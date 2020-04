"Przyjaciele". Najlepsze teksty Chandlera! 15 scen, które bawią do łez!

Chandler z "Przyjaciół" słynie ze swoich żartów, ciętych ripost i sarkazmu. W ciągu 10. sezonów serialu byliśmy świadkami niezliczonej ilości dowcipów Chandlera, jednak my postanowiliśmy wybrać te najlepsze i najbardziej zabawne.

Najlepsze żarty Chandlera

"Przyjaciele" to niewątpliwie jeden z najlepszych seriali komediowych wszech czasów. Żarty z tej produkcji są praktycznie ponadczasowe i bawią już kolejne pokolenia. Mistrzem ciętej riposty, sarkazmu i dowcipu był tam jednak Chandler Bing. Jego teksty bawią do łez niemal w każdym odcinku, my jednak postanowiliśmy wybrać najlepsze żarty Chandlera.

W naszym zestawieniu znalazły się jego sarkastyczne komentarze, ślamazarne wygłupy i żarty. To 100% Chandlera w Chandlerze!

Macie ulubiony tekst Binga? Dajcie znać, czy znalazł się on w naszym rankingu!