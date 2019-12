"Przyjaciele". Nie żyje Allee Willis. To ona stworzyła hit "I’ll be there for you" z czołówki "Friends"

Allee Willis nie żyje! Amerykańska kompozytorka i twórczyni hitu "I’ll be there for you” z czołówki serialu "Przyjaciele" zmarła w wieku 72 lat.

Allee Willis nie żyje. Amerykańska kompozytorka i autorka piosenek zmarła w Wigilię, 24 grudnia w wieku 72 lat. Prawdopodobnie przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie akcji serca. Przykrą informacją podzieliła się na Instagamie jej przyjaciółka. TOP10 najlepszych soundtracków z seriali HBO Zobacz więcej Willis stworzyła m.in. utwór "I'll Be There For You", który został wykorzystany w czołówce serialu "Przyjaciele". Piosenka była nominowana do nagrody Emmy, a jego autorka po latach nazwała ją "najbielszą piosenką, jaką kiedykolwiek napisała". Willis była również dwukrotną laureatką nagrody Grammy za muzykę do "Beverly Hills". Allee Willis współtworzyła również takie hity zespołu "Earth, Wind & Fire" jak: ''September'', ''Boogie Wonderland'' oraz ''In the Stone".