygodni. Aż na początku lutego Matthew Perry na Tweeterze opublikował dość enigmatyczny post. "Nadchodzi wielka wiadomość" - napisał, podsycając ciekawość nie tylko fanów sitcomu.

Spotkanie obsady po latach! Jennifer Aniston opublikowała pierwsze zdjęcie na InstagramieZobacz więcej

Marta Kauffman, producentka "Przyjaciół", od razu zaznaczyła, że nie ma mowy o restarcie. - Serial prezentował ten okres w życiu, kiedy to przyjaciele są twoją rodziną. Gdy to prawdziwa rodzina staje się rodziną, wiele relacji zmienia się w naturalny sposób, wiele aktywności z życia znika. Ale nie chcemy przy tym zrobić filmu kontynuacji w stylu "20 lat później" - dodał David Cane, producent i pisarz, dając tym samym sygnał, że nie będzie utartych schematów w fabule.

Miłośnicy dowcipnej szóstki nowojorczyków mogą spodziewać się zatem zaskoczenia. Informacje o projekcie są bowiem dawkowane bardziej niż oszczędnie. Nie potwierdzona została nawet informacja o tym, że całkowity koszt gaż aktorskich może zamknąć się w 20 mln - 21 mln dolarów. Szacuje się, że każda z sześciu gwiazd otrzyma gażę w wysokości 3-4 mln dolarów. Nie wiadomo jednak, kiedy odcinek specjalny "Przyjaciół" miałby ujrzeć światło dzienne.

Emma skończyła drzemkę! Jak dzisiaj wyglądają bliźniaczki, które grały córkę Rachel i Rossa?Zobacz więcej

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston i Matt LeBlanc - oczekują powrotu na plan. Z tej okazji Matthew Perry, który jako jedyny z szóstki przyjaciół nie miał konta na Instagramie, wreszcie je założył. Zrobił to na wyraźną prośbę Lisy Kudrow, kilka miesięcy po założeniu isntakonta przez Jennifer Aniston. Liczba postów? W dniu założenia konta - jeden. Za to dotyczący "Przyjaciół". Niestety nie udało mu się dosięgnąć w żaden sposób popularności Jennifer Aniston na instagramie. Gdy to ona bowiem opublikowała zdjęcie, jakie sobie zrobiła z ekipą nagrywającą serial, obejrzało je niemal 5 milionów internautów. Doszło nawet do tego, że serwis na chwilę się zawiesił. (PAP Life)