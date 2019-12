"Przyjaciele" na święta. Wszystkie świąteczne odcinki serialu! Który najlepszy? [RANKING]

Co oczywiste, bohaterowie seriali także obchodzą święta. Jak robili to tytułowi "Przyjaciele"? Przedstawiamy subiektywny ranking wszystkich świątecznych odcinków kultowego serialu. Który najlepszy? Sprawdź!

Serial "Przyjaciele" to klasyk. Mimo że jego emisja skończyła się 14 lat temu, to zagorzali fani nadal stale go oglądają. I za każdym razem jest tak samo śmieszny. Na czym polega jego sukces? Może znakomita obsada czyli: Jennifer Aniston, Matt Lee Blanc, Matthew Perry, David Schwimmer, Courtney Cox i Lisa Kudrow?

Rachel, Joey, Chandler, Ross, Monica i Phoebe mają 25 lat! Jak się zmienili? Zobacz zdjęcia!Zobacz więcej

Serial "Przyjaciele" to opowieść o grupie przyjaciół mieszkających na nowojorskim Manhattanie. Przez dziesięć lat produkcji "Przyjaciele" otrzymali 7 nagród Emmy, Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Serial do tej pory jest emitowany w wielu stacjach telewizyjnych. Aktorzy odgrywający główne role zdobyli wielką popularność. Ciągle wielu widzów życzyłoby sobie zobaczyć dalsze losy "Przyjaciół", ale chyba nie ma na to wielkich szans.

Teraz, gdy nadchodzą święta i w telewizji jest pełno typowych filmów świątecznych, my proponujemy mały maraton z "Przyjaciółmi". W prawie każdym sezonie, mamy okazję zobaczyć odcinek świąteczny. I to nie byle jaki! Święta z serialem "Przyjaciele" to duża dawka śmiechu, ale i wzruszenia.

Święta w "Przyjaciołach" - spis odcinków

Sezon 2. odc. 9 "The One with Phoebe's Dad"

Sezon 3. odc. 10 "The One Where Rachel Quits"

Sezon 4. odc. 10 "The One With The Girl From Poughkeepsie"

Sezon 5. odc. 10 "The One With The Inappropiate Sister"

Sezon 6. odc. 10 "The One With The Routine"

Sezon 7. odc. 10 "The One With The Holiday Armadillo"

Sezon 8. odc. 11 "The One With The Creepy Holiday card (lub TOW Ross' Step Forward)"

Sezon 9. odc. 10 "The One With The Christmas in Tulsa"

Świat bohaterów kultowego serialu w Warszawie! Co zobaczyć na Friendsfeście?Zobacz więcej

W galerii przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking wszystkich świątecznych odcinków serialu "Przyjaciele". Który według Was jest najlepszy?

Jennifer Aniston chciałaby powrotu serialu "Przyjaciele"